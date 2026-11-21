Paralelamente al conflicto con Pekín, Japón sigue incrementando su gasto en defensa y reforzando su alianza estratégica armamentística con Estados Unidos.

La llegada de Takaichi generó polémica en Japón por el trato recibido y por un peligroso desnivel en la escalerilla de su avión.

La frialdad diplomática responde a las declaraciones de Takaichi sugerente de que Japón podría intervenir militarmente ante un posible bloqueo chino a Taiwán.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, experimentó un gélido recibimiento por parte del Gobierno chino durante la cumbre de la APEC en Shenzhen.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, llegó a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC con una recepción sensiblemente más fría que la dispensada a otros dirigentes.

Mientras Donald Trump fue recibido personalmente por Xi Jinping, con banda militar, guardia de honor y una niña que le entregó flores, Takaichi solo recibió el saludo de una funcionaria china encargada del protocolo. La diferencia también quedó reflejada en la disposición de los líderes durante la cumbre.

Xi se sentó junto a Trump, mientras que la primera ministra japonesa quedó a siete asientos de distancia, cerca del extremo de la mesa. Ambos mandatarios se estrecharon la mano en dos ocasiones, pero no mantuvieron ninguna reunión bilateral.

La recepción dejó también una imagen que alimentó la polémica en Japón. Al bajar del avión, Takaichi tuvo que salvar un considerable desnivel entre la puerta del aparato y la plataforma de la escalerilla. La televisión taiwanesa EBC estimó que la diferencia rondaba los 40 centímetros, aunque no existe una medición oficial que lo confirme.

El diputado japonés Yasuhide Nakayama reclamó explicaciones a las autoridades chinas sobre la instalación, mientras que otro parlamentario, Seki Hei, llegó a plantear que, si el desnivel había sido provocado deliberadamente, podría haber supuesto un intento de atentado contra la primera ministra.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, aseguró posteriormente que se conocía de antemano la situación y que se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Pekín, por su parte, defendió que había aplicado los protocolos habituales de recepción.

Con lo meticulosos que son los chinos en las preparaciones de los eventos diplomáticos, el detalle de dejarle un escalón de medio metro de alto a la primera ministra japonesa Takaichi cuando aterrizó en China, no es desde luego, fruto del descuido… https://t.co/biDddyMnp3 — HW海外🇪🇸🇨🇳 (@HaiwieXX) November 20, 2026

La imagen de Takaichi bajando con dificultad del avión evocó inevitablemente otro episodio de la historia diplomática entre Londres y Pekín. En septiembre de 1982, Margaret Thatcher tropezó y cayó por las escaleras del Gran Palacio del Pueblo de Pekín tras reunirse con Deng Xiaoping para abordar el futuro de Hong Kong.

La caída, captada por las cámaras, fue interpretada por algunos observadores hongkoneses como una metáfora del retroceso del poder británico ante China. Cuatro décadas después, la escena de Takaichi en Shenzhen ha recuperado aquel recuerdo, aunque esta vez la primera ministra japonesa consiguió completar el descenso sin caer.

El desencuentro se remonta al 7 de noviembre de 2025, cuando Takaichi afirmó ante el Parlamento japonés que un eventual bloqueo naval de Taiwán por parte de China podría constituir una "situación que amenaza la supervivencia" de Japón y abrir la puerta a una respuesta militar de las Fuerzas de Autodefensa.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante la cumbre de la APEC. Ng Han Guan/Pool via REUTERS

La legislación japonesa aprobada en 2015 permite, bajo determinadas condiciones, ejercer el derecho de legítima defensa colectiva incluso cuando Japón no ha sido atacado directamente, siempre que un ataque armado contra un país estrechamente vinculado a Japón amenace la supervivencia del Estado y no exista otro medio adecuado para repelerlo.

Hasta entonces, los primeros ministros japoneses habían evitado concretar públicamente qué escenarios de una crisis en el estrecho de Taiwán podrían justificar una intervención de este tipo. Pekín exigió una rectificación y respondió con medidas de presión diplomática y económica.

Entre ellas figuran las restricciones a las exportaciones de productos de doble uso destinados a usuarios militares japoneses, las dificultades en el suministro de minerales críticos, las nuevas trabas a las importaciones de productos pesqueros japoneses y las advertencias a sus ciudadanos para que evitaran viajar a Japón.

Video: As leader of the host country, Xi is expected to shake hands with every leader at the APEC summit. It's the basic level of politeness. He shook hands with Takaichi. She appeared to be trying to say something to him. He sort of nodded back. https://t.co/WvwGZheVuC — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 19, 2026

Durante la cumbre de Shenzhen, Takaichi intentó rebajar la tensión sin retirar sus declaraciones. El jueves reiteró que la posición oficial de Japón sobre Taiwán no había cambiado y que seguía siendo la recogida en el comunicado conjunto firmado con China en 1972, por el que Tokio afirmaba comprender y respetar la posición de Pekín sobre la isla.

La primera ministra evitó pronunciarse sobre una hipotética intervención militar japonesa y defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación con su vecino. Su margen diplomático, sin embargo, quedó condicionado por la ausencia de una reunión con Xi.

La situación contrastó con los contactos mantenidos durante esos mismos días con otros dirigentes: Takaichi había mantenido una breve conversación con Trump en Manila el 17 de noviembre y se reunió durante unos treinta minutos con Vladímir Putin en los márgenes de la propia cumbre de la APEC.

EEUU rearma a Japón

La integración militar con Washington coincide con un aumento sostenido del gasto de defensa japonés. La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2022 fijó el objetivo de elevarlo hasta el 2% del PIB, mientras el plan quinquenal 2023-2027 prevé una inversión de unos 43 billones de yenes.

En este contexto, ambos países acordaron el 28 de octubre instalar en Japón una planta para el ensamblaje final y la inspección de misiles aire-aire AMRAAM, además de ampliar la cooperación en la producción de interceptores navales SM-3.

Takaichi did not receive a warm reception when she arrived in China for the APEC summit. The video on the right shows how China welcomed South Korean President Lee (which was similar to the greeting given to President Trump). https://t.co/lvX7Gf33ux — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 18, 2026

Para el próximo periodo presupuestario, Defensa estudia elevar la inversión hasta los 70-80 billones de yenes, frente a los 50-60 billones que plantea Hacienda, una diferencia que refleja el coste de una expansión militar en un país con una deuda pública cercana al 200% del PIB.

El giro alcanza también a la industria armamentística y a las restricciones que Japón había mantenido durante décadas sobre la exportación de armas. En abril de 2026, el Gobierno de Takaichi abrió la posibilidad de suministrar armamento letal a 17 países con los que mantiene acuerdos de transferencia de equipos y tecnología de defensa, entre ellos Estados Unidos, Australia, India y Filipinas, bajo determinadas condiciones.

La decisión rompe con el sistema anterior, que restringía las transferencias a cinco categorías de equipos: rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado. Tokio defiende que mantiene su compromiso con el pacifismo, pero la reforma amplía su papel como proveedor de material militar y socio industrial de otros países del Indo-Pacífico.

Un avión militar estadounidense despega desde una base aérea de Okinawa. REUTERS/Issei Kato

Este giro no significa que Japón haya reformado su Constitución pacifista. El artículo 9, que renuncia a la guerra como instrumento para resolver disputas internacionales y establece que el país no mantendrá potencial bélico, continúa vigente y no ha sido modificado desde 1947.

Sin embargo, sucesivos gobiernos han ampliado mediante interpretaciones legales y decisiones políticas el margen de actuación de las Fuerzas de Autodefensa. Takaichi quiere ir más lejos y hacer explícito el reconocimiento constitucional de estas fuerzas, una reforma que exige el respaldo de dos tercios de ambas cámaras parlamentarias y su posterior aprobación en referéndum.

El cambio doctrinal, por tanto, avanza incluso sin una modificación formal de la Constitución, mientras la alianza con Washington sigue siendo el eje sobre el que Tokio quiere construir su nueva capacidad de disuasión.

El acuerdo tampoco convierte a Japón en un fabricante autónomo de estos sistemas. La futura instalación se limitará al ensamblaje final y la inspección de los AMRAAM, mientras que buena parte de la cadena tecnológica seguirá dependiendo de Estados Unidos.

Su ubicación, capacidad de producción y calendario de funcionamiento todavía no se han anunciado. Para Washington, la iniciativa supone incorporar a un aliado estratégico a su red industrial de defensa; para Tokio, reforzar su propia base productiva y asumir un papel mayor en la seguridad regional, en un momento en que su relación con China, su principal socio comercial, atraviesa una creciente crisis diplomática.