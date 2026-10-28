Más de 45 millones de muertos y represión a escala inaudita: los crímenes que prueban que Mao fue un dictador y China ignora

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LO ESENCIAL Las claves El régimen chino mantiene la figura de Mao Zedong como tabú e idealiza su legado medio siglo después de su muerte, a pesar de las críticas internacionales. Las políticas de Mao provocaron la muerte de más de 45 millones de personas durante el Gran Salto Adelante y desencadenaron una represión masiva en la Revolución Cultural. El presidente Xi Jinping consolida la disciplina ideológica y rechaza revisar el pasado maoísta, omitiendo incluso que su propio padre fue represaliado por el régimen.

La desaforada reacción de las autoridades chinas al anodino comentario de Kyllian Mbappé, que mencionó a un "dictador chino" cuando vio su imagen sobreimpresa en un retrato de Mao Zedong, demuestran hasta qué punto la figura del 'Gran Timonel' y fundador de la República Popular de China sigue siendo tabú medio siglo después de su muerte.

Aunque el Partido Comunista chino ha reconocido "errores" cometidos por el dirigente revolucionario, la versión oficial, y el sentimiento extendido en China, es aún hoy que Mao Zedong fue mayormente un buen líder que empujó al país a convertirse en una potencia mundial, relataban los expertos consultados por EL ESPAÑOL.

"Mao es visto no sólo como un líder bueno y relevante, sino como el más importante del siglo XX por una amplia mayoría de la población china según encuestas realizadas tanto por académicos chinos como occidentales", contaba Daniel Leese, profesor de Política e Historia Moderna de China en la Universidad de Friburgo (Alemania).

Steve Tsang, profesor de Estudios Chinos Contemporáneos en la inglesa Universidad de Nottingham, explicaba que la propaganda de Pekín lo presenta principalmente como "una figura positiva". Sin embargo, "la gente mayor que vivió el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural sabe cuánto daño hizo Mao a China y su pueblo".

El pasado 9 de septiembre, China conmemoraba el 50 aniversario de la muerte de Mao, fallecido a los 82 años en 1976. Aunque el régimen ha admitido que "cometió errores", el argumentario oficial sigue idolatrando su figura bajo la premisa de que "un 30% de lo que hizo fue malo y un 70% bueno".

La realidad es que los "errores" de Mao llevaron a decenas de millones de muertes en la segunda mitad del siglo XX. El Gran Salto Adelante (1958-1962), un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola, derivó en una terrible hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas, según los historiadores.

Mao Zedong proclama la creación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. .

La Revolución Cultural (1966-1976) supuso una década de caos en la que hasta dos millones de personas perdieron la vida víctimas de una cruzada contra la "burguesía" convocada por Mao. Se trató de una represión a escala inaudita: opositores políticos, pequeños empresarios o académicos considerados heterodoxos fueron ejecutados, linchados o forzados al exilio.

Seis años después de la muerte del 'Gran Timonel', el Partido Comunista de China reconoció en una resolución que la Revolución Cultural fue un "error cometido por un gran revolucionario proletario". Pero nunca ha realizado una revisión en profundidad de la historia, pese a que el padre del actual presidente, Xi Jinping, fue uno de los represaliados.

Incluso Xi calla

El progenitor del actual presidente era el exviceprimer ministro Xi Zhongxun, que fue purgado de su cargo y perseguido durante la Revolución Cultural. La casa familiar fue saqueada y Xi fue calificado de "estudiante reaccionario" pese a que solo era un adolescente. Fue sometido a interrogatorios, investigado e incluso amenazado de muerte.

"Tenía un carácter obstinado y no me dejaba intimidar, por eso ofendí a la facción rebelde", justificaba Xi en una entrevista concedida en el año 2000 a una revista estatal. "Me echaban la culpa de todo lo malo... Ni siquiera tenía 15 años". En 1969, fue enviado a un campo de trabajo y pasó siete años en una aldea sumida en la pobreza en el noroeste de China.

Mao Zedong con representantes femeninas de la Liga de la Juventud Democracia de China en 1950 . Wikimedia Commons

"La Revolución Cultural fue una experiencia profundamente desilusionante para Xi", explicaba Joseph Torigian, experto en política china de la American University, a Reuters. Sin embargo, "vio algo redentor en la campaña". Le endureció, le mostró los peligros del colapso del Estado y le dejó claro que el partido necesitaba "una hoja de ruta hacia el socialismo".

Desde que asumió el liderazgo supremo de China en 2012, Xi ha defendido que la era de reformas posterior a Mao no debe utilizarse para repudiar el legado del Gran Timonel. Al contrario que su sucesor, el 'Pequeño Timonel' Deng Xiaoping que abogó por las reformas liberalizadoras, Xi ha consolidado la autocracia personalista y la estricta disciplina ideológica.

Los analistas coinciden en que Xi, cuyo liderazgo sólo ha superado en duración por el propio Mao, ha incorporar su figura a la ideología estatal tanto en la constitución del partido como en la del Estado. En lugar de criticar a la figura del 'padre de la patria', la idealización de Mao es un factor de movilización a favor de la fortaleza del Partido Comunista Chino.

"La iconografía del maoísmo, el carisma y los símbolos y el lenguaje sumamente específicos siguen siendo inmensamente poderosos", apuntó Kerry Brown, director del Instituto Lau sobre China del King's College de Londres. "Xi ha restablecido parte de esto con un marcado nacionalismo y populismo", añadió.

"La principal arma del Gobierno para lidiar con los aspectos negativos del legado de Mao han sido la tortura, la reescritura y limpieza de la historia para satisfacer necesidades políticas actuales", asegura William Nee, investigador en Hong Kong de Amnistía Internacional. "Y el Gobierno del presidente Xi Jinping ha reducido el ya limitado espacio de debate".