Trump, Xi y Putin abogan en su histórica cumbre por resolver la guerra de Ucrania y el desarme nuclear pero no sellan acuerdos

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LO ESENCIAL Las claves Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reúnen en una cumbre histórica en Shenzhen pero la cita concluye sin avances ni acuerdos sustanciales. Los tres líderes coinciden en la declaración conjunta en que "nadie ganaría una guerra nuclear" y apuestan por la no proliferación estratégica. El conflicto en Ucrania protagoniza las conversaciones, aunque no se logran pasos concretos hacia la paz o un alto el fuego. Las potencias acuerdan aumentar la producción y suministro de petróleo y condenan el "abuso" de funciones de la Corte Penal Internacional.

Mucha pompa mediática pero poca sustancia. La cumbre entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin ha sido histórica por la envergadura de los protagonistas. Ahora bien, los ochenta minutos de conversación cara a cara entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia sobre temas como el control de las armas nucleares o la resolución de la guerra de Ucrania no ha desembocado en avances serios o acuerdos inesperados.

La reunión ha tenido lugar en la ciudad china de Shenzhen y los mandatarios de las tres potencias se han visto las caras en un amplio salón presidido por una gran mesa de madera circular en la villa de Kylin, un complejo estatal de lujo.

En su intervención inicial, abierta a las cámaras de la prensa, Xi ha enmarcado la cumbre trilateral en la necesidad de emprender un esfuerzo conjunto para evitar otro conflicto mundial y promover la "estabilidad estratégica": "La historia nos dice que, cuando las grandes potencias están en paz, el mundo es seguro".

Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump este jueves en Shenzhen. Vyacheslav Prokofyev Reuters / Sputnik

Ese ha sido uno de los pocos compromisos alcanzados. "Nadie ganaría una guerra nuclear", reza la declaración conjunta publicada tras el encuentro, que incluye además un pacto para aumentar la producción y el suministro de petróleo y una condena a organismos como la Corte Penal Internacional por "abusar" de sus funciones.

Putin también ha hecho referencia, como suele ser habitual en sus discursos, a la victoria soviética -y de Pekín y Washington- en la II Guerra Mundial. En ese sentido, se ha mostrado convencido de que los tres países serán capaces de "fortalecer la seguridad y la estabilidad" internacionales siempre y cuando haya una cooperación "constructiva" basada en "el respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio de intereses".

Trump, en una intervención demasiado contenida para lo que acostumbra, ha abogado por las negociaciones directas con sus homólogos para resolver guerras como la de Ucrania: "Bajo el antiguo enfoque —que consistía en negarse a abordar los problemas—, nunca se resolvió nada. Jamás se ha forjado la paz rechazando las oportunidades para el diálogo y la comunicación".

El conflicto en Ucrania ha sido uno de los temas estrella tanto en la cumbre trilateral como en las reuniones al margen mantenidas por los tres líderes, pero no se ha dado ningún paso concreto hacia la paz o un alto el fuego.

Armas nucleares

Xi, Trump y Putin son los actuales líderes de las tres superpotencias nucleares. Por lo que durante su encuentro, celebrado en los márgenes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), también ha estado sobre la mesa el tema de la no proliferación de armas nucleares.

El presidente estadounidense ha hecho un alegato en su intervención inicial apostando por que los tres países reduzcan sus respectivos arsenales nucleares y reclamando garantías para que "estas armas no sean usadas nunca". No obstante, ha reconocido que será "francamente difícil" llegar a un acuerdo de esa entidad "porque una vez las tienes es difícil abandonarlas".

"Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", ha asegurado Trump frente a Xi y Putin, que mantienen estrechas relaciones con el régimen de los ayatolás.

Por su parte, Xi ha expresado que las armas nucleares son una "espada de Damocles" y ha exigido su eliminación completa. Unas palabras que contrastan con la negativa de Pekín de sumarse a un nuevo tratado de desarme nuclear argumentando que su arsenal es todavía muy inferior al de EEUU y Rusia.

El líder chino ha subrayado que Pekín, Washington y Moscú deben hacer lo posible para prevenir una guerra nuclear, cumplir los tratados internacionales, mantener la estabilidad mundial y no "cruzar líneas rojas". Pese a toda la palabrería, Trump y Putin han viajado -y mostrado sin pudor- sus correspondientes maletines nucleares. El autócrata ruso incluso ha sido escoltado hasta la ciudad china por dos bombarderos estratégicos.