Kim Jong-un honra a sus soldados muertos en la guerra de Ucrania con un "santuario sagrado" de estatuas

Kim Jong-un y el embajador ruso en Corea del Norte (i), en la ceremonia inaugural de la construcción del memorial. Reuters / KCNA

Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate. Así ha bautizado Kim Jong-un el "santuario sagrado" que se ha empezado a construir en Pionyang y con el que pretende honrar la memoria de los soldados norcoreanos muertos en Rusia, sobre todo en la región de Kursk, en el marco de la guerra de Ucrania.

El espacio, según ha anunciado la agencia estatal de noticias KCNA, contará con estatuas de los caídos en los combates y fotografías y otras obras de arte explicativas de la intervención militar del Ejército norcoreano para alcanzar una "decisiva victoria" y ayudar a la expulsión de las tropas ucranianas.

El líder supremo de Corea del Norte ha asegurado durante la ceremonia inaugural de la construcción del museo, en la que también ha estado presente el embajador ruso, que se trata de "un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas".

Kim Jong-un abrazando a soldados veteranos de la guerra de Ucrania. Reuters / KCNA

Kim Jong-un, además, ha celebrado que las relaciones entre Pionyang y Moscú se encuentran en su "máximo histórico". "Los años de fraternidad militante, en los que se ha garantizado el desarrollo a largo plazo de la amistad bilateral a costa de una sangre preciosa, avanzarán sin cesar", presagió, según unas declaraciones recogidas por KCNA. Los desafíos de la "dominación y la tiranía", añadió, no pueden obstaculizar los lazos entre ambos países.

Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, ratificaron hace unos meses un pacto de defensa mutua por el que Corea del Norte se comprometió a enviar soldados, munición de artillería y misiles a Rusia para apoyar la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Según un informe de la inteligencia surcoreana de principios de septiembre, en torno a 2.000 militares del Ejército de Pionyang han perdido la vida tratando de liberar las zonas ocupadas.

Durante el acto de presentación del museo, el líder supremo norcoreano recordó que sus tropas llevaban un año en la región rusa de Kursk y las elogió por ayudar a Rusia a lograr una "victoria decisiva". "Nuestros héroes destruyeron a los malvados invasores neonazis con su firme determinación de no tolerar ninguna agresión, sino de aniquilar a los agresores", exclamó.

Se trata del último homenaje público de Kim Jong-un a sus mártires. El pasado mes de agosto, el dictador condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes y abrazó con lágrimas en los ojos a familiares, incluidos niños, de algunos de los caídos en combate.

"Con este proyecto, dos museos que representan las victorias en las guerras, la pasada y la actual, se ubicarán en la capital de nuestro Estado", detalló el líder supremo, en referencia al Museo de la Guerra de Corea.

Kim Jong-un protagonizó la primera palada en el lugar donde se van a realizar las obras en un evento en el que también estuvieron presentes otros altos funcionarios del Partido del Trabajo y autoridades gubernamentales y castrenses. Por último, se reunió y abrazó a algunos de los soldados que han participado en la guerra de Ucrania y que estaban presentes en la ceremonia.