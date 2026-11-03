Imágenes del vídeo de la colisión de dos helicópteros en el Everest. E.E.

Muere una persona y otras tres resultan heridas tras el choque de dos helicópteros durante un aterrizaje en el Everest

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LO ESENCIAL Las claves Una colisión entre dos helicópteros durante las maniobras de aterrizaje en la región del Everest se salda con un muerto de nacionalidad india y tres heridos. Entre los heridos se encuentra un turista neozelandés en estado grave y los dos pilotos de las aeronaves, que sufrieron lesiones leves. Las aeronaves implicadas pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air, y trasladaban a turistas rescatados y carga. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente ocurrido en plena temporada de senderismo.

El choque de dos helicópteros ha dejado un muerto y tres heridos en la región nepalí del Everest mientras aterrizaba en uno de los campamentos base del monte.

El siniestro se ha producido cuando las aeronaves se han acercado para tomar tierra sin calcular la distancia entre ambas.

En tierra, un grupo de personas contemplaba las maniobras, y han tenido que correr para salvarse de no ser arrollados por los trozos de aparato que han salido despedidos tras la colisión.

WATCH: Two helicopters collide while landing at a helipad near Mount Everest in Nepal, killing a foreign tourist and injuring a pilot. https://t.co/PaCaAMPaQt — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Los helicópteros, de los operadores privados Fishtail Air y Dynasty Air, trasladaban, en uno a dos turistas rescatados de la montaña, y, en el segundo aparato, cargamento.

El herido más grave, un turista de origen neozelandés, ha sido rescatado y trasladado a urgencias, según ha informado el jefe del distrito de Solukhumbu, Kaman Singh Thapa Magar, a Reuters.

Los pilotos de ambos aparatos presentaban heridas leves y han sido trasladados al Hospital Mediciti en Katmandú también.

El cuerpo del fallecido, de origen indio, también ha sido trasladado tras certificar su defunción.

Por el momento, se desconoce si hay más heridos; aunque en las imágenes que han circulado en redes sociales se puede ver a un grupo de personas que esquiva las hélices de una de las naves por apenas unos segundos.

Las autoridades han indicado que hay una investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro.

Estado de uno de los helicópteros que ha colisionado en el Everest. Reuters

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu.

El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

El accidente ha tenido lugar en una temporada de alta afluencia de senderistas y alpinistas.