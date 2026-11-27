Huang se enfrenta a investigaciones regulatorias de la SEC y deberá declarar ante el Congreso por la posible desviación illegal de chips de alta tecnología hacia empresas vinculadas a China.

La intervención política generó suspicacias éticas debido a la importante cartera de acciones que Donald Trump posee en Nvidia, la cual experimentó revalorizaciones millonarias tras el anuncio del regreso.

Jensen Huang reasumió su cargo en Nvidia tras dimitir por escándalos personales que incluyen presuntos vínculos con el espionaje chino y tras presiones directas de Donald Trump al consejo de administración.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, barajó invocar la Ley de Producción de Defensa de 1950 para forzar la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia alegando motivos de seguridad nacional.

El Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, habría barajado el pasado fin de semana recurrir a una ley de 1950 para forzar el regreso de Jensen Huang a Nvidia. Así lo publica el Washington Post, que cita a tres fuentes y sitúa también en esas conversaciones al número dos del Pentágono, el multimillonario Steve Feinberg.

Hay que recordar que Huang, cofundador de la empresa que diseña los chips de los que depende la inteligencia artificial, había dimitido el 12 de noviembre tras conocerse varias infidelidades. Una de ellas, con una mujer a la que los servicios secretos de su país relacionan con el espionaje chino. El lunes, apenas once días después, el consejo de administración le readmitía en su puesto.

La ley en cuestión es la Defense Production Act (DPA, por sus siglas en inglés o Ley de Producción de Defensa), que se aprobó en plena guerra de Corea y que permite al presidente dar órdenes a la industria militar cuando lo exige la seguridad nacional. Trump ya la utilizó durante la pandemia para que General Motors fabricara respiradores, pero nunca ha servido para decidir quién dirige una empresa privada.

De ahí que, siempre según el Post, la idea fuera agitarla como arma de presión y amenaza. "El asunto era que, llegado el momento, podrían usar la DPA para obligar a Nvidia a dedicar más producción a proyectos militares", explicó al diario un miembro de la administración. Una medida de ese tipo habría obligado a la compañía a recortar sus planes y sus beneficios.

En el Pentágono, por supuesto, lo niegan todo, como Sabina. Un alto cargo que no quiso dar su nombre aseguró al periódico que esas conversaciones "nunca se produjeron" y que ni el secretario ni sus adjuntos propusieron nada parecido.

Tampoco los expertos acaban de tener claro cómo podría haber funcionado el plan: Bill Greenwalt, especialista del American Enterprise Institute en esta ley concreta, recuerda que la DPA sirve básicamente para que los pedidos del gobierno pasen por delante de los demás.

Puestos a presionar a Nvidia, añade, habría sido más eficaz amenazarla con más controles de exportación. Ahora bien, conociendo a esta administración, el hecho de que la idea fuera un disparate jurídico no quiere decir que no se llegara a contemplar.

Es más, ni siquiera era un planteamiento nuevo. Desde que Huang dejara el cargo, venía ganando peso entre algunos de los inversores más influyentes de Silicon Valley.

Uno de ellos, Balaji Srinivasan, escribió la semana pasada en redes sociales que el regreso de Huang era una cuestión de seguridad nacional y que cabía la posibilidad de que el Pentágono interviniera de su lado recurriendo precisamente a esa ley.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el de Defensa, Pete Hegseth; y el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller. REUTERS/Evelyn Hockstein

Otro, Shervin Pishevar, seguía defendiendo las bondades de la DPA este mismo martes, cuando Huang ya había recuperado el puesto. Lo de Pishevar tiene su importancia porque trabajó en Uber con Emil Michael, que es hoy el responsable de tecnología del Pentágono y que, según dos de las fuentes del Post, participó también en las conversaciones sobre Nvidia. De ahí a Pete Hegseth, solo había un paso.

El accionista en jefe

A diferencia del Pentágono, la Casa Blanca no ha escondido en ningún momento su interés en la operación retorno de Huang. Trump pidió personalmente a su vicepresidente, JD Vance, que mediara con el consejo de Nvidia.

El domingo publicó un mensaje en Truth Social: "Espero que el consejo de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos".

Al día siguiente, ya con el regreso anunciado, contó en la cadena CNBC que había hablado con los consejeros y que los había convencido personalmente. "Creo que mi intervención fue muy importante", añadió.

El comunicado de Nvidia no le desmiente, puesto que reconoce que el consejo tuvo en cuenta la opinión de "altas instancias del gobierno de Estados Unidos". Solo seis días antes, su presidente, Harvey Jones, había asegurado que no pensaba readmitir a Huang.

El problema es que Trump no es un observador cualquiera, ni mucho menos neutral. Según sus declaraciones patrimoniales, a finales de 2025 tenía entre 13 y 58 millones de dólares en acciones de Nvidia, y desde que volvió al poder sus cuentas han hecho más de cien operaciones con esos títulos.

La cadena CBS calcula que, solo el lunes, con la subida que provocó el regreso de Huang, ese paquete ganó entre 1,3 y 14,8 millones. La Casa Blanca insiste en que la cartera la gestionan entidades independientes y en que el presidente no decide nada.

Eso no le impidió bromear en la CNBC cuando le preguntaron si se había planteado que el Estado comprara acciones de Nvidia. Contestó que le habría encantado, pero que no quería demandas, porque un Gobierno que invierte en una empresa mientras negocia el regreso de su jefe estaría jugando con información privilegiada.

Jensen Huang en 2024 con Alice Huang, la empresaria que ha supuesto una brecha de seguridad. REUTERS/Ann Wang

"Que el Departamento de Justicia demande al gobierno de Estados Unidos por uso de información privilegiada… ¡me encanta la idea!", bromeó. O eso queremos pensar.

Sea como fuere, la oportunidad la pintaban calva para el Secretario de Defensa. Hegseth lleva semanas en el alambre. Los republicanos perdieron las dos cámaras del Congreso en las legislativas del 3 de noviembre y el propio Vance ha culpado de la derrota a la guerra de Irán, que se dirige desde el Pentágono.

El día 10, la Cámara de Representantes, todavía con mayoría republicana, tuvo que votar para aparcar en una comisión el 'impeachment' que había promovido contra él un congresista de su propio partido, Thomas Massie. Lo consiguió por 211 votos contra 204.

El propio Trump, que dice querer mantenerle, ha reconocido que le sería más fácil confirmar a un sustituto antes de enero, cuando los demócratas se hagan con el Senado. No es de extrañar, por tanto, que a Hegseth le interese mostrarse útil en lo que más preocupa ahora mismo a su jefe.

La absolución de Wall Street

Trump ha admitido que el desplome de la Bolsa "probablemente" influyó en su decisión de intervenir, y a nadie puede extrañarle: Nvidia había perdido unos 2,7 billones de dólares de valor desde su máximo del 6 de octubre y el viernes 20 sufrió su peor sesión desde enero de 2025.

El lunes, con Huang de vuelta, subió un 31,5% y recuperó de golpe unos 950.000 millones, más o menos la mitad de lo que produjo la economía española en todo 2025.

Ninguna empresa había ganado nunca tanto valor en un solo día en Wall Street. Ahora bien, la euforia duró poco, puesto que el martes y el miércoles las acciones volvieron a caer y se dejaron parte de lo recuperado.

Una publicidad a favor del regreso de Jensen Huang en Taipei. REUTERS/Ann Wang

Huang, a su vez, reunió el martes a la plantilla para pedir perdón. Reconoció que había incumplido el código de conducta de la empresa y que había cometido "errores terribles". "Fui infiel a Lori, hice daño a mis hijos y, por supuesto, os hice daño a todos vosotros", dijo en referencia a su mujer, antes de contar que va a terapia a diario.

Dos días antes, según el Wall Street Journal, había confesado a los consejeros que hubo más relaciones de las que se conocían, y aun así votaron por unanimidad su regreso. De lo que no quiere ni oír hablar es de favores políticos. A su juicio, es "completamente falso" que haya vuelto solo porque así lo quisieran en las más altas instancias del gobierno.

Sea como fuere, a Huang le quedan cuentas pendientes que no dependen de su consejo de administración. El 1 de diciembre, tiene que declarar a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes y dos días después lo hará en público ante el Comité de Banca del Senado.

La SEC, el regulador de la bolsa, investiga las cuentas de Nvidia y la información que dio a sus inversores, y el fiscal general de California quiere saber si sus chips más avanzados acabaron en China. Trump, por si acaso, ya ha dicho que indultarle "siempre es una opción", aunque no cree que vaya a hacer falta.

Dormir con el enemigo

Trump justifica toda la operación apelando a la carrera con China por la hegemonía en la inteligencia artificial. "Hay que proteger a nuestros genios", dijo en la CNBC.

De momento, el plan le funciona: según un informe que publicó este mes el Instituto Lowy, un centro de estudios australiano, los centros de datos estadounidenses tienen casi cuarenta veces más capacidad de cálculo que los chinos.

Otra cosa es que esa ventaja esté garantizada de cara al futuro. El mismo informe recuerda que China domina el terreno de los modelos abiertos, los que cualquiera puede descargar y adaptar, y que la distancia entre los mejores sistemas de uno y otro país se está acortando.

El problema, además, es que el "genio" en cuestión al que se quería proteger es el mismo que intimó con una presunta colaboradora del espionaje chino, directiva de Megaspeed, una empresa de Singapur que compró chips de Nvidia por más de 4.000 millones de dólares y que tenía al gigante chino Alibaba como principal cliente y financiador, según el New York Times.

Washington sospecha que parte de ese material acabó en China y el mismo lunes en que Huang recuperó el cargo incluyó a Megaspeed en su lista negra de exportaciones. Por si eso fuera poco, una comisión del Congreso advirtió la semana pasada de que el ejército chino busca “activamente” hacerse con los chips más avanzados de Nvidia.

Con este panorama, cuesta entender que alguien en el Pentágono viera la solución en una ley pensada para fabricar armamento en tiempos de guerra solo para devolver la confianza en alguien que ha demostrado ser de todo menos fiable.

Si el Post está en lo cierto, Hegseth estuvo dispuesto a amenazar a la empresa clave de la inteligencia artificial para reponer a un directivo al que el Congreso todavía tiene que interrogar por sus relaciones con China.

Los demócratas, que desde enero controlarán las dos cámaras, tendrán ocasión de preguntarle por ello, siempre que para entonces siga siendo secretario de Defensa.