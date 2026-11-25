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LO ESENCIAL Las claves El Ejército de EE.UU. ha detonado 4,3 toneladas de azida de plomo deteriorada en Middletown (Iowa) tras autorizarse la operación por riesgo de explosiones espontáneas. Grupos ambientalistas recurrieron a los tribunales advirtiendo que una nube de polvo de plomo tóxico podría propagarse hasta a 160 kilómetros por Iowa e Illinois. Las autoridades de salud han instado a los residentes en un radio de 32 km a permanecer resguardados en sus casas con las ventanas cerradas entre 24 y 48 horas. Para mitigar el impacto ambiental y limitar la emisión de residuos tóxicos a la atmósfera y aguas, el Ejército empleó bloqueadores de gel durante la detonación.

El Ejército de Estados Unidos ha detonado este miércoles unas 4,3 toneladas de azida de plomo deteriorada, un compuesto usado para hacer estallar munición, en su arsenal de Middletown (Iowa), después de que un tribunal federal autorizara la operación pese al riesgo de contaminación ambiental.

Un tribunal de apelaciones de Misuri había suspendido temporalmente la detonación a petición de dos grupos ambientalistas, el Iowa Environmental Council y el Sierra Club de Iowa, que alertaban del riesgo de que una nube de polvo de plomo tóxico se extendiera hasta 160 km por zonas de Iowa y del vecino estado de Illinois.

Donald Trump ordenó suspender la operación hasta que los tribunales evaluasen la impugnación legal del plan. También sugirió que el gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, debería tener la última palabra sobre la operación y responsabilizarse de las posibles muertes o daños si se produjera una explosión espontánea.

My drone video of the #Iowa detonation moments ago. #detonation #army https://t.co/CNnbJ8sgwo — James Wilson (@nmjameswilson) November 25, 2026

Ante el riesgo de que se produzcan explosiones a causa del deterioro del arsenal, las Fuerzas Armadas determinaron que una detonación controlada es la única forma segura de gestionar la crisis, a pesar de que podría liberar residuos en atmósfera y aguas subterráneas, afectando a municipios rurales en los alrededores de Middletown, localidad de unos 400 habitantes.



La azida de plomo, un material volátil utilizado para detonar explosivos, ha permanecido almacenada durante demasiado tiempo en la Planta de Municiones del Ejército de Tierra en Iowa, lo que ha provocado su recristalización dentro de los 68 barriles almacenados. Esto, según las Fuerzas Armadas, la hace propensa a detonaciones espontáneas.

La operación estaba prevista inicialmente para el viernes pasado, pero el Ejército la aplazó al lunes por razones meteorológicas, antes de que el tribunal suspendiera el permiso y fijase la nueva fecha para el miércoles.



Las autoridades de salud de Iowa e Illinois han recomendado a los vecinos de las zonas afectadas que permanezcan en casa con las ventanas cerradas entre 24 y 48 horas después de la detonación.

Poco después de las 9:00 de la mañana, hora local, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) publicó un mensaje en su cuenta de X confirmando que la operación se había llevado a cabo e instando a los residentes cercanos a permanecer en sus hogares como medida de precaución por el momento.

El sarcófago construido alrededor del arsenal antes de su detonación. ARMY/Handout via REUTERS

"Tras la detonación controlada de esta mañana en Middletown, Iowa, los residentes en un radio de 20 millas (32 km) que no hayan evacuado deben seguir resguardados en sus hogares y seguir las indicaciones de seguridad hasta que las autoridades den la señal de que no hay peligro. FEMA ha proporcionado alojamiento seguro a los evacuados", publicó la agencia.

Aunque el Gobierno aún no especificó las consecuencias de la detonación, Trump afirmó en su red Truth Social que los primeros informes reflejan que "los esfuerzos de mitigación" de riesgos "superaron con creces todas las expectativas".

Army Ammunition Plant Controlled Detonation in Iowa https://t.co/xBbrptPvgP — Coinpusher (@C0lNPUSHER) November 25, 2026

El subsecretario del Ejército de EE.UU., Jordan Gillis, explicó en un vídeo publicado en redes sociales que eligieron "la hora y el lugar para optimizar las condiciones y obtener el mejor resultado para la seguridad del público y las comunidades cercanas".

Además, aseguró que se dispusieron bloqueadores de gel para limitar la liberación de partículas a raíz de la detonación para mantener sus "responsabilidades medioambientales" y dejar limpia el área después de la operación.



Una humareda de color blanco y gris de decenas de metros fue el primer resultado visible de las explosiones, según las imágenes de los medios locales.



En declaraciones a CNN, al administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Lee Zeldin, se expresó en términos similares al presidente y declaró que estaba "muy feliz" por cómo se llevó a cabo la detonación.