Pese a la imagen de sintonía en Shenzhen, persisten las fuertes tensiones tecnológicas entre Washington y Pekín, agravadas por las recientes restricciones a la exportación de microchips avanzados.

La reunión trilateral excluye a la Unión Europea y omite soluciones concretas sobre los conflictos de Ucrania e Irán, reflejando un nuevo equilibrio multipolar impulsado por las tres potencias.

El acuerdo firmado busca proteger la soberanía frente al Tribunal Penal Internacional (TPI), librando a Putin del aislamiento internacional pese a la orden de arresto que pesa en su contra desde 2023.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin cierran la cumbre trilateral en Shenzhen con la firma de una 'Declaración sobre la Paz' que plantea reformar la ONU y defiende la inmunidad de los líderes de Estado.

La 'Declaración sobre la Paz' con la que Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin cerraron este jueves su cumbre en Shenzhen promete reformar la ONU, aumentar el suministro de petróleo refinado y dialogar para reducir los riesgos nucleares. Sobre Ucrania e Irán, nada.

“El mensaje es la foto de los tres líderes, y poco más”, resume a este diario Inés Arco Escriche, investigadora principal de Asia-Pacífico del CIDOB.

A su juicio, la reforma de la ONU llega sin propuestas alternativas, y la fórmula de que una guerra nuclear no puede ganarse es un principio que Pekín repite desde hace años. “Puede ser que el elemento más concreto sea justamente esta idea de la impunidad de los líderes de Estado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)", señala.

Un escudo para Putin

El cuarto punto proclama que la inmunidad de los funcionarios del Estado es "fundamental" y advierte al TPI y a órganos similares de que no deben abusar de su autoridad. Lo firma el único de los tres con una orden de arresto de ese tribunal. Fue emitida en marzo de 2023 contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos.

Ninguno de los tres países es parte del Estatuto de Roma, por lo que no reconocen la jurisdicción del TPI. Antes de la reunión, Trump ya había anunciado que hablarían de cómo "proteger la soberanía de nuestras naciones de organizaciones globalistas rebeldes".

En mayo había propuesto a Xi en Pekín que EEUU, China y Rusia se unieran contra el TPI. Seis meses después, la idea está en un documento firmado por los tres.

Zelenski había advertido de que Shenzhen podía convertirse en una Yalta del siglo XXI. Pero aquella posguerra desembocó en un orden basado en normas comunes, en la Carta de la ONU y en los juicios de Núremberg.

La mesa de la cumbre trilateral de Shenzhen. ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS

Ochenta años después, tres líderes de potencias autoritarias –o con esa tendencia–, que desconfían profundamente entre sí, coinciden en rechazar los tribunales que garantizaron la paz más larga de la historia.

Abrazos, orquídeas y matrioska

China, el país anfitrión, cuidó cada detalle. Rompiendo con décadas de protocolo, Xi recibió en persona a Trump en la pista del aeropuerto de Bao’an. El apretón de manos se convirtió en un breve abrazo, mientras cinco cazas J-10C dejaban estelas rojas, amarillas y azules en el cielo.

Viniendo de Xi, el gesto es insólito: el líder chino tiene fama de hierático y frío, y no abraza a nadie en público, a pesar de su parecido con Winnie the Pooh, el más entrañable de los osos, pero que el segundo líder más poderoso del mundo censura en su país.

"La bienvenida más elaborada de Xi a Trump dejó claro dónde están sus prioridades diplomáticas", apunta a este diario Eva Seiwert, del centro alemán MERICS.

En la sala, el reparto de honores se invirtió. La mesa redonda sugería tres potencias de igual a igual, pero Putin se sentó a la derecha de Xi, la posición reservada al invitado de mayor honor, y un Trump encorvado a su izquierda. Un gran adorno de orquídeas rosas mantenía a los tres a una distancia que restaba toda intimidad a la escena.

En la tradición confuciana, la orquídea encarna el refinamiento y la modestia del hombre virtuoso. Armonía entre caballeros, en una mesa donde cada uno defendía lo suyo. Detrás de Xi colgaba un cuadro de estilo shanshui (montañas y ríos) con la Gran Muralla bajo un cielo rojizo.

La villa, de estilo europeo, tampoco era casual: Xi Zhongxun, padre del presidente, pasó allí sus últimos meses, y como jefe del Partido en la provincia sureña de Guangdong fue uno de los artífices de la zona económica especial de Shenzhen, diseñada como una copia de lo que fue Hong Kong, la antigua reina financiera del Pacífico, al otro lado de la frontera.

La curiosa imagen de Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump ordenados por altura. Doug Mills/Pool via REUTERS

En la foto de grupo, Putin, Xi y Trump aparecían de menor a mayor, como matrioskas. Y como en la muñeca rusa, la pieza más pequeña es la que queda a resguardo dentro de las demás: el único de los tres con orden de arresto salió de Shenzhen protegido por la firma de los otros dos, tras años de sanciones y de intentos occidentales de aislarlo.

Para Seiwert, sentarse junto a Xi y Trump fue en sí mismo "una victoria diplomática" para Putin. La normalmente bulliciosa Shenzhen, la Silicon Valley china, enmudeció durante la cumbre: cláxones y drones prohibidos, vecinos desalojados y cielos azules por decreto.

Los pragmáticos cantoneses, firmemente orientados al negocio, se han quejado de pagar impuestos para dejar la ciudad bonita para esta cumbre.

Lo que se firmó y lo que no

Xi pidió a sus invitados abandonar "la mentalidad de la Guerra Fría" y no romper la interdependencia económica. Putin habló de una "cierta cercanía" con Trump "en valores civilizatorios".

La cumbre de APEC aprobó por consenso la 'Perspectiva de Shenzhen' para construir una comunidad de Asia-Pacífico, con tres documentos sobre comercio, conectividad e innovación, y Xi anunció 20 millones de dólares para la cooperación del foro.

El momento menos protocolario lo protagonizó el australiano Anthony Albanese, que se dirigió a Putin en su discurso: “Acabe con su guerra, acábela ya”. Irónicamente, en la histórica reunión trilateral del jueves, Putin habló de paz.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, conminó a Putin desde la APEC a "acabar con su guerra". Ng Han Guan/Pool via REUTERS

El norcoreano Kim Jong-un no apareció pese a que Trump había dicho que le gustaría verlo. Según medios norcoreanos pasó la semana en la costa este de su país criticando las maniobras navales de sus "enemigos".

Y Trump se fue corriendo en cuanto terminó la reunión: el Air Force One despegó a las 18:50 sin que el presidente hiciera declaraciones, y la Casa Blanca retiró los teléfonos a los periodistas que viajaban con él, algo inusual.

Guerra Fría, amantes y chips

La llamada de Xi contra la mentalidad de la guerra fría, un sintagma habitual en sus discursos, choca con el escándalo actual que ha sacudido Silicon Valley, el original californiano, por las amantes chinas supuestamente captadas por Pekín.

Jensen Huang, fundador de Nvidia, dimitió la semana pasada tras revelarse su relación con Alice Huang, una ciudadana china acusada de espionaje y contrabando de chips. Pekín niega las acusaciones y Washington respondió el lunes con una norma que impide eludir sus restricciones tecnológicas mediante la computación remota.

Esa es la tensión de fondo que señala Bianka Venkataramani, coordinadora del Centro de Gobernanza Global y Seguridad de Chatham House: aunque Xi y Trump parecieron disfrutar de una visita cálida, sus enfoques sobre la inteligencia artificial son fundamentalmente incompatibles.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre de Shenzhen. Doug Mills/Pool via REUTERS

Mientras en el Congreso avanzan tres proyectos de ley para restringir el acceso a chips avanzados, Xi pide libre comercio y cooperación en IA. "El sudeste asiático debe vigilar estos movimientos con atención y actuar con cautela, para no quedar atrapado entre las dos grandes potencias", advierte Venkataramani.

Arco apunta un dato más simbólico: horas después de la cumbre, la taiwanesa TSMC –mayor fabricante de chips del mundo– y la surcoreana Samsung comunicaron a sus clientes chinos, como Xiaomi o ByteDance, que suspenden el envío de ciertos procesadores mientras solicitan licencias a Washington.

"Más allá de todo el brillo y el énfasis en esta cumbre triangular, lo que nos muestran es que las tensiones siguen", concluye la experta del CIDOB.

Pekín gana la foto

Para Seiwert, lo más significativo puede ser que la reunión se celebrara. Pekín “probablemente ganó más” que Putin: debía atender a ambos invitados sin que la trilateral eclipsara su APEC, y lo logró con bastante éxito.

Águeda Parra, analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y fundadora de ChinaGeoTech, destaca que China y Rusia insistieron en que en Shenzhen estaban sentados quienes tienen poder para resolver los conflictos globales.

“Al hacer este tipo de declaración dejan fuera a la Unión Europea como bloque internacional con intereses en promover la paz mundial”, señala.

Para esta analista, China se incorpora como “polo indispensable del sistema multipolar” pese a no tener el arsenal nuclear de EEUU y Rusia, gracias a su liderazgo en IA.

El militar que transporta el 'maletín nuclear' de Rusia, visto en Shenzhen. RURTR via REUTERS

Arco recuerda que las tensiones persisten en cada vértice del triángulo. Washington acusa a Pekín de cumplir solo dos tercios de sus compromisos de tierras raras de la tregua de Busan. La guerra de Ucrania sigue, con un final que "no podrá ser sin los ucranianos", y entre China y Rusia hay "una relación que al final es más pragmática que realmente firme".

En los márgenes de APEC se movió más que en la mesa a tres. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi exigió a Putin la liberación del periodista japonés Yuki Imai, detenido en Rusia por presunto espionaje, y la devolución de la filial de Japan Tobacco intervenida por el Kremlin.

El surcoreano Lee Jae-myung habló con él de Corea del Norte y de la ruta del Ártico, y Seúl y Pekín cerraron, tras más de ocho años, la ampliación de su tratado de libre comercio a servicios e inversiones.

En Manila, y como ya advirtió EL ESPAÑOL, la cumbre de la ASEAN dejó sin cerrar el código de conducta del mar de China Meridional que Ferdinand Marcos Jr. había prometido para 2026.

"La responsabilidad de hacer avanzar las negociaciones queda ahora en manos de Singapur", que preside el bloque en 2027, señala a este diario Carlyle A. Thayer, profesor emérito de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

Manila asegura haber cerrado el 80% del texto, pero quedan pendientes el ámbito geográfico, el estatus jurídico y la definición de términos como "autocontención".

Lo que sí firmaron los diez fue el Acuerdo Marco de Economía Digital (DEFA), un paso hacia su vieja aspiración de integración económica. "Un enfoque unificado es la mejor baza de la región para mantener su soberanía", defiende Venkataramani.