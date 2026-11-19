Donald Trump y Vladímir Putin se estrechan la mano durante su encuentro en la ciudad china de Shenzhen. Vyacheslav Prokofyev Reuters / Sputnik

Trump se reúne con Putin y Xi por separado antes de la cumbre a tres y avanza que abordarán el fin de la guerra de Ucrania

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump mantiene reuniones breves con Vladímir Putin y Xi Jinping en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC. El presidente de EE.UU. avanza que la búsqueda del fin de la guerra de Ucrania será uno de los ejes de la cumbre trilateral posterior. El encuentro informal con Putin duró 40 minutos y, según el Kremlin, estuvo dominado por el conflicto en Ucrania. Trump destaca su sólida relación con Xi Jinping y le pide un mayor esfuerzo comercial para beneficiar a los agricultores estadounidenses.

Donald Trump ha mantenido sendas reuniones breves con Vladímir Putin y Xi Jinping antes de la histórica cumbre trilateral que celebrarán los mandatarios este jueves en los márgenes de la APEC, en la ciudad china de Shenzhen. El presidente de EEUU ha avanzado que uno de los temas a abordar será el fin de la guerra de Ucrania y ha instado a su homólogo chino a sumarse a los esfuerzos diplomáticos.

El breve encuentro informal entre Putin y Trump, de unos 40 minutos, ha estado principalmente dominado por el conflicto entre Kiev y Moscú, según el Kremlin, que ha detallado que el estado del autócrata ruso al término del cara a cara, el primero desde su cumbre en Alaska en agosto de 2025, era "simplemente excelente".

El presidente republicano, al entrar en la sala, ha señalado hacia su homólogo y ha lanzado una broma en forma de pregunta señalando a su homólogo: "¿Quién es? Es mi amigo". Putin no ha hecho declaraciones y ha optado simplemente por sonreír y mirar a las cámaras.

Trump walks in with a huge smile to meet Putin: “He’s my friend!” https://t.co/p8ILsKaR0q — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

Trump ha ofrecido unas declaraciones a la prensa antes de su encuentro con Xi. Ha mostrado su confianza en que "algo saldrá" de la reunión trilateral con Rusia con respecto a la guerra en Ucrania y ha añadido que "ambos estamos buscando cómo ayudar". "Nos gustaría verla acabar", ha zanjado.

Kirill Dmitriev, enviado especial ruso e interlocutor en las negociaciones con Washington, ha expresado que Putin y Trump "están comprometidos con una resolución pacífica del conflicto ucraniano, aunque los europeos intentan claramente interponerse".

Donald Trump y Xi Jinping antes de su encuentro con Vladímir Putin. Doug Mills Reuters

"Acabamos de tener una breve reunión con el presidente Putin, simplemente para preparar el terreno, y creo que tal vez tengamos un encuentro exitoso", ha revelado por su parte el inquilino de la Casa Blanca.

Según los analistas, es poco probable que el encuentro diplomático entre los líderes de las mayores potencias nucleares del mundo derive en acuerdos importantes, dadas las profundas diferencias en torno a Ucrania, Irán, las armas nucleares y el comercio.

Putin, Xi y Trump, en el centro, en la foto de familia de la cumbre de la APEC. Greg Baker Reuters

Trump ha agradecido a Xi la "increíble y cálida bienvenida" que recibió a su llegada a China y lo ha felicitado por la organización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Es la tercera vez en lo que va de año que ambos presidentes se reúnen cara a cara.

El mandatario estadounidense ha destacado asimismo la "extraordinaria relación personal" que mantiene con su homólogo chino y ha adelantado que le pediría que hiciera "algo más por nuestros agricultores", en referencia a uno de los sectores afectados por las disputas comerciales entre ambas potencias y en los que Washington más busca compromisos firmes por parte de Pekín.

"Creo que, mientras tú y yo estemos al mando, nunca tendremos ningún problema", ha afirmado Trump dirigiéndose a Xi. "Durante el último año y medio hemos logrado avances significativos hacia la mejora de los vínculos económicos".

La reunión ha durado una hora y las delegaciones se han sentado alrededor de una mesa rectangular. Por parte de Washington, han asistido los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent, y de Comercio, Howard Lutnick, además del jefe de gabinete presidencial, Stephen Miller. Todos ellos también han estado presentes en el encuentro con Putin.