La Unión Europea corre el riesgo de cargar con un nuevo ultranacionalista en Rumanía con Simion como favorito

Este domingo habrá muchos ojos puestos en tres países de la Unión Europea: Rumanía, Polonia y Portugal. En el primero se celebra la última vuelta de las elecciones presidenciales, en el segundo también tocan presidenciales y en Portugal se celebran las quintas elecciones legislativas en diez años.

La atención despertada por unos comicios que hace no tanto tiempo se hubiesen considerado menores allende sus respectivas fronteras tiene dos explicaciones. Por un lado están los postulados geopolíticos de las diferentes candidaturas que se van a enfrentar. Y por el otro –pero directamente relacionado con lo anterior– se encuentra la brecha ideológica que divide ahora mismo a los países occidentales.

En otras palabras: el resultado de las elecciones rumanas, polacas y lusas ayudará a definir el futuro geopolítico de una Unión Europea que se debate entre abrazar la senda nacionalista o mantenerse dentro de la corriente europeísta.

George Simion, a principios de mes, con un icono ortodoxo. Louisa Gouliamaki Reuters

Rumanía: entre Orbán y Meloni

En Rumanía, cuya sociedad se decantó favorablemente por el ultranacionalista George Simion en la primera vuelta al otorgarle el 41% de los votos, la única opción del candidato centrista Nicușor Dan pasa por sumar el 21% que obtuvo en las urnas durante esa primera vuelta al 20% que obtuvo el candidato de la coalición gobernante: Crin Antonescu. De lo contrario, todo apunta a que Simion será el próximo presidente de un país que hasta ahora, en Bruselas, se consideraba afín.

Y es que son muchos los que piensan que Simion es, sencillamente, la persona que ha cogido el testigo de Călin Georgescu; el candidato ultranacionalista y prorruso que se alzó con la victoria en las elecciones del pasado noviembre. Una victoria que fue rápidamente anulada por la Corte Constitucional de Rumanía debido, según el fallo del tribunal, a una injerencia “masiva” por parte de Rusia en la campaña. De hecho, estas presidenciales no son sino una repetición de aquellas.

Con todo, y pese a que Georgescu ha secundado a Simion, hay algunas diferencias entre ambos. La principal es que el segundo ha criticado al Kremlin en varias ocasiones y ha llegado a definir a Vladímir Putin como una “amenaza” para Europa.

Leah Millis Reuters O con Trump o contra él: la actitud beligerante de EEUU amplía la brecha en las democracias occidentales

No obstante, Simion aboga por dejar de ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia y también por imponer la paz entre ambos contendientes. A ello hay que sumar, además, ciertas aspiraciones fronterizas sobre el territorio que controla Kiev –donde le han catalogado de persona non grata– y también sobre Moldavia y otros países de su entorno. Simion, en resumen y en línea con su ideología, es alguien que cree en un concepto conocido por algunos como “la gran Rumanía”. O sea: cree en la creación de un gran estado-nación que reúna a todos los hablantes de rumano.

Quizás por eso cuando se le compara con el líder ultranacionalista húngaro Viktor Orbán el candidato rumano no termina de verlo. A fin de cuentas, Orbán lleva años quejándose del trato que recibe la minoría húngara en Rumanía (cuantificada en un millón de personas) y por eso mismo, junto a las citadas aspiraciones etnonacionalistas de Simion, la relación entre ambos nunca ha sido particularmente buena.

¿Entonces? ¿Con quién se podría comparar a Simion? Igual con Giorgia Meloni, según algunas de sus declaraciones más recientes. Una figura que Simion define como “eurorrealista” en lugar de “euroescéptica” y que, sin renegar de la Unión Europea ni de la OTAN, quiere alterar una serie de cosas dentro de ambas organizaciones.

Con todo, Simion ya ha avisado a Bruselas de que si vence este domingo intentará que su relación con Orbán mejore sustancialmente. “Quiero colaborar con él en muchos asuntos”, ha dicho. Eso, sumado a los puentes tendidos entre su partido –Alianza para la Unión de los Rumanos– y el Partido Republicano estadounidense, hace que en Bruselas se le mire con gran desconfianza.

Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, junto a su esposa en Lisboa. Pedro Nunes Reuters

Portugal: más duro con la inmigración

Mientras los rumanos deciden su futuro, en Portugal la gente acudirá a las urnas tres años antes de lo previsto. El motivo: la caída, hace unos meses, del líder conservador Luís Montenegro tras no lograr superar una moción de censura motivada por unas acusaciones relacionadas con sus negocios familiares.

Los últimos pronósticos indican que Alianza Democrática –el partido de Montenegro– lidera las encuestas con una intención de voto del 34%; dos puntos porcentuales más que lo dicho por los sondeos la semana pasada. Teniendo en cuenta que, en el mismo periodo, los socialistas han caído del 28% al 26% en intención de voto, parece que el origen del trasvase está claro. Todo lo anterior implica que Chega, el partido de la derecha radical lusa, continúa estable en el tercer puesto con un 19% de intención de voto.

La cuestión es que si esos porcentajes se cumplen Alianza Democrática no tendría mayoría suficiente como para formar gobierno. Y aunque Montenegro ya ha adelantado que no pactará con Chega, el partido que lidera ha endurecido recientemente su postura hacia la inmigración (en un intento, parece, de no perder votos frente a la formación ultraderechista).

Una situación, ésta, que recuerda mucho a lo sucedido el pasado mes de febrero en Alemania, cuando los conservadores de la CDU consiguieron la victoria tras exigir mayores controles fronterizas en un intento de frenar el ascenso de Alternativa para Alemania; el partido de ultraderecha que se ha convertido en la segunda fuerza política del país.

El candidato de la Coalición Cívica y alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, junto su esposa durante un mitin electoral. Kacper Pempel Reuters

Polonia: la esperanza del europeísmo

Al mirar hacia Polonia, el europeísmo respira algo más tranquilo. Allí el candidato liberal Rafał Trzaskowski encabeza los sondeos con cierta solvencia gracias a un programa centrado en el incremento del gasto en Defensa (hasta el 5% del PIB), en el desarrollo de las industrias armamentística y tecnológica, y en la liberalización de la ley del aborto. Con lo cual, y si no hay sorpresas de última hora, todo parece indicar que el próximo presidente polaco será aliado del actual primer ministro: el también liberal Donald Tusk.

En cualquier caso, y debido precisamente a la importancia que ha ganado Polonia en el seno de Europa durante el último par de décadas, muchos están siguiendo atentamente la evolución de Karol Nawrocki, el candidato de corte nacionalista, y Sławomir Mentzen, el candidato ultraderechista, dado que ambos han recuperado terreno en las últimas semanas.

La mayor atención se la lleva Nawrocki, quien a pesar de llevar la etiqueta de “independiente” cuenta con el respaldo de Ley y Justicia –el gran partido nacional-conservador polaco– y quien, además, logró reunirse con el propio Donald Trump hace dos semanas. “Vas a ganar”, cuenta Nawrocki que le dijo el líder estadounidense.