Un soldado norcoreano desplegado en la frontera junto a cañón de artillería con un mensaje contra EEUU. Kim Hong-Ji Reuters

Máxima tensión en la península de Corea: Pionyang lanza 10 misiles balísticos y despliega artillería en la frontera con Seúl

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Corea del Norte ha lanzado más de diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, que recorrieron unos 250 kilómetros. Corea del Sur califica la prueba como una violación a las resoluciones de la ONU y exige el cese inmediato de las provocaciones. El lanzamiento ocurre tras la tensión fronteriza generada por la explosión de dos minas que hirieron a tres soldados surcoreanos. Pionyang ha incrementado su presencia militar desplegando baterías de artillería e instalando vallas dentro de la zona desmilitarizada.

Corea del Norte ha lanzado este jueves más de diez misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, según el Ejército de Corea del Sur, disparando las crecientes tensiones en la península asiática después de que tres soldados surcoreanos resultaran heridos por la explosión de dos minas en la frontera el pasado septiembre.

El Estado Mayor conjunto surcoreano ha explicado que detectó el lanzamiento alrededor de las 12:30 hora local (3:30 GMT) desde la zona oriental de Wonsan, en Corea del Norte, y que los proyectiles, disparados hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), volaron unos 250 kilómetros.

La cartera de Defensa japonesa también reportó la prueba, pero sin especificar el número de proyectiles. Se trata del primer lanzamiento de misiles norcoreano desde el 14 de octubre, cuando Pionyang probó dos tipos de misiles de crucero disparados desde submarinos.

Soldados norcoreanos colocando una concertina en la zona desmilitarizada. Kim Hong-Ji Reuters

Corea del Sur ha denunciado la prueba como una "violación" a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que "no contribuye en absoluto" a gestionar la situación actual, instando a Pionyang a cesar este tipo de lanzamientos "de inmediato", según un comunicado sobre una reunión de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana.

La prueba armamentística tiene lugar en medio de una escalada de tensiones entre los dos países por la explosión de las minas el pasado 21 de septiembre.

Seúl ha acusado a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, y envió una carta de denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada.

Corea del Norte, por su parte, negó su implicación y también acusó esta semana a Seúl ante el Consejo de Seguridad de tergiversar las circunstancias de la explosión con el supuesto propósito de obstaculizar sus trabajos de fortificación de la frontera.

El lanzamiento sucede además tras el reciente llamamiento del líder norcoreano, Kim Jong-un, a transformar cuanto antes sus fuerzas armadas en un Ejército de élite, y después de que su influyente hermana, Kim Yo-jong, amenazara con desplegar más armamento y reactivar los altavoces de propaganda en la frontera.

El Ejército norcoreano, de hecho, ha colocado en la frontera baterías de artillería visibles desde el otro lado en un movimiento para presumir de fuerza. Además se ha observado a soldados de Pionyang instalando vallas dentro de la zona desmilitarizada.