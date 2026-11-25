Abrego García, el salvadoreño deportado por Trump por error a la megacárcel de Bukele, se va de EEUU rumbo a España

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Kilmar Abrego García, deportado por error por EE. UU. a una megacárcel en El Salvador, abandona el país de forma voluntaria rumbo a España tras un acuerdo legal. El salvadoreño entra en España como turista para iniciar una gira internacional de conferencias explicando su caso y denunciando la política migratoria de Donald Trump. Su salida se pactó tras una batalla legal de dos años en la que la Administración estadounidense intentó enviarlo a países como Uganda, Ghana o Liberia. Sus abogados confían en que pueda regresar a Estados Unidos para reunirse con su familia cuando cambie el gobierno del país.

Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error por la Administración Trump a la megacárcel de Bukele y que se convirtió en un símbolo de lucha contra la política migratoria del Gobierno estadounidense, ha abandonado el país de forma voluntaria con rumbo a España, según han confirmado sus abogados y el Departamento de Seguridad Nacional.

Tras casi dos años de batalla legal en EEUU, Abrego García podrá entrar a España como turista debido a que su pasaporte se lo permite. Uno de sus letrados, Chris Newman, no ha aclarado cuánto tiempo permanecerá en territorio español ni cuáles serán las condiciones de su estancia, según recoge la agencia Efe.

Newman ha explicado que Madrid será la primera parada de una extensa gira internacional de conferencias en la que el salvadoreño compartirá su experiencia frente a la Administración Trump. "Kilmar es un hombre libre después de casi dos años", ha expresado, denunciando los intentos de la Casa Blanca de "demonizar y hacer desaparecer" a su cliente.

La salida de Abrego García, de 31 años, pone fin a una batalla legal que llegó hasta al Tribunal Supremo. Las autoridades estadounidenses aceptaron su salida voluntaria como parte de un acuerdo negociado, según detalla The Washington Post. El Departamento de Seguridad Nacional ha presumido en un comunicado que el salvadoreño "se ha autodeportado".

Simon Sandoval-Moshenberg, otro de los abogados de Abrego García, ha cargado contra el Ejecutivo del presidente republicano por intentar deportar a su representado "esposado en un vuelo del ICE [la policía migratoria] hacia Liberia". También se le presionó para enviarlo a Uganda, Esuatini o Ghana.

Abrego fue detenido por agentes migratorios en marzo de 2025, cuando vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, y deportado por error a El Salvador, donde permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Su expulsión se produjo pese a una orden judicial que impedía enviarlo a su país de origen.

El salvadoreño fue posteriormente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee, mientras sus abogados impugnaban tanto la deportación como los intentos posteriores de expulsarlo a terceros países. El caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de la Administración Trump.

Los detalles del acuerdo no han trascendido y el juez federal de Maryland que supervisa el proceso civil de Abrego emitió el viernes una orden que permanece bajo reserva. Sus abogados no han descartado que en un futuro no muy lejano regrese a Estados Unidos.

"No esperamos que eso suceda bajo esta Administración —que, como sabemos, nunca le dará un trato justo—, pero confiamos en que la próxima Administración dará prioridad a la reunificación de su familia y a su regreso a Maryland", ha avanzado Sandoval-Moshenberg.