Récord de contagios y muertos en Alemania: presiones a Merkel para 'sacrificar' la Navidad

Alemania en alerta. A las puertas de la Navidad, el país vive sus horas más trágicas: de martes a miércoles se registraron 20.815 nuevos contagios y 590 muertes, cifras récord desde el inicio de la pandemia. Los datos son analizados desde dos perspectivas: se puede tratar del pico de la curva y en adelante mejorarán o bien del inicio de una pesadilla de días o semanas como vivieron Italia o España en la primera ola. Con esto sobre la mesa, el Gobierno debe apresurarse para decidir.

La canciller, Angela Merkel, ya presentó las restricciones de cara a las reuniones familiares de las próximas semanas -hasta 10 personas y los niños no cuentan- tras negociar con los estados federados. El plan consistía en endurecer las medidas hasta el 20 de diciembre para entonces dar un respiro hasta el 1 de enero, pero no lo dio por cerrado: los números tenían que mejorar. Los alemanes ya temen una Navidad 'a la italiana'. Es decir, una no Navidad.

Las autoridades sanitarias alemanas consideran que la cifra de nuevos casos diarios se ha estabilizado, pero a un nivel "demasiado alto". El número total de infectados se eleva hasta los 1.218.524, de los que 19.932 han muerto. La incidencia acumulada en los últimos siete días en el conjunto del país se sitúa en 149,1 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa sigue elevándose desde principios de noviembre, cuando se encontraba en torno a las 120, a pesar de las crecientes restricciones.

Confinamiento duro

El objetivo declarado del Gobierno es reducir la incidencia acumulada a siete días hasta los 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, al entender que sólo por debajo de ese umbral se pueden rastrear los nuevos casos y romper las cadenas de contagios, poniendo la pandemia bajo control.

Ante las dificultades para frenar la propagación, varios estados han empezado a poner en marcha nuevas restricciones por encima de las acordadas generales. Merkel urge desde hace semanas a tomar decisiones más radicales para controlar la pandemia, pero las competencias en este ámbito corresponden a los Länder y no es fácil aunar posturas en este nivel administrativo.

No se descarta que la canciller y los líderes de los Länder se reúnan de urgencia antes de Navidad para decidir nuevas medidas, como algunos de ellos han sugerido. Varios líderes regionales abogan ya por un "confinamiento duro" como el de primavera -con comercios y colegios cerrados-, una opción que también ha puesto sobre la mesa la Leopoldina, la Academia de Ciencias de Alemania.