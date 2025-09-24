Rusia acusa a Trump de actuar bajo la influencia de Zelenski al alentar ahora a Ucrania a recuperar parte de su territorio

Trump y Zelenski, en la reunión que mantuvieron el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Efe

El Kremlin ve un "error" que Donald Trump aliente ahora a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por Rusia.

En un giro de 180 grados en la postura mantenida hasta ahora, el presidente estadounidense aseguró el martes, tras reunirse con Zelenski, que consideraba que Kiev estaba en condiciones de recuperar todo su territorio tomado por las fuerzas rusas.

Hasta ahora, el republicano siempre había defendido que para poner fin a la guerra, Ucrania tendría que ceder parte de los territorios conquistados.

"El hecho de que se aliente a Ucrania de todas las maneras posibles a continuar las hostilidades y el argumento de que Ucrania puede recuperar algo es, en nuestra opinión, un argumento erróneo. La dinámica en el frente habla por sí sola", declaró este miércoles a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

A juicio de Moscú, Trump hizo esta declaración "influenciado" por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se vio poco antes en un encuentro bilateral celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

"Esta visión contrasta marcadamente con nuestra comprensión de la situación actual", declaró Peskov.

El cambio de postura del republicano fue interpretado por algunos nacionalistas rusos como una señal de que se estaba lavando las manos en la guerra en Ucrania después de sus intentos fallidos de negociar un acuerdo de paz rápido.

Trump consideró además que era el momento adecuado para que Kiev contraatacara ya que Moscú está "luchando sin rumbo" y atravesando "graves problemas económicos". Otra afirmación que el Kremlin rebatió este miércoles.

Moscú defendió este miércoles que la economía rusa era estable, a pesar de algunos problemas causados ​​por las sanciones occidentales, y que el avance lento pero constante de las fuerzas rusas en Ucrania era parte de una estrategia deliberada, con Kiev, no Moscú, a la defensiva.

En este sentido, Peskov aseguró que la situación macroeconómica de Rusia era estable, aunque los datos publicados por el Ministerio de Economía ruso el miércoles mostraron que el pronóstico de crecimiento del PIB para este año se había reducido al 1% desde el 2,5%.