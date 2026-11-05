El activista Joshua Wong en 2019 durante las protestas que sacudieron Hong Kong. Tyrone Siu Reuters

El activista Joshua Wong, líder del movimiento prodemocracia en Hong Kong, condenado a 10 años de cárcel

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LO ESENCIAL Las claves Un tribunal de Hong Kong condena a 10 años de cárcel a Joshua Wong por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras. El activista prodemocracia de 30 años se declaró culpable de pedir a países extranjeros sanciones contra Hong Kong y China en 2020. Esta es la segunda condena para Wong bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, lo que le mantendrá en prisión hasta finales de 2036. El tribunal también señaló que utilizó sus contactos con altos funcionarios occidentales para promover la interferencia foránea en redes y medios.

Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves al activista Joshua Wong, convertido en el icono global del movimiento prodemocracia, a diez años de prisión por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, su segunda condena bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Wong, de 30 años, que se declaró culpable en septiembre y se enfrentaba a una condena que podía llegar a la cadena perpetua, recibió la sentencia en el Tribunal Superior de Hong Kong, según informaron varios medios locales como el Hong Kong Free Press.

La causa se refiere a una acusación según la cual Wong pidió a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma de Hong Kong o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

Joshua Wong en el momento de su detención. Reuters

El juez Tam Yiu-ho consideró en su sentencia que el delito de Wong es lo suficientemente serio como para dictar una condena de al menos diez años de cárcel y sostuvo que el joven y sus cómplices, entre ellos el exlegislador Nathan Law Kwun-chung (ahora prófugo), usaron sus contactos con altos funcionarios e instituciones extranjeras para promover la interferencia foránea en las redes sociales y a través de importantes agencias de noticias occidentales.

También indicó que las sanciones y otros "actos hostiles" por los que abogaban los activistas podían haber provocado "consecuencias altamente perjudiciales" para Hong Kong y China continental.

La acusación se refiere concretamente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, inmediatamente después de la entrada en vigor, el 30 de junio de ese año, de la legislación de seguridad nacional, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica registradas en 2019.

Con la nueva condena, Joshua Wong permanecerá en principio tras las rejas hasta finales de 2036, ya que el activista habría completado en enero próximo una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Dicha condena se solapará con esta nueva sentencia, de acuerdo al diario hongkonés South China Morning Post.

Revolución de los Paraguas

Wong permanece encarcelado desde noviembre de 2020 y fue detenido de nuevo en junio de 2025, cuando ya se encontraba recluido en la prisión de Stanley, por este segundo procedimiento.

Figura destacada del movimiento prodemocrático desde que, con 17 años, participó en las movilizaciones de 2014 conocidas como 'Revolución de los Paraguas', Wong fundó en 2016 junto a Nathan Law y otros activistas el partido Demosisto.

La formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica delitos como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Law abandonó Hong Kong en 2020 y permanece en el exilio. La Policía hongkonesa ofrece una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (unos 128.000 dólares) por información que conduzca a su detención.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.