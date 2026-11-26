Para contener la dispersión del metal tóxico, las fuerzas militares desplegaron zanjas de tierra, tanques de agua, nebulizadores y espuma acuosa en la zona de la voladura.

La detonación ha generado un tenso enfrentamiento político entre Donald Trump, la Administración saliente de Biden y las autoridades locales por la urgencia y la gestión de los residuos militares.

Aunque las primeras mediciones no detectaron plomo en el aire y permitieron el regreso de los vecinos a sus casas, se siguen analizando muestras de suelo y agua en unas 350 granjas.

El Ejército de EE. UU. ha hecho estallar cerca de cinco toneladas de azida de plomo cristalizado e inestable en Middletown, Iowa, tras meses de alerta por riesgo de explosión.

Los vecinos de Middletown, en Iowa, podrán pasar Acción de Gracias en casa. Durante buena parte del miércoles, ni siquiera sabían si eso sería posible. El Ejército estadounidense acababa de hacer estallar casi cinco toneladas de un explosivo que contenía plomo a las puertas de la localidad. A quienes vivían más cerca se les había recomendado marcharse; unos lo hicieron, otros esperaron dentro, con puertas y ventanas selladas.

Por la tarde llegó el aviso que llevaban horas esperando: podían volver a la normalidad. Los medidores no habían detectado plomo en el aire. La noticia trajo alivio, pero dejó otra pregunta sobre la mesa de Acción de Gracias. ¿Había caído polvo en los patios donde juegan sus hijos, en los campos de cultivo o en el agua de las granjas? Los equipos siguen tomando muestras. Los resultados aún no han llegado.

En las redes ya le han puesto nombre a esta víspera de Acción de Gracias tan peculiar: Leadgiving. Un juego de palabras entre lead (plomo) y Thanksgiving. “Feliz Acción de Plomo a quienes respiren”, escribió una usuaria de X.

Otro se preguntó si aquellos bidones eran “el regalo por el 250.º aniversario” de Estados Unidos. Eran bromas hechas mientras los vecinos esperaban noticias a las puertas de una de las fiestas familiares más importantes del país.

El Ejército insistía en que la detonación ya no podía esperar. Pero la empresa que gestiona la fábrica buscaba desde septiembre de 2025 cómo eliminar los bidones.

La azida de plomo se conservaba en una mezcla de agua y alcohol que, según los documentos presentados ante un tribunal, llevaba meses sin comprobarse ni reponerse. En marzo, una inspección descubrió que parte del explosivo había cristalizado. Abrir los recipientes o moverlos podía hacerlos estallar.

Los militares contrataron a una compañía para estudiar cómo neutralizarlos sin una explosión. En mayo recibieron su plan y, cuatro días después, decidieron volarlos. La empresa, sin embargo, defendía que podía tratarlos; el Ejército sostenía que abrir las tapas era demasiado peligroso. En Iowa siguen preguntándose por qué se descartó aquella vía y cómo se llegó a noviembre con tanta prisa.

Los vecinos conocían el plan desde una reunión celebrada en octubre, pero no supieron la primera fecha concreta hasta el 15 de noviembre. Entonces llegaron las protestas, un recurso judicial y varios aplazamientos. El Gobierno alegó entonces que las temperaturas iban a bajar de −1 °C y que los bidones podían estallar solos.

Para preparar la voladura, los militares ya habían retirado las puertas metálicas de los búnkeres y colocado otras provisionales: según el Ejército, el material había quedado más expuesto al frío. Un antiguo responsable de emergencias ambientales cuestionó la prisa. Recordó que ese mes ya se habían registrado temperaturas más bajas.

Trump convirtió la espera en un pulso con Rob Sand, el demócrata elegido gobernador de Iowa en noviembre. Dijo que no permitiría la explosión sin su visto bueno y el de un tribunal. Si Sand se negaba y los bidones estallaban, le haría responsable de "cualquier muerte o destrucción".

Sand no tomará posesión hasta enero y no tenía autoridad para decidir sobre una operación militar. Respondió que la responsabilidad era de la Casa Blanca. La congresista republicana Ashley Hinson también calificó la gestión de "un fracaso absoluto".

Personas con trajes de protección se preparan para captar la explosión. REUTERS/Jim Urquhart

El miércoles, a las nueve de la mañana, hora de Iowa, el Ejército hizo estallar los 68 bidones. La evacuación no había sido obligatoria, aunque unas 40 familias se refugiaron en la cercana Burlington. Según los militares, no hubo explosiones posteriores ni daños en la planta.

Doug Coyle, antiguo alcalde de Middletown, expresó su alivio, aunque lamentó lo mal que se había informado al pueblo al principio. Trump proclamó que las medidas de protección habían "superado con creces las expectativas". Después llamó a la detonación "perfecta" y la presentó como "otra victoria para Trump".

El vicepresidente JD Vance señaló a Obama: los explosivos habían llegado a Iowa en 2009, durante su presidencia, "sin un plan real para moverlos o neutralizarlos", sostuvo. Preguntado por los ocho meses transcurridos desde que se detectó su deterioro, habló de los preparativos necesarios.

La prueba que falta

Al volver a casa, Alan Kleinkopf miró las ventanas desde fuera. Vive cerca de la entrada de la fábrica de explosivos y no vio cristales rotos ni grietas. Pero quería saber qué había pasado con el plomo, algo que no podía comprobar a simple vista. Días antes había contactado con investigadores de la Universidad de Iowa para que instalaran equipos en su propiedad y tomaran muestras de tierra.

Militares y funcionarios controlan a los vecinos de Middletown, Iowa. REUTERS/Jim Urquhart

Woodson señaló que no confiaba plenamente en la información proveniente del gobierno federal. Su vecindario parecía desierto unas tres horas después de la explosión. "No veo animales, ni niños. No hay nadie afuera", dijo.

Medidas de contención

Los expertos gubernamentales insistieron en que la detonación controlada de las reservas químicas era la forma más segura de deshacerse de ellas. El material tóxico, que se volvía cada vez más inestable con la llegada del clima frío, habría explotado por sí solo tarde o temprano.

Asimismo, los expertos concluyeron que intentar neutralizar químicamente o reubicar los bidones de almacenamiento habría desencadenado una explosión descontrolada.

Las proyecciones del Ejército publicadas el martes habían mostrado que el polvo podría asentarse en superficies hasta 64 km al suroeste de la explosión, extendiéndose por el sureste de Iowa hasta el norte de Misuri. Las partículas en el aire podrían viajar casi 160 km en un lapso de ocho horas.

Funcionarios agrícolas de Estados Unidos y de Iowa estimaron que 350 granjas podrían verse afectadas por la caída de plomo. Sin embargo, aseguraron, los equipos de contención instalados en el lugar habían funcionado para minimizar la cantidad de partículas de plomo expulsadas.

La entrada al arsenal de Middletown, donde ha tenido lugar la explosión. REUTERS/Jim Urquhart

Esas medidas incluyeron zanjas de tierra junto con un refuerzo de tanques de agua para contener la zona de la explosión. También se empleó un nebulizador para humedecer el área circundante, y camiones de bomberos inundaron el sitio de la detonación con espuma acuosa.

La azida de plomo se ha utilizado durante mucho tiempo como el principal material detonante en artillería militar. El químico explosivo fue considerado mayormente obsoleto hace años, y el Ejército trasladó las reservas sin usar desde bases de todo el país a Iowa en 2009.

La crisis en Middletown comenzó después de que una inspección en marzo descubriera una peligrosa cristalización en los bidones de almacenamiento y en el material en su interior, una señal de que se había vuelto peligrosamente inestable.