Trump acude debilitado a la 'cumbre a tres' con Putin y Xi en Shenzhen tras la derrota en las 'midterms' y la crisis de Nvidia

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump llega a la cumbre de la APEC en Shenzhen debilitado tras la derrota republicana en las 'midterms' y salpicado por el escándalo de espionaje que rodea al CEO de Nvidia. El presidente de EE. UU. mantendrá una inédita 'cumbre a tres' con Vladimir Putin y Xi Jinping para abordar la desnuclearización, Ucrania, Irán y el comercio global. Pekín busca aprovechar la fragilidad política de Trump para frenar la venta de armas a Taiwán y mitigar el impacto de las nuevas restricciones estadounidenses a los chips de IA. Analistas comparan este histórico encuentro de grandes potencias con la Conferencia de Yalta de 1945, provocando especial preocupación en Ucrania sobre su impacto geopolítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acude al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), tras una contundente derrota en las elecciones de medio mandato ('midterms') y salpicado de lleno por el escándalo de espionaje en Nvidia. Dos golpes a su prestigio que le dejan a merced de sus homólogos ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping, en la próxima cumbre a tres de Shenzhen.

El estadounidense no ha hecho ademán sin embargo de querer rehuir las negociaciones. Trump ha llegado a comentar que también podría reunirse en China con el líder norcoreano, Kim Jong Un, un anuncio sorpresa que podría redefinir políticamente su gira por la región si finalmente se confirma.

Trump visitará primero Manila para mantener reuniones con líderes del Sudeste Asiático y de otros países de la ASEAN, antes de viajar en avión a Shenzhen. Antes de partir, anunció que abordaría la desnuclearización, Irán y Ucrania en la 'cumbre a tres', además de cuestiones de comercio y economía.

Con una frágil tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China prorrogada hasta principios del próximo año, y nuevas citas entre Trump y Xi previstas para diciembre en la cumbre del G20 en Miami, algunos analistas habían calificado inicialmente la reunión de Shenzhen como una cumbre de bajo perfil.

Sin embargo, el revés sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de medio mandato y las críticas a la administración Trump por no intervenir pese a los informes que señalaban que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang -amigo personal del presidente- estaba relacionado con una presunta espía china, han enturbiado las expectativas.

China admite cierta preocupación por si las acusaciones sobre el contrabando de semiconductores restringidos hacia clientes chinos terminan endureciendo la postura de Washington hacia Pekín.

"Trump tiene menos motivos para preocuparse por las reacciones del mercado o las consecuencias electorales, y podría estar más dispuesto a considerar medidas disruptivas", explica Ruby Osman, asesora sénior de políticas sobre China en el Instituto Tony Blair, a Reuters.

Donald Trump recibe a Xi Jinping en Washington. REUTERS/Jonathan Ernst

El lunes, la administración Trump aprobó una normativa que restringirá las exportaciones de chips a centros de datos extranjeros en países como Malasia y Tailandia, lo que perjudicará a las empresas chinas que los utilizan para acceder a chips avanzados de inteligencia artificial con los que entrenar sus modelos.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, declaró la semana pasada que existía un creciente consenso en el Congreso para limitar aún más el acceso de China a los chips avanzados tras el escándalo de Nvidia, y se espera que los demócratas presionen con fuerza sobre este tema cuando asuman las mayorías en la Cámara y el Senado en enero.

Zhu Feng, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Nankín, señaló que la disputa también podría acelerar "el desacoplamiento de la IA" entre las dos superpotencias mundiales, incluso mientras intentan cooperar para mitigar los riesgos de esta tecnología.

Forjar un legado

China alega por su parte que Estados Unidos fabricó el relato del espionaje para justificar un bloqueo tecnológico. Un alto funcionario de la administración estadounidense declaró a la agencia que la situación de Nvidia "no debería tener ninguna repercusión en el viaje". Trump, por el contrario, podría querer centrarse en consolidar su legado.

Vladimir Putin y Xi Jinping, durante la cumbre de Samarcanda de 2022. Sergey Bobylev Sputnik

El presidente de EEUU declaró el lunes que no le importaría ver a Jensen Huang de vuelta como director ejecutivo de Nvidia, y afirmó que no creía que su relación con el ejecutivo tecnológico hubiera puesto en riesgo la seguridad nacional.

Por el contrario, considera que la cumbre sin precedentes con Xi y Putin podría impulsar avances hacia un acuerdo sobre el control de armas nucleares. Sin embargo, esa opción es inviable para China, que posee muchas menos ojivas que los otros dos países, indicaron analistas chinos.

La propuesta reunión tripartita ha suscitado comparaciones, especialmente en Rusia, con la Conferencia de Yalta de 1945 entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. La reunión entre Josef Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt formalizó esferas de influencia, sentó las bases del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en sinónimo de acuerdos entre grandes potencias impuestos a países más pequeños.

Este enfoque resulta especialmente preocupante para Ucrania, que lleva cuatro años en guerra con Rusia. El Kremlin declaró el lunes que la reunión entre Putin, Trump y Xi tendría un gran impacto en los asuntos mundiales. En paralelo, los analistas sostienen que Xi podría intentar aprovechar la debilidad política de Trump tras su humillante derrota electoral.

Pekín presiona para que el presidente estadounidense no apruebe un envío de armas por valor de 14.000 millones de dólares para Taiwán, territorio que China reclama como propio. Trump ha dicho que está reteniendo este material como "moneda de cambio" con China.

"Xi solo necesita que Trump siga resistiéndose a competir con China durante el mayor tiempo posible", afirma Jonathan Czin, analista de política exterior de la Institución Brookings. Pekín, explica, es consciente de que quien suceda a Trump dentro de dos años podría ser menos complaciente, por lo que Xi "aprovechará todo el tiempo que pueda conseguir para fortalecerse de cara al próximo asalto".

"Ambas partes tienen fuertes incentivos para mantener esta frágil estabilidad... a pesar de tener también algunos desacuerdos", concluye para Reuters Chim Lee, analista sénior sobre China en la Economist Intelligence Unit. "Ambos tienen mucho que perder".