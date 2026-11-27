Países europeos y otros destinos internacionales aprovechan la situación atrayendo a científicos y estudiantes que huyen de las restricciones para matricularse o trabajar en EE.UU.

La detención de investigadores de prestigio por el ICE y la cancelación de programas académicos amenazan el liderazgo tecnológico estadounidense frente a competidores como China.

El desplome del alumnado extranjero supone pérdidas estimadas en 2.400 millones de dólares para la economía del país y pone en riesgo más de 31.000 puestos de trabajo.

Las nuevas matrículas de estudiantes internacionales en EE.UU. cayeron un 15% este otoño debido a las mayores trabas migratorias y la incertindumbre con los visados durante la administración Trump.

La neurocientífica Eva Yi Xie es un brillante investigadora doctoral en la prestigiosa Universidad de Princeton. Ha sido detenida por la policía migratoria del ICE por presuntamente entrar desde China con un visado temporal en 2016. Mientras su compañeros se manifiestan para pedir su liberación, su laboratorio advierte que "ha frenado en seco" sus proyectos.

Nigamanth Sridhar llegó a suelo americano desde la India con un visado de estudiante. Hoy es ciudadano estadounidense y vicerrector académico de la Cleveland State, una universidad pública del estado de Ohio.

El centro calcula que la caída de alumnos extranjeros le supondrá unas pérdidas de entre dos y cuatro millones de dólares tan solo este año. El país donde Sridhar pudo formarse y construir su carrera está haciendo cada vez más difícil que otros sigan sus pasos.

Estados Unidos ha construido parte de su poder con jóvenes que llegaron para estudiar y han terminado haciendo allí su vida. Muchos pagaron por formarse en sus universidades y se quedaron después a investigar, desarrollar tecnología o fundar empresas.

Trump, sin embargo, está poniendo obstáculos a esa llegada de talento, mientras otros países se esfuerzan por atraerlo. Para quien sopesa invertir sus ahorros en un título estadounidense, la incertidumbre sobre lo que podrá hacer después empieza a pesar tanto como el prestigio del campus.

Las cifras publicadas esta semana muestran que el deterioro es significativo. Las nuevas matrículas internacionales han caído un 15% este otoño, después del desplome del 18% del curso anterior.

La encuesta del Instituto de Educación Internacional, con respuestas de 809 instituciones, registra además un retroceso del 9% en el conjunto de estudiantes extranjeros, incluidos quienes trabajan temporalmente tras graduarse.

El retroceso llega en plena pugna con China por el liderazgo tecnológico. Las trabas de la administración Trump están dando a otros países una oportunidad para atraer a los futuros científicos e ingenieros que aspiraban a hacer carrera en Estados Unidos.

La decisión de dónde estudiar puede determinar también dónde se desarrollan sus investigaciones, se registran sus patentes o nacen sus empresas. Para Washington, perder capacidad de atraerlos significa arriesgar parte de la ventaja que necesita para competir.

Alumnos y profesores de Princeton piden la liberación de Eva Yi Xie. REUTERS/Rachel Wisniewski

La factura llega al alumno

Para las universidades estadounidenses, atraer extranjeros también es una forma de financiar a sus propios alumnos. Muchos pagan la matrícula íntegra y ese dinero ayuda a sostener la enseñanza de quienes reciben ayudas. Cuando esos ingresos caen, los centros tienen que rehacer unas cuentas de las que dependen profesores, empleados y estudiantes becados.

La Universidad del Norte de Texas anunció de cara a este curso la eliminación o fusión de más de 70 titulaciones, especialidades complementarias y certificados. El centro señaló el descenso de extranjeros y una menor financiación estatal entre los motivos de su déficit.

Los alumnos ya matriculados podrán terminar sus estudios, pero quienes lleguen después encontrarán una oferta más reducida. La pérdida de compañeros internacionales termina afectando así a los estadounidenses que también se forman allí.

La cuenta continúa fuera del campus. Un estudiante que no llega deja de alquilar una habitación, comprar en el supermercado o comer en los restaurantes del barrio. Durante el curso 2025/26, el conjunto de matrículas y consumo de los alumnos internacionales aportó 39.900 millones de dólares a la economía estadounidense, según NAFSA, la asociación de educación internacional.

Ahora, esta entidad y la empresa JB International estiman que el retroceso de este otoño supone 2.400 millones de dólares menos de actividad económica y más de 31.000 empleos que ese gasto dejaría de sostener. La pérdida se extiende por una cadena de negocios que depende de que las universidades sigan atrayendo estudiantes.

Estudiante de la Universidad DePaul de Chicago. REUTERS/Jim Vondruska

El problema es que los gastos de una universidad no caen al mismo ritmo que el número de alumnos. Mantener edificios, laboratorios y servicios cuesta dinero, aunque lleguen menos estudiantes. Esa diferencia ayuda a explicar que el ajuste termine en programas que desaparecen y equipos docentes que se dispersan.

Para los republicanos de estados como Texas, estas pérdidas pueden convertir el respaldo a Trump en un problema territorial. Defender el endurecimiento migratorio implica asumir también sus consecuencias para las universidades y los negocios de sus propias comunidades. El presidente necesita que su partido siga viendo las restricciones como una protección del empleo, incluso cuando empiezan a restar ingresos a sus electores.

Los demócratas tienen ahí una oportunidad para disputar ese argumento económico. Ya han intentado frenar parte de las restricciones en el Congreso y, desde enero, controlarán las comisiones que pueden exigir explicaciones sobre sus resultados.

Podrán obligar al Gobierno a confrontar su promesa de proteger al trabajador con las pérdidas que denuncian los campus. Trump conservará su poder de veto y amplias competencias migratorias, de modo que la nueva mayoría necesitará convertir ese coste económico en presión sobre los republicanos. La incógnita será cuántos estarán dispuestos a defender las necesidades de sus universidades frente a la política de su presidente.

Un título con futuro incierto

Entre las instituciones que pierden alumnos, el 88% señala dificultades con los visados. También citan las restricciones de viaje, los costes y la competencia de otros países. El prestigio de una universidad pesa menos si el estudiante teme no poder regresar a mitad de curso o no poder hacer carrera después.

Estudiar en Estados Unidos exige a muchas familias invertir sus ahorros. La posibilidad de trabajar una vez terminados los estudios permite recuperar parte de ese esfuerzo y adquirir experiencia. Si las reglas cambian durante el máster, también cambia el valor de la decisión que tomaron antes de matricularse.

Una de las vías más importantes es el programa OPT, que permite a titulados extranjeros trabajar temporalmente en su especialidad. El Gobierno ha propuesto que los centros paguen una tasa inicial de 70.000 dólares por cada estudiante al que recomienden para el programa.

Estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte. REUTERS/Jonathan Drake

La medida todavía no está en vigor. La Presidents’ Alliance, que agrupa a casi 600 rectores y responsables universitarios, ha pedido que se retire. El 95% de las universidades encuestadas cree que limitar el OPT empujaría a los aspirantes hacia otros países.

El Departamento de Seguridad Nacional justifica esa tasa como una forma de combatir el fraude y proteger al trabajador estadounidense. Otras restricciones similares ya han tropezado con la Justicia. El lunes 16, un tribunal anuló la norma que imponía periodos de estancia fijos y nuevas solicitudes para extenderlos. El martes 17, otro fallo bloqueó cautelarmente las limitaciones a las prácticas durante los estudios.

Los fallos mantienen abiertas esas vías. Para quien todavía compara destinos, la sucesión de normas, demandas y sentencias añade incertidumbre a una inversión que puede comprometer varios años de su vida.

El talento se marcha

El riesgo científico se entiende mejor al mirar qué estudian los extranjeros. El 57% eligió ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, según los datos del IIE para el curso 2025/26. Gerardo Blanco, director del centro de educación superior internacional de Boston College, ha advertido en la radio pública que perder posgraduados debilita la capacidad de competir con China en inteligencia artificial.

A las trabas migratorias se suma la incertidumbre sobre el dinero para investigar. Fanta Aw, directora de NAFSA, ha señalado que los cambios en la concesión de subvenciones federales también preocupan a los estudiantes. Para quien aspira a hacer carrera científica, elegir universidad implica valorar qué proyectos podrá desarrollar y con qué recursos contará para continuarlos.

Estados Unidos conserva fortalezas. Sigue siendo el primer destino mundial y los doctorados resisten: un análisis de los registros migratorios realizado por The New York Times muestra cerca de un 6% más de estudiantes extranjeros en esos programas en octubre que un año antes. Los grados y másteres concentran buena parte del deterioro.

Al mismo tiempo, hay investigadores consolidados que se marchan. La astrofísica Kelly Holley-Bockelmann ha pasado de la Universidad de Vanderbilt al instituto neerlandés de investigación espacial SRON. Países Bajos ha destinado 50 millones de euros a un fondo para atraer científicos; 29 de los primeros 34 seleccionados trabajaban en Estados Unidos.