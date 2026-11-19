La inclusión de Putin en la reunión al máximo nivel genera alarma en las capitales europeas ante el temor de una negociación que margine los intereses de la OTAN y Ucrania.

Pese a proyectar una imagen de superpotencia global, los datos económicos sitúan a Rusia con un PIB inferior al de la Unión Europea y comparable al de Italia.

El líder ruso arremetió contra Occidente en su discurso, asegurando que las sanciones han perdido su efecto y que Europa sufre un «humillante declive».

Vladímir Putin viaja a la cumbre de la APEC en Shenzhen para participar en una inédita reunión a tres bandas con Donald Trump y Xi Jinping.

Vladimir Putin aterrizó en Shenzhen en la madrugada del 18 de noviembre y, antes de verse con su anfitrión, aprovechó su discurso ante los empresarios del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para ajustar cuentas con el continente que lleva casi cinco años intentando aislarle.

El presidente ruso se refirió a las potencias occidentales como "antiguas hegemónicas", aseguró que Europa vive un "humillante declive" y dio por amortizadas las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania: “La experiencia demuestra que las herramientas tradicionales de dominio económico y coacción de facto han agotado en gran medida su recorrido y han perdido buena parte de su poder de intimidación”.

No se quedó ahí. Según Putin, la Unión Europea “está perdiendo su capacidad industrial” y, con ella, la carrera frente a sus competidores, al tiempo que la renuncia al gas y al petróleo rusos se ha convertido en “una pesada carga para las empresas y los ciudadanos europeos, cuyo nivel de vida no deja de caer”.

Es el tono de quien se sabe invitado a la mesa de los mayores: el líder ruso había viajado a China para sentarse a puerta cerrada con Donald Trump y Xi Jinping en la primera reunión a tres de la historia entre los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia, convocada para el 19 de noviembre, último día de la cumbre, a la que Trump quiso sumar además un encuentro a solas para discutir la situación en Ucrania.

La idea, según adelantó en octubre The Wall Street Journal, partió del propio Putin, que se la habría propuesto a Trump por teléfono. El estadounidense no solo aceptó, sino que quiso ir más allá: antes de salir hacia Asia prometió hablar en Shenzhen de "mi tema favorito, Ucrania", aunque la Casa Blanca lo había descartado días antes.

No es la única puerta que le ha abierto al líder ruso. En noviembre, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, pidieron a Moscú que propusiera un nuevo acuerdo de seguridad para Europa, justo lo que el Kremlin lleva años reclamando para que la OTAN se repliegue hacia el oeste, algo que hizo sonar todas las alarmas en las capitales europeas.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, calificó la propuesta rusa de "trampa", y el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, replicó que Europa no necesita otra arquitectura de seguridad, sino reparar la que ya tiene.

Volodímir Zelenski, por su parte, llevaba desde octubre advirtiendo contra un "Yalta 2, 3, 4", en alusión a la conferencia de 1945 en la que Roosevelt, Churchill y Stalin se repartieron Europa. De poco sirvió. Putin ha pasado de paria internacional a pisar alfombra roja, y en el banquete de la víspera ya pudo departir con Trump y con Xi como uno más.

Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen. REUTERS/Maxim Shemetov

Superpotencia con PIB italiano

El problema es que la fotografía de Shenzhen retrata un mundo que no existe.

Sentar a Putin entre Trump y Xi equivale a concederle a Rusia un rango de tercera superpotencia que ninguna cifra respalda: según las previsiones que el Fondo Monetario Internacional publicó en octubre, la economía estadounidense cerrará 2026 en 32,6 billones de dólares corrientes, la china en 21,5 y la de la Unión Europea -la gran ausente- en más de 22. La rusa se quedará en 2,86 billones. En otras palabras, Estados Unidos produce once veces más que Rusia; China, siete veces y media, y esa Europa en “humillante declive”, casi ocho.

En el escalafón mundial, Rusia es la octava economía, por detrás de Francia y apenas un peldaño por encima de Italia. Alemania, por sí sola, casi la dobla. España, con la tercera parte de los habitantes de Rusia, genera ya casi tres cuartas partes de lo que produce esta, y la renta de cada español duplica la de cada ruso: 41.700 dólares frente a algo menos de 20.000. Tampoco la tendencia invita al triunfalismo que exhibió Putin ante los empresarios, porque el FMI calcula que Rusia crecerá en 2026 un 0,9%, frente al 2,3% de Estados Unidos, el 4,5% de China… y el 2,5% de España.

Putin presumió en Shenzhen de que las sanciones y los aranceles "son incapaces de detener el crecimiento", pero puertas adentro el panorama es el de una economía a la que la guerra empieza a pasar factura. El propio Ministerio de Finanzas ruso da por hecho que el déficit de 2026 duplicará lo presupuestado, hasta el 3,2% del PIB, y el banco central mantiene los tipos de interés en el 14% porque no logra domar la inflación. Su gobernadora, Elvira Nabiúllina, lleva meses advirtiendo de que la economía rusa ha tocado el techo de su capacidad de producción, y los ataques ucranianos contra refinerías, fábricas y nudos logísticos no hacen sino bajarlo.

Lo que Rusia sí tiene, justo es reconocerlo, es el mayor arsenal nuclear del planeta, un asiento con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y una contrastada disposición a usar la fuerza contra sus vecinos.

Vladimir Putin en Shenzhen. Sputnik/Vladimir Smirnov

De ahí que la Casa Blanca presentara la cita, antes de que Trump le sumara Ucrania al temario, como una cumbre sobre reducción de armas atómicas, el único terreno en el que Moscú juega de verdad en la misma liga que Washington y Pekín. Ahora bien, tener bombas da para que te teman, pero para mandar sobre el mundo hacen falta fábricas, tecnología, aliados y dinero, algo de lo que Putin anda escaso.

Dos Sanchos para un Quijote

Esa distancia entre lo que Rusia es y lo que Putin cree que es recuerda a aquel hidalgo manchego que se tenía por caballero andante, y explica buena parte de lo que ha pasado en Europa desde 2022.

El presidente ruso lleva más de una década fantaseando con una "Nueva Rusia" -así llamaban los zares al sur de Ucrania- como simple primer paso para devolver a Moscú la tutela sobre toda Europa oriental, y los proyectos de tratado que el Kremlin presentó en diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión, ya exigían a la OTAN retirar sus tropas de los países que ingresaron después de 1997, es decir, dejar sin soldados aliados a Polonia, a Rumanía y a las repúblicas bálticas. Lo que no consigue por las armas, Putin pretende que se lo concedan en un despacho.

Y es que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), el Ejército ruso, que el año pasado avanzaba a razón de trece kilómetros cuadrados diarios, solo ha ganado en los diez primeros meses de 2026, en términos netos, 117 kilómetros cuadrados, menos de la quinta parte del término municipal de Madrid, y eso a un coste que el propio Trump cifró antes de viajar a China en decenas de miles de soldados al mes.

Por si eso fuera poco, Ucrania viene de atacar dos noches seguidas el puente de Kerch, la obra con la que Putin quiso unir para siempre Crimea a Rusia y que él mismo inauguró en 2018 al volante de un camión.

Apenas un día antes de que el presidente ruso aterrizara en Shenzhen, derrumbó uno de los arcos de la calzada con una combinación de drones y misiles.

El encuentro entre Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en Shenzhen. EFE/EPA/LUKAS COCH

Este Quijote, sin embargo, ha encontrado quien le siga la corriente. Trump y Xi se comportan como dos Sancho Panzas que, a diferencia del de Cervantes, fingen ver gigantes donde solo hay molinos: el primero aceptó la cumbre, permitió en octubre que Rusia vendiera su diésel en el mercado mundial pese a las sanciones y no deja de presionar a sus aliados para que reconsideren el papel de la OTAN en Europa oriental; el segundo le recibió en su quinto encuentro en apenas un año, celebró una relación "sólida como una roca" y defendió que Pekín y Moscú deben "liderar e impulsar la tendencia hacia un mundo multipolar". Entre los dos han armado caballero andante a un hidalgo venido a menos.

A cada escudero, su ínsula

Sancho, eso sí, nunca acabó de creerse a su señor: le seguía porque este le había prometido una ínsula. La de Xi está muy clara: una Rusia que dependa cada vez más de Pekín y que no le dé problemas a lo largo de los más de 4.000 kilómetros de frontera que comparten. Lo que Putin piense de sí mismo le trae sin cuidado, y si para tenerle contento hay que seguirle el juego, se le sigue. Al líder chino le basta con demostrar que es él quien reúne en su casa al presidente de Estados Unidos y al de Rusia, y que la fotografía del nuevo orden, si es que lo hay, se toma en China.

El caso de Trump es muy distinto, porque su ínsula se parece demasiado a Barataria, aquella de mentira que le dieron a Sancho solo para reírse de él: algo de diésel ruso y la promesa de hablar de desarme nuclear. Nada que compense lo que Estados Unidos se deja por el camino: la relación con sus socios de toda la vida.

Al avalar que tres hombres discutan en un salón de Shenzhen la seguridad de un continente que no está invitado, Trump pone en jaque el orden que Europa se dio a sí misma en 1990, con la Carta de París, al terminar la Guerra Fría, cuando cada país pudo elegir sus alianzas, y resquebraja el vínculo que Washington forjó con sus aliados después de la II Guerra Mundial a base de Plan Marshall y de OTAN.

Dicho esto, hay que aclarar que, más allá de la foto, poco cambia para Rusia en términos prácticos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya avisó de que la reunión no daría para más de una hora ni para negociar nada a fondo, y ni Trump ni Xi van a regalarle a Putin lo que le falta, entre otras cosas, porque no está en sus manos. Europa, entretanto, contestó como sabe: dos días antes de la cumbre aprobó sanciones contra otras 113 personas y empresas, muchas de ellas ligadas a la “flota fantasma” con la que Rusia burla el embargo.

Y es que, al fin y al cabo, cuando se apagan los focos, Rusia sigue siendo un país con el PIB de Italia, los tipos al 14%, un puente a medias y un frente que no se mueve.

También a don Quijote le pasearon los duques por su castillo tratándole de caballero andante, entre reverencias y carcajadas, para que siguiera en su locura. Eso no hizo que en ningún momento dejara de ser Alonso Quijano.