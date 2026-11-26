El cambio de postura de Trump se produce apenas una semana después de reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en la cumbre trilateral de Shenzhen.

La administración Trump congela sus planes para ofrecer incentivos comerciales e inversiones empresariales a Rusia para acelerar el fin de la guerra en Ucrania.

Pekín califica la acusación de sobrecapacidad como una falacia y apela a resolver las disputas comerciales desde el respeto mutuo y la coexistencia pacífica.

EEUU anuncia una nueva tanda de aranceles a importaciones chinas que podrían alcanzar hasta el 40%, justificándolos por el exceso de capacidad industrial y los subsidios de Pekín.

"Donald Trump no piensa estratégicamente. Tampoco piensa históricamente, geográficamente, ni siquiera racionalmente. No conecta las acciones que emprende un día con los eventos que ocurren semanas después. No entiende cómo su comportamiento en un lugar va a cambiar el comportamiento de otras personas en otro lugar".

Estas líneas que encabezaban un artículo de Anne Applebaum en The Atlantic se han convertido en una de las descripciones más afortunadas para tratar de desentrañar el errático proceder del presidente de los Estados Unidos. Ayudan a entender por qué ha decidido perjudicar a sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, una semana después de abrazarlos en Shenzhen.

Pese a la cumbre trilateral en la que las tres potencias prometieron competir equitativamente en el nuevo escenario global, Estados Unidos ha anunciado hoy una nueva tanda de aranceles que perjudica especialmente a China. Además, el Financial Times publica que ha abandonado su plan para invertir en Rusia, convencido de que no está sirviendo para acercar la paz en Ucrania,

La motivación tras la nueva tanda de imposiciones se debe a lo que Estados Unidos considera una "capacidad en exceso" de la que disfrutaría la industria de esas economías como fruto de los subsidios que reciben, y que afecta directamente a la capacidad industrial y empleos estadounidenses que deben competir con ellos.

Esta nueva propuesta de aranceles, anunciada como parte de la sección 301 tras "una investigación que ha durado meses", aumentará hasta un 20% adicional las tasas sobre algunas importaciones chinas, que ya soportan un 25%.

Esto podría terminar implicando un arancel de hasta el 40%, justificado como una manera de "hacer frente a la producción en exceso de la industria china que empuja los precios de los competidores a la baja" según el representante de Comercio de EEUU Jamieson Greer.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, suprimir salarios y mano de obra, apoyar financieramente y de otras maneras, y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", declaró.

El alto cargo confirmó que estos aranceles a China podrán terminar siendo del 40% si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua acordada el verano pasado entre Trump y Xi en Kuala Lumpur, lo que puso término a la guerra comercial entre ambos gigantes. Estas medidas deberían renovarse el próximo 10 de enero.

Fuentes del departamento de Comercio de EEUU explicaron al Wall Street Journal que consideran que los subsidios chinos a la producción industrial son "particularmente cuantiosos y perturbadores para la economía mundial".

Pekín ha reaccionado airadamente a las acusaciones. "La supuesta 'sobrecapacidad' es una falacia, y China se opone a que se utilice como pretexto para la manipulación política", ha asegurado este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun.

Donald Trump fue recibido por Xi Jinping a su llegada a Shenzhen. REUTERS/Carlos Barria

"Las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes, y ambas deben resolver los asuntos pertinentes mediante la consulta sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", ha afirmado el portavoz en lo que ha venido siendo la postura oficial de las autoridades chinas hasta la fecha.

Unas palabras que son eco de las que pronunció el propio Xi al dirigirse a Trump y Putin en Shenzhen. El líder chino defendió que las relaciones entre las grandes potencias deben basarse en la "coexistencia pacífica" y en el "desarrollo equilibrado", cuando la "interacción positiva" entre los tres "no es una opción, sino una obligación".

La realidad es que el presidente de EEUU ha sido ambivalente sobre las decisiones a tomar sobre la economía china, especialmente en el marco del escándalo de Jensen Huang en Nvidia. Trump quiere impedir que China acceda a los chips de última generación para evitar un sorpasso en la carrera por la IA, pero los analistas interpretaron que no quiso desairar a su anfitrión anunciando medidas restrictivas en Shenzhen.

El abandono de Rusia

La administración Trump ha archivado con discreción sus planes para ofrecer acuerdos comerciales a Rusia como incentivo para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de Trump, comunicaron a funcionarios europeos que las alianzas corporativas ya no eran un aspecto central de la propuesta, según el Financial Times.

En los últimos meses, Kushner y Witkoff habían planteado ideas para la posguerra, como la inversión de empresas estadounidenses en proyectos petroleros rusos y en la producción de titanio. También habían planteado la reanudación de las ventas de gas por gasoducto a Europa como un incentivo financiero para que Putin pusiera fin a su invasión a gran escala de Ucrania.

Los funcionarios rusos respondieron inicialmente de manera positiva, viéndolo como un modo de mantener interesado a Trump, según el medio. Sin embargo, el Kremlin ha terminado enfriando las perspectivas, insistiendo en que Ucrania ceda territorio y haga concesiones que Kiev considera inaceptables a cambio de la paz.