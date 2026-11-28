Ante la dificultad de aprobar un sistema universal, el terreno de negociación más viable entre Trump y los demócratas apunta a pactos limitados para abaratar fármacos y dar transparencia a costes.

El plan busca garantizar atención médica, dental y de la vista sin primas ni copagos, en un país donde casi el 8% de la población (26,7 millones de personas) no tiene seguro médico.

A pesar del guiño, la propuesta enfrenta enormes barreras políticas, ya que los demócratas carecen de los 60 votos necesarios en el Senado y Trump solo contempla buscar un punto medio.

El senador electo Abdul El-Sayed ofrece rebautizar su plan de sanidad universal como 'TrumpCare' para captar el interés de Donald Trump, quien ha calificado la idea de "muy inteligente".

Abdul El-Sayed ha encontrado la forma más fácil de llegar a Donald Trump: apelar a su ego. El senador electo le ha ofrecido bautizar como 'TrumpCare' la cobertura sanitaria universal que defiende. A Trump le ha hecho gracia.

Ha compartido la tarjeta dorada en Truth Social y ha elogiado la idea como "muy inteligente". Ha confirmado que se reunirá con él y cree que quizá encuentren "un punto medio", probablemente muy lejano a lo que aspira el demócrata.

La reunión con Trump sigue sin fecha ni agenda pública. Por separado, la oficina del vicepresidente JD Vance contactó con el equipo de El-Sayed para concertar un encuentro, también sin fecha ni tema anunciado.

Vance ha dicho que estaría dispuesto a trabajar con el senador electo y con Trump para mejorar la vida de los estadounidenses, pero no ha concretado en qué asuntos. El contacto llega después de una campaña bronca en la que el vicepresidente calificó al demócrata de "muy, muy malvado".

Estados Unidos no tiene un seguro público universal. Medicare cubre solo a las personas mayores de 65 años y a algunos discapacitados. Medicaid atiende a personas con bajos ingresos y otros grupos, con criterios que varían según el estado.

La cobertura más extendida es la que se obtiene a través del trabajo: la tiene aproximadamente el 53,5% de la población. Aun así, 26,7 millones de estadounidenses pasaron todo 2025 sin seguro médico, el 7,9% de la población.

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Reformar ese sistema para garantizar cobertura a todos sería un cambio de gran alcance. Un acuerdo para abaratar los medicamentos y dar más transparencia a los costes médicos sería un paso mucho más limitado y, por tanto, un terreno más plausible para una negociación entre Trump y los demócratas.

Desde 2022, Medicare puede negociar el precio de algunos fármacos, algo que antes tenía expresamente prohibido. Los primeros diez precios negociados entraron en vigor este año. Los demócratas quieren ampliar la lista y extender esos precios a los seguros privados. La Administración ha dicho que está abierta a trabajar con el Congreso para reducir el coste de los medicamentos y mejorar la transparencia.

No es la primera vez que Trump intenta pactar con los demócratas sobre los fármacos. Durante su primer mandato, los demócratas de Nancy Pelosi querían que el Gobierno negociara directamente los precios de los medicamentos de Medicare y pudiera sancionar a las farmacéuticas que no respetaran esos acuerdos. Los republicanos se opusieron y las conversaciones no prosperaron.

Manifestantes a favor del 'Medicare para todos' REUTERS/Shannon Stapleton

También se estancó una iniciativa más limitada en el Senado: los republicanos rechazaron exigir a los laboratorios una penalización si subían los precios por encima de la inflación. El desacuerdo, por tanto, no estaba en la necesidad de abaratar los fármacos, sino en quién podía negociar los precios y cómo obligar a las empresas a respetar los límites.

El precio de los medicamentos también afecta a la investigación. El presupuesto público financia, a través de los Institutos Nacionales de Salud, parte de los estudios básicos sobre enfermedades que pueden servir para desarrollar nuevos tratamientos. Las farmacéuticas pagan buena parte de las pruebas clínicas necesarias para comprobar si esos fármacos funcionan y son seguros.

El dinero que se paga por una receta no va automáticamente a investigación, pero si las empresas prevén obtener menos ingresos de los nuevos medicamentos, podrían reducir la inversión en desarrollarlos.

Al analizar la ley de 2022 que abrió la negociación de algunos precios de Medicare, la Oficina Presupuestaria del Congreso calculó que podría haber 13 fármacos menos entre los cerca de 1.300 que prevé que lleguen al mercado en tres décadas. Esa proyección se refiere a aquella ley y no permite anticipar el efecto de cualquier acuerdo futuro.

Sin financiación cerrada

El plan de El-Sayed es mucho más ambicioso que solo el control de precio de los medicamentos. Promete cobertura pública para todos, sin primas, copagos ni franquicias, e incluye atención dental, auditiva y de la vista. Su propuesta permitiría mantener seguros privados adicionales ofrecidos por empresas o sindicatos, aunque sostiene que la cobertura pública debería hacerlos innecesarios. Aunque de momento no ha presentado un proyecto legislativo completo.

No es exactamente el mismo modelo que el 'Medicare para Todos' de Bernie Sanders. El proyecto de Sanders también propone un seguro público nacional para toda la población, pero prohibiría que empresas y aseguradoras ofrecieran pólizas que duplicaran esa cobertura. Solo permitiría seguros privados para prestaciones adicionales.

El senador demócrata Bernie Sanders. REUTERS/Jonathan Ernst

Esta propuesta cuenta con un respaldo ciudadano amplio, aunque condicionado. Una encuesta de KFF, un centro independiente de análisis sanitario de Estados Unidos, concluyó que el 66% apoya 'Medicare para Todos' cuando se pregunta en términos generales. Pero ese apoyo cae considerablemente si implica posibles subidas de impuestos o retrasos en la atención médica.

La factura y los votos

La Casa Blanca ya ha calculado cuánto costaría el 'Medicare para Todos' que impulsa Bernie Sanders, el único del que tiene una imagen completa. Su Consejo de Asesores Económicos estima que el plan elevaría el déficit federal en 47.400.000 millones de dólares en diez años si no se aprueban nuevos ingresos.

Ese cálculo no significa que Estados Unidos vaya a gastar esa cantidad adicional en atención médica. Mide cuánto aumentaría el déficit federal si el Gobierno asumiera la cobertura sin compensar el gasto con nuevos ingresos. El país ya destina 5.300.000 millones de dólares al año a la sanidad, el 18% de su economía.

Hoy, esa factura se reparte entre el Gobierno federal, los estados, las empresas y los hogares. Un seguro universal trasladaría buena parte de esos pagos al presupuesto federal. El cambio se notaría en las cuentas personales y empresariales. En 2026, el seguro médico familiar contratado a través de una empresa cuesta de media 28.303 dólares al año; el trabajador aporta 7.471 y la compañía cubre el resto.

Con una cobertura pública desaparecerían las primas, los copagos y las franquicias del seguro básico, pero habría que financiar el sistema con impuestos. Sin conocer qué impuestos propone El-Sayed, no se puede saber qué familias pagarían menos y cuáles acabarían pagando más.

El impacto para la economía dependería de cómo se diseñara el sistema: qué servicios cubriría, cuánto pagaría a médicos y hospitales y cuánto conseguiría ahorrar el Gobierno al negociar precios o simplificar trámites. La cobertura de personas que hoy carecen de seguro también podría aumentar el uso de la sanidad.

Para las empresas, dejar de pagar parte de los seguros de sus trabajadores supondría un ahorro, aunque no está garantizado que se trasladara íntegramente a los salarios. También cambiaría el negocio de las aseguradoras, los hospitales y las farmacéuticas. La promesa no elimina la factura: cambia quién la paga y quién decide cuánto cuestan los tratamientos.

Que el cambio sea financiable no significa que hoy tenga los votos para salir adelante. A partir de enero, los demócratas tendrán 56 escaños, cuatro menos de los 60 que suelen necesitar para cerrar un debate y evitar que la oposición bloquee una ley ordinaria.

Algunas medidas de gasto e impuestos podrían tramitarse por una vía especial, aunque sus reglas no permiten incluir cualquier cambio del sistema. Además, Trump tendría que firmar la ley. Compartir la tarjeta de 'TrumpCare' y aceptar una reunión no equivale a respaldar un seguro público para todos.

El acuerdo sobre los medicamentos parece un primer paso más cercano; la reforma universal sigue pendiente de una financiación detallada, de los votos del Congreso y del apoyo, poco probable, del presidente.