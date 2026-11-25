LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Estados Unidos anuncia nuevos aranceles para China, la Unión Europea y otros 12 socios comerciales justificándolo por los subsidios a sus industrias locales. EEUU argumenta que estas ayudas estatales han generado un exceso de capacidad industrial que inunda los mercados internacionales con productos más baratos. Se prevé que la Unión Europea y Japón afronten tasas del 15% o inferiores, mientras que China recibirá aranceles más elevados por el volumen de sus subsidios. Los nuevos gravámenes afectarán a la mayoría de las exportaciones, salvo bienes como acero, aluminio o automóviles, ya sujetos a tasas previas por seguridad nacional.

El Gobierno de Estados Unidos ha anuncia un incremento en los aranceles que impone a China, la Unión Europea (UE) y otros 12 socios comerciales bajo el pretexto de que sus subsidios al sector industrial doméstico perjudican a las empresas estadounidenses.



El representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, achaca esta decisión a "los resultados de una investigación que ha durado meses sobre los subsidios industriales de China, la Unión Europea y otras 14 naciones".



El argumento es que los subsidios y otras ayudas gubernamentales han creado un excedente de capacidad industrial en esos países que después han "inundado los mercados globales con bienes más baratos, perjudicando a los productores estadounidenses".

Los nuevos aranceles se aplicarán a la mayoría de los productos exportados de esos países, aunque pueden quedar excluidos algunos bienes industriales como el acero, el aluminio y los automóviles que ya están sujetos a tasas por razón de seguridad nacional, destaca.



La carga impositiva no se ha concretado aún, pero funcionarios estadounidenses han manifestado repetidamente que pretenden aplicar aranceles similares a los anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abril de 2025 y que posteriormente fueron invalidados por el Tribunal Supremo en febrero de 2026.



Las fuentes añadieron al diario que Japón o la Unión Europea "probablemente verán que su tasa arancelaria global refleja los pactos que firmaron antes del fallo del Supremo" y "probablemente afrontarán aranceles del 15 % o más bajos".

En cambio, "es probable que China quede sujeta a un arancel más elevado que el de muchos otros países" porque "los funcionarios de Trump han afirmado que sus subsidios son particularmente cuantiosos y perturbadores para la economía mundial".

El Gobierno Trump estudia, asimismo, "incluir disposiciones que le permitan aumentar los aranceles a los países si se agrava su exceso de capacidad industrial o si no realizan cambios en sus políticas en futuras negociaciones con Estados Unidos", de acuerdo con algunas fuentes.



La información también apunta que los nuevos aranceles se pueden sumar a los de otra política arancelaria anunciada en julio por EEUU para penalizar a los países por no impedir el comercio de bienes resultantes de trabajos forzados, que impuso aranceles entre el 10 y el 12,5 % a unas 60 economías y está sujeto a un litigio.