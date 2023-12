La ministra de Igualdad británica quiere poner límites a "la epidemia de niños homosexuales"

Reino Unido está sufriendo una "epidemia" de niños homosexuales a los que se les dice que son transgénero. Así lo ha asegurado Kemi Badenoch, ministra de Igualdad de Reino Unido (y también Secretaria de Estado de Comercio Internacional).

La ministra política realizó esta afirmación al advertir a los diputados de la Cámara de los Comunes de una "nueva forma de terapia de conversión", según la cual los niños siguen un camino médico hacia la esterilización. Según Badenoch, lo que hay que hacer es prohibir las terapias de conversión, algo prometido desde hace mucho tiempo por el Gobierno. Y esas terapias no afectarían sólo a aquellos que intentan convertir a niños homosexuales en heterosexuales, también a aquellos que intentan convertir a niños homosexuales en transgénero.

Badenoch sostiene que "ningún niño nace en el cuerpo equivocado". Por eso critica al Sistema Nacional de Salud británico (NHS) por no hablar de "mujeres" y utilizar en su lugar términos como "personas que son alimentadoras de pecho".

[El polémico sistema que identifica a los menores frente al porno: número de cuenta y fotografías]

Tal y como recoge el diario The Daily Telegraph, las nuevas directrices que pretende imponer el Gobierno de Rishi Sunak a las escuelas prohibirían a los alumnos de primaria cambiar su identidad de género sin asesoramiento médico. La ministra Badenoch defiende que las nuevas leyes garantizarán que los padres tengan derecho a ser consultados y que no sean "tratados como enemigos". Además, confirmó que las nuevas normas establecerán que las niñas no podrán ser obligadas a practicar deportes físicos con niños transgénero que nacieran varones.

Badenoch también lanzó ataques contra la organización benéfica Stonewall, que ha sido acusada repetidamente de impulsar gran parte de la agenda de derechos de las personas transgénero. "Esta ONG no decide las leyes de nuestro país", señaló ante los diputados.

Se trata de la primera vez que habla de una forma tan abierta sobre el tema. "Estamos viendo, casi casi, una epidemia de jóvenes homosexuales a los que se les dice que son trans y se les pone en un camino médico para tomar decisiones irreversibles y arrepentirse de lo que han hecho", denunció. E insistió en que lo único que pretende es asegurarse "de que los jóvenes no se vean esterilizados porque son explotados por personas que no entienden cuáles son estos problemas".

También criticó a las organizaciones del NHS que han reducido el uso de las palabras "mujer" y "madre" al máximo en un intento de ser inclusivas.

"Los hospitales en particular piensan que eliminar el término 'mujeres' es más inclusivo", dijo. "Realmente no lo es. Es excluyente, y les diría, amablemente, que si usan verbos como 'amamantar' o eliminan palabras como 'madre' de los formularios, no están ayudando, en realidad están empeorando las cosas”.

La ministra Badenoch ha denunciado también en la Cámara de los Comunes que las leyes de Igualdad son actualmente un "desastre", porque no dejan claro cuándo se puede hablar de "sexo biológico" o de "identidad de género". Y añadió: "Llamar a las personas transfóbicas y llamarlas intolerantes cuando expresan su preocupación al respecto está creando un efecto paralizador".

[El Reino Unido acusa a Rusia de interferir en sus procesos democráticos y convoca a su embajador]

La ministra también denunció en la Cámara de los Comunes que la transición social –bajo la cual las personas cambian su identidad de género y piden que se aluda a ellas por un nombre o pronombre diferentes– ha generado problemas inesperados en las escuelas. "Excepto en los casos de protección más extremos -y espero que eso incluya asesoramiento clínico- no deberíamos hacer ninguna transición social a ningún niño de escuela primaria ni presentarles esta creencia", aseveró.

Badenoch añadió que, según las nuevas directrices, las escuelas tendrán que informar a los padres en caso de que su hijo solicitara una transición social, excepto en las "circunstancias más extremas". "No debemos tratar a los padres como enemigos, ellos necesitan saber lo que está pasando", dijo.

Sigue los temas que te interesan