A partir de enero, la nueva mayoría demócrata en el Congreso investigará las posibles irregularidades y los riesgos para la seguridad nacional.

Trump justificó su intervención para frenar el desplome bursátil de Nvidia y Wall Street, admitiendo su gestión directa en la readmisión del ejecutivo.

Tanto legisladores republicanos como demócratas acusan al presidente de poner en riesgo la seguridad nacional de EEUU frente a China debido a los vínculos de Huang.

Donald Trump presionó personalmente a la directiva de Nvidia para restituir a Jensen Huang como CEO tras su dimisión por un asunto personal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló personalmente durante el fin de semana con miembros del consejo de administración de Nvidia para pedirles que devolvieran el puesto de CEO de la compañía a Jensen Huang.

El cofundador de la empresa que diseña los chips de los que depende la inteligencia artificial había dimitido el 12 de noviembre tras admitir que había sido infiel a su mujer. Una de sus relaciones fue con Alice Huang, sospechosa, según los servicios secretos estadounidenses, de colaborar con el espionaje chino y directora de Megaspeed, una compañía de Singapur que compraba chips de Nvidia.

El pasado lunes, once días después de su salida y seis después de que el consejo asegurara que no pensaba readmitirlo, Nvidia anunció su regreso.

En una entrevista con la cadena CNBC contó que el vicepresidente, JD Vance, y los secretarios del Tesoro y de Comercio habían tomado parte en las gestiones, aunque el mérito se lo reservó para él: "Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí. (…) Yo cerré el trato".

Añadió que le había resultado más fácil convencerlos el domingo que cuando lo intentó semana y media antes, es decir, antes de que las acciones de Nvidia se hundieran en la Bolsa.

Lo que tal vez no esperaba el presidente era la reacción de su propio partido. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, advirtió en un comunicado de que "permitir que China se haga con los chips más avanzados de Estados Unidos supone una vulnerabilidad importante para la seguridad nacional". Prometió, además, que el Congreso endurecerá el control de las exportaciones.

El senador por Texas, John Cornyn, prefirió preguntar en las redes sociales: "¿Ningún riesgo para la seguridad nacional? ¿En qué se basan?". Su colega de Dakota del Norte, Kevin Cramer, fue más lejos: "El riesgo de extorsión por parte de una agente china a la que Singapur ha prohibido la entrada es motivo suficiente para no devolver a Huang a su puesto".

Fuera del Capitolio, Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes y uno de los aliados más veteranos de Trump, pidió al Congreso que investigue lo ocurrido como "una cuestión de seguridad nacional de enormes proporciones".

La activista Laura Loomer, que suele ejercer de comisaria política del movimiento MAGA, escribió por su parte que readmitir a Huang "se acabará volviendo contra nuestra seguridad nacional". A Trump, cuando le preguntaron en la CNBC por los republicanos descontentos, no se le vio muy preocupado: "Cuando hable con ellos, seguro que son todo sonrisas".

El fantasma de Herbert Hoover

A pocos en Washington les quita el sueño la vida sentimental de Huang, por mucho que el consejo de Nvidia considerase su conducta incompatible con el código de la empresa. Lo que inquieta a senadores y congresistas es que el jefe de la compañía cuyos chips quiere medio mundo, con China a la cabeza, haya intimado con alguien a quien su propio gobierno relaciona con Pekín.

Megaspeed lleva desde 2024 bajo investigación en Estados Unidos por un supuesto desvío de chips de Nvidia a China. El mismo lunes en el que regresó Huang, el Departamento de Comercio la incluyó por fin en su lista negra de exportaciones. Singapur, que también investiga a la empresa, ha prohibido a Alice Huang volver al país, aunque Megaspeed niega cualquier irregularidad.

Hay que aclarar que ni el Departamento de Justicia ni los servicios secretos han llegado a concluir que Alice Huang sea una agente de Pekín. Ahora bien, que este extremo no esté demostrado no quiere decir que la relación no entrañara un riesgo, y de ahí que Cramer hable de posible extorsión.

Jensen Huang junto a Donald Trump en el almuerzo ofrecido por la Casa Blanca para los líderes de las tecnológicas en septiembre. REUTERS/Jonathan Ernst

Lo incomprensible de la reacción de Trump es que, según el New York Times, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya le había advertido de ese peligro en mayo, durante el viaje a Pekín al que Huang se sumó a última hora. El presidente niega que nadie le avisara entonces y el 16 de noviembre seguía sin verlo claro: "No me consta que sea una espía. De verdad que no".

Da la sensación de que lo que le preocupa a Trump, más que la seguridad de su país, es lo que ha estado ocurriendo estos días en la Bolsa neoyorquina. Durante los primeros días tras la dimisión de Huang, Nvidia perdió hasta 1,16 billones de dólares de valor, más de la mitad de todo lo que produjo la economía española el año pasado.

Su caída arrastró a Wall Street a la peor semana del año y el viernes tanto el S&P 500 como el Dow Jones cerraron más de un 10% por debajo de sus máximos.

No todo se podía achacar a la marcha de Huang, porque también pesaban el miedo a nuevas subidas de tipos y las noticias sobre una posible investigación contable a la propia Nvidia. Aun así, el presidente, según la CNN, repetía a sus asesores que había que devolverle el puesto para calmar a los mercados.

Steve Bannon, su antiguo estratega, trató de dar un toque histórico al intervencionismo de Trump. Según el líder de MAGA, el presidente es un estudioso de la historia y, como a tantos otros, le persigue el recuerdo de Herbert Hoover, el presidente que cargó con el crac de 1929 y la Gran Depresión.

"Así que, para él, si la Bolsa está al alza, bueno; si la Bolsa se hunde, malo". Este lunes, con las acciones de Nvidia un 31% por encima de su mínimo, Trump presumía de que la empresa "ahora es un cohete que va en buena dirección y tira de todo el mercado".

Jensen Huang en el foro COMPUTEX de Taipei. REUTERS/Ann Wang

El congresista republicano Pat Harrigan sacó una conclusión menos festiva: "Hay que entender que el impacto de un solo hombre en nuestra economía pesa más que las buenas prácticas empresariales".

Un sujetador rojo en Butler

¿Lo ha hecho Trump por el bien del país, como él sostiene, o por el suyo? Su patrimonio no ayuda a despejar la duda. A finales de 2025, tenía al menos 12,5 millones de dólares en acciones de Nvidia, cuando un año antes no pasaban de los 1,3 millones. Desde que volvió al poder, además, sus cuentas han comprado o vendido títulos de la compañía más de cien veces, según un análisis de la CNBC.

La Casa Blanca insiste en que esa cartera la gestionan asesores independientes, pero resulta más difícil explicar que Nvidia figure entre los donantes del salón de baile que el presidente se está construyendo en la residencia oficial.

De ahí que Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, le acuse de anteponer "sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional".

Donald Trump y Jensen Huang junto al portavoz republicano en el Congreso, Mike Johnson. REUTERS/Kevin Lamarque

Más chocante, si cabe, ha sido la manera en la que Trump ha celebrado el regreso de Huang: horas después del anuncio, compartió en Truth Social una imagen tan extravagante que varios verificadores tuvieron que confirmar que la había publicado él.

Era un montaje sobre la fotografía más famosa de su carrera, la del intento de asesinato en Butler (Pensilvania) en julio de 2024, en la que aparece con sangre en la cara y el puño en alto. Esta vez, el rostro ensangrentado era el de Huang, la bandera del fondo era la de Nvidia y lo que levantaba el puño era un sujetador rojo.

El presidente no añadió texto alguno, aunque tampoco hacía falta para entender la alusión a la aventura que tiene en vilo al Congreso.

No es la primera vez que Trump tira de IA en sus horas de aburrimiento. En abril, en plena pelea con el papa León XIV, Trump ya había colgado una imagen en la que aparecía, con túnica blanca, curando a un enfermo como si fuera Jesucristo.

La borró al día siguiente, ante las críticas de los conservadores religiosos, y alegó que en realidad pretendía imitar a un médico. El 23 de octubre, sin explicación alguna, escribió en la misma red: "Una persona sana tiene mil sueños. Una enferma solo tiene uno (¡ponerse bien!)".

Hay que recordar que Trump cumplió 80 años en junio y que nadie había jurado el cargo de presidente con tanta edad, de modo que cada salida de tono se lee ya en clave médica.

Más difícil de despachar como una broma fue lo que captaron las cámaras el jueves pasado en la ciudad china de Shenzhen. Durante la sesión plenaria de la cumbre del foro Asia-Pacífico (APEC), mientras hablaba Xi Jinping, a Trump se le vio unos diez segundos con la cabeza gacha y los ojos cerrados.

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, lo ventiló con un "¡Fake News!" y aseguró que el presidente estaba mirando los papeles que tenía delante.

La factura llegará en enero

Los demócratas, que ganaron con claridad las legislativas del 3 de noviembre y controlarán las dos cámaras del Congreso a partir de enero, ya han dejado caer qué piensan hacer con esa mayoría.

Schumer prometió usar todo su poder "para investigar cualquier irregularidad de la administración Trump, de Jensen Huang, de otros directivos de Nvidia y de cualquiera que venda nuestra seguridad nacional a cambio de beneficios económicos".

Elizabeth Warren, que previsiblemente presidirá el Comité de Banca del Senado y podrá citar a quien quiera, reclama que el gobierno explique al Congreso qué "información" dio exactamente al consejo de Nvidia y quién se encargó de hacerlo.

Hakeem Jeffries, que será el próximo presidente de la Cámara de Representantes, ha preferido tender la mano a los rivales descontentos: "Ha llegado el momento de que los republicanos tradicionales del Congreso se unan a nosotros para poner freno a esta corrupción".

Su propuesta es que la ley anual de defensa incluya un control "blindado" de las exportaciones de chips. Si Trump la vetara, harían falta dos tercios de cada cámara para pasar por encima del veto, y Cramer da por hecho que en el Senado los habrá.

Huang declarará a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara el 1 de diciembre y comparecerá en público dos días después tras la citación del Comité de Banca del Senado, todavía bajo presidencia republicana. Si sus respuestas no convencen, los demócratas podrán citarlo de nuevo en cuanto tengan mayoría.

De momento, Trump ha ganado la batalla de Wall Street, donde Nvidia recuperó el lunes buena parte de lo perdido, aunque este martes sus acciones volvían a caer por encima del 5%. Otra cosa es que las llamadas le salgan igual de bien a partir de enero, cuando al otro lado ya no haya un consejo asustado por la Bolsa, sino un Congreso demócrata y unos cuantos republicanos enfadados.