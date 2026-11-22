Algunos pastores y profesionales advierten del peligro de tratar enfermedades o trastornos de salud mental exclusivamente como posesiones, retrasando la atención médica adecuada.

A diferencia del exorcismo católico tradicional, este movimiento opera sin regulaciones ni evaluaciones médicas previas y abarca a congregaciones e independientes.

El auge de estas prácticas se apoya en el uso de redes sociales, mapas interactivos para encontrar predicadores cercanos y la venta de talleres y libros de autoformación.

Pastores evangélicos en EEUU ofrecen 'ministerios de liberación' y oraciones para tratar problemas como la ansiedad y la depresión tratándolos como influencias demoníacas.

Durante décadas, los exorcismos han alimentado el cine de terror. Ahora, en Estados Unidos, la promesa de expulsar a los demonios se abre paso como respuesta a un malestar mucho más cotidiano. Pastores evangélicos ofrecen sesiones de "liberación" para combatir lo que consideran los males del siglo XXI: la ansiedad y la depresión.

Su actividad combina predicadores itinerantes, talleres y redes de contactos por internet. Los promotores de estos llamados “ministerios de liberación” sostienen que no se están lucrando sino recuperando una parte de la misión de Jesús que las iglesias han relegado.

Pero convertir la depresión en una batalla contra el diablo abre una disputa mucho más terrenal: quién está capacitado para tratarla.

Gritos y temblores

Jake Kail tiene 43 años, vive cerca de Lancaster, en Pensilvania, y recorre iglesias de Estados Unidos ofreciendo estas sesiones. Este predicador evangélico trabaja sobre todo con congregaciones rurales de su estado, aunque también visita iglesias de California, Georgia y Nueva York. Su misión, según explica, es liberar a los fieles de influencias demoníacas.

Kail sitúa su primer encuentro con un demonio en 2005, cuando tenía 22 años. Sus padres estudiaban la Biblia en el piso de arriba de la casa familiar, en Pittsburgh, mientras él y su hermana Liz rezaban abajo con un amigo que había estado jugando a la ouija.

Durante la oración, asegura, al joven le cambió la voz y empezó a tartamudear. Kail le puso una mano en la cabeza e invocó el nombre de Jesús. El hombre encogió los brazos y cayó hacia atrás. El predicador interpretó aquella reacción como una manifestación demoníaca.

Casi dos décadas después, en julio de 2024, dirigió una sesión en el sótano de una iglesia de Pensilvania con unos 70 jóvenes de la Universidad local de Millersville. Cuenta que, cuando llamó a expulsar un supuesto "espíritu de suicidio", algunos empezaron a gritar, temblar y vomitar. Su equipo se repartió por la sala para rezar con ellos.

Para identificar esas supuestas influencias, dice fijarse en cambios de conducta, antecedentes como adicciones o pesadillas y lo que interpreta como revelaciones del Espíritu Santo.

También hay encuentros mucho más discretos. Wendi Floyd, responsable de un 'equipo de liberación' en Jacksonville, Florida, calcula que nueve de cada diez sesiones que atienden transcurren sin dramatismo, entre conversaciones y oraciones tranquilas. "No da miedo. No es raro. Es muy bonito", sostiene.

En una iglesia de Maryville, Tennessee, Pam, de 62 años, pasó por una "evaluación espiritual" en la que le preguntaron si había practicado yoga, consultado el tarot o sentido ira e inseguridad. Después, la guiaron para renunciar a maldiciones y a los supuestos derechos de los demonios sobre ella.

La mezcla es reveladora. El cuestionario sitúa una actividad tan extendida como el yoga y emociones que cualquiera puede experimentar junto a las prácticas esotéricas.

Bajo esa lógica, ni siquiera hace falta haber buscado contacto con lo sobrenatural: la sospecha de una influencia demoníaca puede empezar en una clase deportiva o en la inseguridad de quien acude a pedir ayuda.

El exorcista, a un clic

Encontrar a uno de estos nuevos exorcistas es más fácil de lo que parece. El predicador californiano Isaiah Saldivar ha creado una especie de 'Google Maps' de la liberación: basta entrar en su web para localizar a alguien dispuesto a expulsar demonios cerca de casa.

El servicio tiene, eso sí, letra pequeña. Su ministerio advierte de que cada usuario contacta con esas personas por su cuenta y de que no se responsabiliza de las interacciones.

El mapa resuelve dónde encontrar al exorcista. La confianza corre por cuenta del fiel, de momento no hay reseñas ni estrellas.

También hay oferta para quien quiera pasar al otro lado de la sesión. Kail ofrece talleres en Pensilvania para aprender a identificar supuestas influencias demoníacas y dirigir liberaciones.

Tanto la formación como el servicio religioso posterior son gratuitos. Además de atender a quienes buscan ayuda, el predicador enseña a otros a ofrecerla. Y las instrucciones también se venden en las librerías.

La editorial Charisma promociona Delivered, de Daniel Adams, un antiguo luchador de artes marciales mixtas que cambió el ring por el púlpito. Su libro promete enseñar a reconocer influencias demoníacas y conservar la libertad después de expulsarlas.

La práctica puede viajar así sin que se mueva el predicador. Un vídeo despierta el interés, un directorio facilita el contacto y los talleres y manuales permiten transmitir el método.

Para entrar en estas redes ya no hace falta conocer a nadie de una congregación. Basta con que la promesa de liberación aparezca en la pantalla de alguien que busca alivio.

No todo es el demonio

Pero hasta entre quienes se dedican a expulsar demonios hay métodos que provocan rechazo. Kail dice haber visto personas empujadas al suelo o golpeadas con biblias durante las sesiones.

También critica que se exponga ante las cámaras a quienes buscan ayuda en sus momentos más vulnerables. La liberación puede convertirse en espectáculo a costa de quien acude a pedirla.

Los filtros varían según quién dirija el ritual. En el catolicismo, el exorcismo solemne exige permiso del obispo y las normas contemplan evaluaciones médicas, psicológicas y psiquiátricas previas.

Las redes de liberación reúnen, en cambio, a iglesias, predicadores independientes y voluntarios con sus propios criterios. "No todo es un demonio", advierte el pastor Miguel Bustillos, que también practica estos exorcismos modernos.

Para explicar el peligro de atribuir cualquier sufrimiento a una influencia maligna, cuenta el caso de David, el nombre ficticio de un joven de 24 años que decía tener visiones de demonios.

El joven aseguraba haber acudido a más de trece ministros de liberación sin conseguir que desaparecieran. Según Bustillos, mejoró después de ser derivado a un especialista de salud mental y recibir medicación.

La promesa tiene la sencillez de un guion de terror: hay un demonio y alguien sabe cómo expulsarlo. Para quien no entiende por qué sufre, esa explicación puede resultar poderosa. El problema aparece si cada sesión fallida lleva a buscar otro exorcista sin cuestionar la supuesta causa del malestar.

Siempre puede quedar un espíritu por descubrir o una maldición por romper. Mientras tanto, quien necesita ayuda puede seguir esperando, convencido de que lo que le falta es encontrar a alguien capaz de echar al diablo a golpe de cheque.