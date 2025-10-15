El segundo gobierno de Lecornu nace con la soga al cuello de dos mociones de censura y a merced de los socialistas

El próximo 16 de octubre, el segundo Gobierno de Sébastien Lecornu se enfrentará a dos mociones de censura presentadas por los extremos de la Cámara: La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, y Agrupación Nacional, de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Ambos partidos bloquean en la práctica la Asamblea Nacional desde las elecciones legislativas de junio de 2024, con posiciones irreconciliables.

Tanto la formación de izquierda radical como la de ultraderecha consideran una provocación que Emmanuel Macron, presidente de la República, haya vuelto a encargar la formación de Gobierno a Lecornu tras su dimisión del pasado 6 de octubre.

Ambos exigen la convocatoria de elecciones legislativas en las que el Nuevo Frente Popular pueda medirse de tú a tú con Agrupación Nacional. Los dos bloques creen que pueden ganar: fueron, de hecho, las coaliciones más votadas en la primera vuelta de las legislativas.

En la Asamblea Nacional francesa, cada partido actúa con independencia, sin importar en qué coalición se presentara. En total hay 22 formaciones distintas, que cubren todo el espectro político y con una distribución muy fragmentada: la extrema izquierda cuenta con unos 123 escaños; el centroizquierda, con 80; el centro moderado, con 168; el centroderecha, con 60, y la extrema derecha, con 143.

Para que prospere cualquiera de las dos mociones, se necesitan 289 votos, es decir, no basta con la unión de los extremos. Ahí entran en juego los dos partidos clásicos de la V República: el socialista y el gaullista, hoy bajo el nombre de Los Republicanos.

Si 23 de sus diputados apoyaran alguna de las mociones —y si se da por hecho que los extremos votarán juntos, pues ambos se benefician—, el Gobierno Lecornu caería a la semana de su formación y las elecciones estarían a la vuelta de la esquina.

Las dudas de Los Republicanos

Desde el inicio de su segundo mandato, Macron ha cuidado la relación de su partido, Renacimiento, con el centroderecha. Aunque pudiera pensarse en una mayor afinidad con el Partido Socialista —pues, al fin y al cabo, Macron fue ministro de Economía en el Gobierno de Manuel Valls—, el presidente ha preferido buscar apoyos en la descomposición del gaullismo, donde cree tener un mayor caladero de votos.

Conviene recordar que, tras los sucesivos escándalos de corrupción de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Fillon, el centroderecha francés, que gobernó ininterrumpidamente de 1995 a 2011, ha caído en la más absoluta irrelevancia.

La refundación en 2015 de la UMP para pasar a llamarse Los Republicanos derivó en una guerra interna: la facción encabezada por Éric Ciotti se presentó junto a Agrupación Nacional en las legislativas, mientras que en otras circunscripciones los candidatos más moderados optaron por mantener su independencia.

Tal vez por eso, el primer jefe de Gobierno que nombró Macron tras las elecciones fue Michel Barnier, un clásico de la UMP y exministro en los Ejecutivos de Jean-Pierre Raffarin y Fillon en los años 2000.

También su sucesor, François Bayrou, había sido ministro con Édouard Balladur durante la cohabitación con François Mitterrand a principios de los noventa. Los guiños eran evidentes y pretendían reflotar una derecha sensata frente al auge populista.

Las cesiones a los socialistas

El intento no funcionó, y en el proceso Macron logró irritar profundamente a los socialistas, que ya se veían en el Gobierno tras los resultados electorales.

El centroderecha, golpeado además por la condena a prisión de Sarkozy —el primer expresidente de la República que ingresará en la cárcel—, busca la manera de recuperar influencia, y la colaboración con Macron podría estar pasándole factura.

En la última encuesta del instituto IFOP, publicada la pasada semana, Los Republicanos obtenían un 11% de estimación de voto, frente al 13% de la formación centrista.

Por ello, Lecornu, en su segundo intento de Gobierno, ha decidido relegar a Los Republicanos para intentar congraciarse con los socialistas y ofrecerles una concesión más que simbólica: el aplazamiento de la reforma de las pensiones hasta las elecciones presidenciales de 2027 y la renuncia a gobernar por decreto, como venía haciendo ante la falta de apoyos parlamentarios.

Esa decisión ha bastado para que los socialistas, de momento, concedan un margen al primer ministro y anuncien que no votarán a favor de su destitución el jueves. “Ya no hay razones para hacerlo, si el Gobierno por fin nos escucha”, afirmó un portavoz.

Sin embargo, esta maniobra puede reactivar la posibilidad de que Los Republicanos sí voten contra Lecornu, con la intención de acudir a las urnas sin el lastre de Macron y quizá recuperar parte de su electorado tradicional.

La dispersión de los pequeños partidos hace el desenlace impredecible: si la votación se decide por uno o dos escaños, el resultado puede depender de cualquier grupo minoritario.

Incluso si ninguna de las mociones prospera, el futuro de Lecornu parece una patada hacia adelante sin mucho sentido. Si no cede ante los socialistas, estos le harán caer; si cede demasiado, será la derecha quien lo derribe.

Las elecciones, por tanto, parecen inevitables. Lo que está por ver es si se llevarán por delante a la V República, algo que hoy no puede descartarse.