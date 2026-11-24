El caso se suma al escándalo de Nvidia y la presunta filtración de chips a Pekín, en un contexto de tensiones de inteligencia que China niega oficialmente.

Las falsas empresas captaban a exfuncionarios, militares y periodistas a través de ofertas vagas de empleo en LinkedIn para encargarles informes remunerados.

La red aprovechó los despidos masivos de personal con acceso a información clasificada tras los recortes de la Administración Trump y el DOGE de Elon Musk.

Una investigación revela la existencia de más de un centenar de consultoras ficticias promovidas por China para captar información sobre la seguridad nacional de EEUU.

Según reveló este lunes una investigación de la CNN, China habría montado una red de consultoras ficticias para sacar información a funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

El FBI ya cerró en junio trece páginas web de este tipo, pero la cadena, con la ayuda del analista Max Lesser, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, ha localizado más de un centenar con los mismos rasgos.

Sus periodistas han logrado localizar a una docena de personas abordadas por estas supuestas empresas. "Esos trece dominios eran solo la punta del iceberg", asegura Lesser.

Las falsas consultoras publican en LinkedIn ofertas de trabajo bien pagadas y deliberadamente vagas sobre asuntos relacionados con China, o contactan ellas mismas con exfuncionarios, militares, consultores e incluso periodistas.

A continuación, pagan una cantidad al candidato por redactar un informe para un cliente al que nunca llega a conocer; un texto que, aislado, apenas revela nada, pero que, junto a cientos más, según explican en el FBI, permiten componer un retrato bastante fiel de la seguridad nacional estadounidense y de sus puntos débiles.

De ahí que Holden Triplett, responsable de contrainteligencia en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, considere LinkedIn "probablemente la mejor herramienta de inteligencia que se haya creado nunca".

Wes Bryant, veterano de Irak y Afganistán, recibió en enero de 2025 un correo electrónico de alguien que decía representar a un centro de estudios malasio y elogiaba su "amplia experiencia en el ámbito militar". Bryant trabajaba entonces en el Pentágono y no contestó.

Dos meses después, cuando ya se había visto obligado a dimitir -según cuenta, por criticar los recortes en su oficina- y andaba buscando empleo, decidió probar suerte. Escribió un informe con datos públicos, cobró 1.200 dólares y solo empezó a sospechar cuando le dijeron que el cliente veía “margen de mejora”, es decir, que esperaba algo más jugoso.

Antiguos compañeros le contaron luego que aquel centro de estudios no existía y que a ellos también les habían escrito.

Protestas contra los recortes de la administración Trump y el 'Doge' de Musk. REUTERS/Nathan Howard

El FBI asegura que sigue investigando, aunque Pekín, como es habitual, lo niega todo. La embajada china en Washington respondió a la CNN con las mismas palabras que ya utilizó en junio el portavoz de Exteriores, Lin Jian: "No estoy al tanto de lo que menciona", seguidas de una protesta contra quienes difaman a China "a base de vender siempre el relato del supuesto 'espía chino'".

Es importante recordar que el problema no es exclusivamente estadounidense. Ya en 2023, el jefe del MI5 británico, Ken McCallum, calculó que más de 20.000 personas habían sido tanteadas así en el Reino Unido por agentes chinos. Lo que ha cambiado desde entonces es la cantidad de gente con secretos que busca trabajo en Washington.

Despidos en masa

El espionaje chino difícilmente habría encontrado tantos candidatos sin los recortes de Trump y del DOGE, el departamento de eficiencia que dirigió Elon Musk durante los primeros meses de 2025. Según la Oficina de Gestión de Personal, unos 317.000 empleados públicos dejaron la administración federal aquel año, tantos como habitantes tiene la ciudad de Córdoba.

Unos fueron despedidos y otros aceptaron una baja incentivada, pero entre ellos había personal con permiso para manejar información clasificada que se puso a buscar empleo sin apenas orientación.

Reuters contó entonces que a algunos ni siquiera se les dio la clásica charla de despido en la que se explica qué hacer si te aborda una potencia extranjera. "Generamos una vulnerabilidad totalmente innecesaria", afirma un antiguo alto cargo de inteligencia citado por la CNN.

Pekín, obviamente, tardó muy poco en darse cuenta. En marzo de 2025, con los despidos en su máximo diario, el citado Max Lesser destapó una primera red de empresas falsas que buscaba en LinkedIn a funcionarios recién destituidos.

No era la primera vez que pasaba: en 2018, un singapurense llamado Dickson Yeo, condenado después a catorce meses de cárcel por trabajar para la inteligencia china, abrió una consultora ficticia y se encontró con que nueve de cada diez currículos que recibía eran de militares y funcionarios estadounidenses con acceso a secretos oficiales.

Ahora bien, el margen de Yeo era mucho menor, pues tenía que conformarse con quienes quisieran cambiar de trabajo, mientras que a sus sucesores les ha sido bastante más fácil: el propio gobierno de Estados Unidos es quien les ha llenado LinkedIn de aspirantes.

Algo parecido ocurrió en los laboratorios y las universidades. El Nobel de Medicina Ardem Patapoutian, al que habían congelado una beca federal, recibió una oferta desde China de veinte años de financiación si se llevaba allí a su equipo. La rechazó, pero decenas de investigadores sí han hecho las maletas desde entonces.

En septiembre de 2025, además, Trump impuso una tasa de 100.000 dólares a los nuevos visados H-1B, los que usan las tecnológicas para contratar a profesionales extranjeros. A los pocos días, China estrenó un visado para jóvenes científicos que no exige siquiera una oferta de trabajo. En otras palabras, mientras Washington echaba a sus funcionarios y cerraba la puerta a los cerebros extranjeros, Pekín se ofrecía a recoger a unos y a otros.

Captura de pantalla 2026-11-23 180035.png REUTERS/Kent Nishimura

Amigo Xi y amigo Jensen

Mientras todo esto sucede entre bambalinas, Xi Jinping lleva todo el año enseñándole a Trump su mejor cara. El miércoles pasado fue a recibirle en persona al aeropuerto de Shenzhen, donde se celebraba la cumbre del foro Asia-Pacífico (APEC), para devolverle el gesto que el estadounidense tuvo con él en septiembre, a su llegada a Washington.

Al día siguiente, en su tercer encuentro de 2026, le propuso alargar la lista de asuntos en los que ambos países cooperan y acortar la de los problemas. Trump, que en mayo le había dicho en Pekín que era "un honor ser su amigo", le aseguró esta vez que Estados Unidos "no apoya la independencia de Taiwán"… o, al menos, eso es lo que sostiene el comunicado de la delegación china.

Tanta amistad y tanta "fuerza común" choca con las investigaciones de la CNN y, sobre todo, con el escándalo de Nvidia, la empresa que diseña los chips de los que depende la inteligencia artificial.

El 29 de octubre, el New York Times revelaba que los servicios secretos estadounidenses tenían a Alice Huang, antigua directiva de una compañía de Singapur llamada Megaspeed, por una colaboradora del espionaje chino.

Megaspeed compró a Nvidia chips por valor de más de 4.000 millones de dólares que, según sospecha Washington, acabaron en China. Alice Huang, por su parte, mantenía una relación muy estrecha con el consejero delegado del fabricante, Jensen Huang. Tanto, que el 8 de noviembre, él admitió en una carta a sus empleados que había sido infiel a su mujer y cuatro días después dejó el cargo.

La ausencia del fundador de la empresa apenas ha durado once días, pues este mismo lunes el consejo de Nvidia le ha devuelto el puesto y Trump se ha apresurado a apuntarse el tanto en la cadena CNBC: "Fui yo quien los convenció". El presidente, siempre según el Times, fue informado hace cerca de un año de las sospechas sobre Alice Huang y no hizo nada.

Tampoco parece que le preocupen ahora, puesto que dice no tener claro que ella sea una espía y cree "de verdad" a Jensen Huang cuando asegura que no sabía nada. La empresa, por su parte, defiende que el regreso de su antiguo líder no supone ningún riesgo para la seguridad nacional, aunque mantiene abierta una investigación interna sobre lo ocurrido.

Otra cosa es que el resto del gobierno estadounidense lo vea igual de claro. El 16 de noviembre, el Departamento de Comercio aprobó una norma para cerrar el resquicio que permitía a las empresas chinas utilizar a distancia los chips más avanzados desde centros de datos de terceros países.

Ese mismo día, a Trump le preguntaron por la pelea entre sus secretarios del Tesoro y de Comercio a cuenta de lo mucho que se tardó en actuar contra Megaspeed.

Contestó que había dos puntos de vista. "Uno es que no conviene insultar a China porque tenemos una relación muy buena con China", explicó. El otro, añadió, consiste en ir a por todas contra su espionaje y sus ardides comerciales. No quiso decir cuál de los dos era el correcto.

Camarada Chuan Jianguo

En Pekín, interpretan a su manera esa "relación muy buena" de la que habla el presidente estadounidense. En enero, un centro de estudios de la Universidad Renmin publicó un balance del primer año de Trump de vuelta en la Casa Blanca con un título elocuente: "Gracias, Trump".

La idea de que Estados Unidos es una potencia en decadencia ya había calado antes en el aparato y, según dos investigadores de la Brookings Institution, las referencias oficiales al "declive estadounidense" casi se duplicaron en 2025.

Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Fudan, aseguró recientemente que, tras la derrota republicana en las legislativas del 3 de noviembre, Trump podría estar ahora todavía menos dispuesto a alterar la relación estable que ha construido con China.

Dicho esto, que los dirigentes chinos den por hecha la decadencia de su rival no quiere decir que la gente de a pie haya dejado de temerlo. Según la última encuesta del Centro Carter y la Universidad Emory, realizada entre abril y junio de este año, el 72% considera a Estados Unidos una amenaza para la seguridad de su país.

Eso no impide que el 73% quiera cooperar con los estadounidenses en el comercio, que es justo lo que Xi le ofrece a Trump en cada cumbre. Tampoco el escándalo de Nvidia se ha leído allí como en Occidente: Jensen Huang está considerado como una víctima de las luchas de poder en Washington, mientras lo de la espía, por supuesto, se ha despachado como una calumnia más contra China.

Ahí encaja el apodo que los internautas chinos le pusieron a Trump hace años y que ha vuelto a circular este 2026: camarada Chuan Jianguo, algo así como "Trump, el que construye la patria". La patria en cuestión, se entiende, es la china, por lo mucho que sus políticas habrían hecho por el país al que se suponía que debían frenar.

El mismo día en que hemos sabido que hay más de cien empresas fantasma buscando exfuncionarios en LinkedIn, Trump presumía de haberle devuelto el puesto al empresario que intimó con una presunta espía. Falta saber qué opinará de todo ello el Congreso que se constituye en enero, ya con mayoría demócrata en las dos cámaras y multitud de investigaciones en la agenda.