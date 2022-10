Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Al menos 2 muertos en ataques a Zaporiyia esta madrugada

Polonia está en conversaciones con Estados Unidos para albergar armas nucleares de la OTAN ante la amenaza de Vladímir Putin de "utilizar todos los medios disponibles" para defender a Rusia.

En una entrevista al diario Gazeta Polska, el presidente polaco Andrzej Duda ha desvelado que ha propuesto entrar en el programa de intercambio de armas nucleares a los Estados Unidos amparado por la OTAN. "Siempre existe la posibilidad de participar en el Programa de Intercambio Nuclear. Hemos hablado con dirigentes de Estados Unidos sobre esta posibilidad y lo están considerando. El asunto está abierto", ha dicho el mandatario, este miércoles, al periódico.

"El problema, sobre todo, es que no tenemos armas nucleares. No hay indicios de que nosotros, como Polonia, vayamos a tenerlas en nuestro poder en un futuro próximo", ha añadido sin concretar detalles e insistiendo en que la participación en este programa de intercambio no significa tener un arma nuclear propia.

Reuters

LEER AQUÍ