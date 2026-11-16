Arranca la cumbre de la ASEAN con el control del mar de China como clave: la principal ruta del petróleo tras la crisis de Ormuz

España intensifica sus contactos diplomáticos con el bloque asiático, aunque mantiene una presencia con un peso eminentemente económico y limitado.

La ASEAN busca acordar un código de conducta marítimo ante la presencia de islas militarizadas, pero las divisiones internas y el rechazo de China lo paralizan.

El control sobre el mar de China Meridional y el estrecho de Malaca es prioritario por ser rutas cruciales para el suministro energético de Asia.

Manila y Shenzhen acogen las cumbres de la ASEAN y el APEC con la participación de líderes globales como Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Asia encadena dos cumbres en una semana. Del 15 al 17 de noviembre, Manila acoge la 49.ª cumbre de la ASEAN, el bloque de once países del sudeste asiático. El 18 y 19, Shenzhen recibe a los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La ASEAN (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam) exportó en 2025 bienes por 2,23 billones de dólares (ASEANstats): alrededor del 8,5% de los 26,3 billones exportados en todo el mundo (UNCTAD, OMC).

APEC reúne a 21 economías: las de la ASEAN salvo Camboya, Laos, Myanmar y Timor Oriental; más Australia, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia y Taiwán. Suman el 48% del comercio mundial y el 62% del PIB del planeta, según datos de 2021 del propio foro.

El líder estadounidense Donald Trump pasará por las dos. El chino Xi Jinping solo estará en la suya y envía a Manila a su primer ministro, Li Qiang. El ruso Vladimir Putin irá a Shenzhen, en su primera cumbre de APEC en persona desde 2017.

En Manila se discute quién manda en el mar por el que pasa el crudo del que depende Asia. En Shenzhen, Xi quiere escenificar que el mundo se sienta a su mesa.

La ruta del petróleo

Por el estrecho de Malaca, puerta del mar de China Meridional, pasan unos 23 millones de barriles de petróleo al día, entre ellos cuatro quintas partes del crudo que importa China.

Gran parte sale del Golfo: desde que la guerra con Irán bloqueó Ormuz en febrero, el tráfico por Malaca cayó de 21,7 a 20,9 millones de barriles diarios en el primer trimestre.

El sudeste asiático compra en Oriente Medio el 60% de su crudo, según la AIE. Filipinas, el anfitrión, el 98%, y en marzo declaró la emergencia energética.

La otra salida, el mar Rojo, está amenazada pero abierta: pese a los ataques hutíes desde Yemen, por Bab el-Mandeb pasan 8,1 millones de barriles diarios, casi el doble que hace un año, porque Arabia Saudí desvía su crudo hacia allí para esquivar Ormuz.

En el aire flota el temor a pagar también peajes por Malaca. Inés Arco Escriche, investigadora principal de Asia-Pacífico del CIDOB, recuerda a EL ESPAÑOL que al principio de la guerra hubo declaraciones desde el Ministerio de Exteriores de Indonesia sobre cobrar por el paso de Malaca.

Singapur y Malasia se opusieron, Yakarta dio marcha atrás y en la ASEAN cuajó la idea de que Malaca es una ruta global que el bloque debe mantener abierta.

Barcos en el estrecho de Malaca. REUTERS/Hasnoor Hussain

Para Arco, la crisis no ha hecho la ruta más vulnerable, sino que ha dado "más razón de ser" a la vieja inquietud china por depender de Malaca. El cuello de botella está después, en el mar de China Meridional.

Este año China volvió a construir islas artificiales, en el arrecife Antelope, por primera vez desde 2017, según el centro estadounidense CSIS, y Vietnam también militariza las suyas.

Arco prevé un mar cada vez más fragmentado, con islotes militarizados por distintos países y más presencia de Japón, en menor medida de EEUU e incluso de la UE como garantes de la libre navegación.

Por ahora, los choques son localizados, sobre todo entre Filipinas y China, y el siguiente foco es Taiwán, donde la experta teme más una cuarentena o un bloqueo naval que una guerra.

Arco matiza, eso sí, el vínculo con Oriente Medio: las tensiones en estas aguas no las marca Irán, sino las relaciones entre China y Taiwán, y entre Filipinas, China y EEUU.

Para rebajarlas, Filipinas prometió cerrar en esta cumbre el código de conducta que la ASEAN y China negocian desde la declaración de 2002. Nadie lo espera.

"No creo que vaya a haber un código de conducta mientras yo viva", responde Bill Hayton, experto de Chatham House en el mar de China Meridional. El problema, dice, es de fondo: la mayoría de la ASEAN quiere usar el código para frenar a China, y China, para frenar a EEUU.

Los países ribereños piden a Pekín que ceda en las disputas territoriales, respete la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y deje de militarizar.

China quiere limitar sus maniobras con potencias externas y la explotación de petróleo y gas con empresas de fuera de la región, "como la española Repsol", apunta Hayton.

Los desacuerdos son concretos. China solo quiere aplicar el código a las islas Spratly, Vietnam incluiría también las Paracel, y Filipinas, el bajo de Scarborough.

Tampoco hay acuerdo sobre cómo clasificar cada arrecife, roca o banco de arena, y no es un detalle técnico: según la Convención del Mar, de eso depende cuántas millas de aguas y de recursos puede reclamar un país. "No es lo mismo un arrecife que un bajío", resume Arco.

Singapur y otros quieren un código legalmente vinculante. China se niega. La ASEAN sigue sin posición común sobre el fallo de La Haya de 2016, que dio la razón a Filipinas: Camboya, Laos y, en menor medida, Tailandia evitan mencionarlo.

Y queda por decidir si se permite la presencia militar de EEEUU, Japón o Australia. Hayton describe a Laos y Camboya como "peones" de China. "O el texto se negocia hasta que no significa nada, o las negociaciones continuarán para siempre", concluye.

Arco coincide: no espera que se firme en esta cumbre y, si algún día se firma, será "un documento extremadamente frágil, limitado, que no va a solucionar nada". China no aceptaría un texto vinculante, regido por la Convención del Mar, que mencione el fallo o deje la puerta abierta a potencias externas.

Manifestantes filipinos protestan contra la presencia de Donald Trump en la cumbre de Asean REUTERS/Eloisa Lopez

Hay, además, un límite filipino."La Constitución filipina impide el desarrollo de petróleo y gas con China", recuerda Hayton. En 2023, el Supremo de Manila anuló por inconstitucional un acuerdo de exploración conjunta firmado en 2005 con China y Vietnam.

APEC: Xi, el gran anfitrión

En su casa, Xi controla la agenda, los temas y la preparación de la cumbre, algo que no pudo hacer en Washington en septiembre. Trump llega a su tercera cita con Xi este año con la tregua comercial a punto de vencer en enero.

La foto a tres sería la primera reunión conjunta de los líderes de EEUU, China y Rusia, y la decide Pekín. El Kremlin asegura que se trabaja en ella, Pekín dice estar “en comunicación” con las partes y Trump afirmó el 8 de noviembre que espera ver a Xi y a Putin en Shenzhen. Nada está cerrado. Trump quiere hablar de control de armas nucleares; Putin, de Ucrania.

Para Arco, Xi busca presentarse como el "facilitador" capaz de sentar a la mesa a los grandes actores cuando nadie más lo consigue, como cuando patrocinó la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí en 2023.

Pero también hay escenificación: la de "tres hombres fuertes" y la de "una nueva Yalta". Aunque no salga nada concreto, "la imagen sirve para los tres", dice. A Putin le permite demostrar que no está aislado; a Trump, mostrarse capaz de negociar con las grandes potencias algo más que Irán o sus fracasos comerciales, y a China, erigirse en punto de encuentro de los grandes líderes.

El anfitrión tiene sus límites. Arco, que ha estudiado la mediación china en Sudán del Sur y Afganistán, recuerda que en ninguno de sus pocos éxitos el conflicto quedó resuelto de forma sólida.

Y el centro alemán MERICS cree que Xi podría evitar la mesa a tres: hablar de desarme nuclear le incomoda, porque China tiene menos cabezas nucleares que los otros dos, y podría preferir limitarse a ser anfitrión de un encuentro entre Trump y Putin.

Xi también cuida quién sale en la foto. Arco percibe "mucho movimiento a nivel diplomático" en torno al norcoreano Kim Jong-un: cree que Kim quiere ir y Pekín prefiere que no. Una foto a cuatro estropearía la imagen de potencia responsable que busca China.

Drones de reparto en los prolegómenos de la cumbre de Shenzen. REUTERS/Tingshu Wang

Para Brookings, una cumbre a tres reforzaría el temor europeo a que su seguridad se negocie sin Europa, con la guerra de Ucrania de fondo.

Arco añade que la escena incomodará a la UE, cuya relación con Pekín ya es delicada por la disputa comercial: verá a China sentarse con Putin antes que con los europeos.

El poco peso de España

En el papel, España se acerca a la ASEAN. La Estrategia española para Asia-Pacífico 2026-2029, aprobada en diciembre de 2025, quiere reforzar su proyección hacia el bloque, y Exteriores mantiene consultas políticas regulares con Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

En marzo, el nuevo embajador ante la ASEAN, Bernardo de Sicart, comunicó al bloque que España quiere crear mecanismos de diálogo político, según la Secretaría de la ASEAN, y Casa Asia lo ha declarado área prioritaria en 2026.

En la práctica, el peso comercial es limitado. Vietnam, primer socio de España en el bloque, sumó 5.786 millones de euros de comercio de bienes en 2024, el 35,7% del total con la ASEAN, que ronda así los 16.200 millones. En 2025, España intercambió unos 58.200 millones con China y unos 46.900 millones con EEUU.

Para Arco, la mirada española sigue siendo sobre todo económica. Las empresas ven en la región una alternativa, pero falta "una estrategia realmente comprensiva" que una política, economía y seguridad. España valora cada vez más el papel de estos países en la pugna entre Washington y Pekín, "pero sigue marcando mucho más la visión económica".

Y países como Filipinas piden sobre todo seguridad, un terreno en el que, a diferencia de Francia, "la sensación española es que está demasiado lejos".

El mar de China Meridional ya le costó dinero a Repsol. En 2018, Vietnam ordenó a la española detener una perforación bajo "presión extrema de China", según fuentes del sector, y Repsol abandonó sus bloques en 2020. Es justo el tipo de explotación que Pekín quiere vetar con el código de conducta.