La derrota en las elecciones de medio mandato ha desatado tensiones internas en el movimiento republicano, con aliados como Elon Musk marcando distancias con el movimiento MAGA.

Tras sus desacuerdos sobre la política exterior y la gestión del conflicto con Teherán, Vance ha sido apartado por el presidente de las negociaciones de alto nivel con Irán.

Trump ha comenzado a elogiar y tantear al secretario de Estado, Marco Rubio, como un posible candidato ideal para la sucesión presidencial en 2028.

Donald Trump ha distanciado sus lazos con el vicepresidente JD Vance tras responsabilizar este último la derrota electoral republicana en las 'midterms' a la guerra con Irán.

Dos semanas llevaría el presidente estadounidense, Donald Trump, quejándose de su vicepresidente, JD Vance, ante asesores y aliados. En esas mismas conversaciones, según publicó este miércoles el New York Times citando fuentes anónimas, se habría deshecho en elogios hacia su Secretario de Estado, Marco Rubio, al que ve como un buen candidato a la Casa Blanca para las elecciones de 2028.

La noticia no ha sorprendido a nadie en Washington, donde se da por hecho que algo se rompió entre el presidente y su heredero natural el pasado 4 de noviembre, al día siguiente de que los demócratas arrebataran a los republicanos la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Aquel día, con la Casa Blanca aún lamiéndose las heridas, a Vance no se le ocurrió otra cosa que publicar en X un largo análisis de la derrota. Su conclusión estaba llamada a levantar ampollas: "Hemos perdido por la guerra. Lo dijo anoche el propio presidente".

El vicepresidente, que nunca vio clara la intervención en Irán, retaba a quien pensara que la guerra había merecido la pena a decirlo en voz alta, aunque el precio fuera quedarse sin el Senado “durante los próximos seis años”. Por si eso fuera poco, citaba a un encuestador según el cual los votantes perdidos solo volverían si el partido se decidía a “cambiar nuestra relación con Israel”. Eso, entre los republicanos, son palabras mayores.

En un primer momento, Trump le dio la razón y reconoció que el diagnóstico era "en gran parte cierto". Pronto debió de caer en la cuenta, sin embargo, de lo que suponía que su número dos le señalara como responsable del desastre. El domingo 8, después de negar ante los periodistas que la relación entre ambos se hubiera resentido, le puso deberes: "Tenía razón, menos en una cosa. Le faltó añadir algo (…) ¿Lo volveríamos a hacer? La respuesta es sí".

En otras palabras, le estaba pidiendo en público que rectificara. Vance no se dio por aludido y el jueves 12 llegó el castigo: Trump lo apartó de los contactos con Teherán, en los que andaba metido desde abril, y lo mandó a perseguir la supuesta corrupción en los estados que gobiernan los demócratas. "No necesitamos ningún acuerdo con Irán", escribió el presidente en su red social.

El 'Hitler de América'

La reprimenda no ha servido de mucho porque Vance sigue sin rectificar. El vicepresidente concedió este lunes a Fox News su primera entrevista desde las elecciones y juró que no existe la menor diferencia de opinión entre él y el presidente. Se cuidó mucho, eso sí, de pronunciar la única frase que se le había exigido: que ir a la guerra fue lo correcto.

Prefirió cargar contra los "neoconservadores" que quieren eternizar el conflicto y aplazar hasta el año que viene cualquier anuncio sobre su posible candidatura para 2028, al hilo de una información de la CNN en la que se afirmaba que se estaba planteando muy en serio no presentarse.

El distanciamiento de Trump no augura nada bueno. Hace menos de cuatro meses les decía a sus donantes: "Tenemos que elegir a JD". Aquel mismo domingo, cuando le preguntaron en la CBS si respaldaría a alguien en las primarias, contestó: “Probablemente, pero no es seguro (…) Igual me conviene más no meterme”.

El problema de raíz puede ser que Vance nunca fue un trumpista de primera hora, sino un converso. En 2016, cuando era solo el autor de un libro de éxito sobre la clase obrera blanca de los Apalaches, le escribió a un antiguo compañero de Yale que dudaba entre considerar a Trump un cínico como Nixon o 'el Hitler de América'.

Donald Trump y JD Vance durante una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington. Kylie Cooper Reuters

El mensaje, privado, lo hizo público ese mismo compañero en 2022, cuando Trump decidió apoyar a Vance en su carrera al Senado por Ohio. Pese a todo, Trump lo eligió entonces como compañero de candidatura por consejo de su hijo Donald Jr. y de Tucker Carlson, que veían en él al heredero ideal del 'America First'.

Por eso, cuando el 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel empezaron a bombardear Irán, Vance se quedó en una posición imposible. Dudaba en privado, pero defendía en público una guerra que buena parte de sus seguidores detestaba.

Trump lo convirtió entonces en la cara de la salida negociada: en abril, viajó a Pakistán para sentarse con los iraníes y después le tocó defender ante los halcones de su partido y ante el gobierno israelí el memorando de entendimiento que se alcanzó en junio.

El presidente, mientras tanto, se reservaba el papel más cómodo. "Si sale bien, me apuntaré yo el tanto. Si sale mal, le echaré la culpa a JD", bromeó aquellos días en la cumbre del G7. No salió bien, por supuesto: el propio Trump dio el acuerdo por muerto a principios de julio y fue Vance quien cargó con el fracaso.

El delfín impasible

Mientras tanto, el gran beneficiado de esta ruptura no ha tenido que hacer absolutamente nada. Rubio no ha anunciado candidatura alguna. El lunes 9, en la reunión de ministros de exteriores del G7 en París, le preguntaron si mantenía su promesa de apoyar a Vance y se negó en redondo a contestar: "No voy a hablar de eso de ninguna de las maneras".

La promesa en cuestión la hizo en diciembre y la repitió en mayo: si el vicepresidente se presentaba, él sería el candidato y Rubio no dudaría en respaldarlo. Que ahora no quiera ni oír hablar del tema da una idea de hasta qué punto han cambiado las cosas en dos semanas. El presidente ha puesto su nombre encima de la mesa y los donantes del partido presionan para que salte al campo.

Los números, además, empiezan a acompañarle. Según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el día 12, el 45% de los votantes republicanos considera que Rubio sería un candidato excelente, frente al 43% que dice lo mismo de Vance. En otras palabras, sin haber dado un solo paso, el secretario de Estado ya está a la altura del hombre al que todos veían como sucesor indiscutible.

JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio en la cumbre de la Casa Blanca con las petroleras. REUTERS/Kevin Lamarque

Ayuda, sin duda, que haya sabido ponerse de perfil. Pese a ser también Consejero de Seguridad Nacional, las negociaciones con Irán fueron cosa de Vance, del enviado especial Steve Witkoff y de Jared Kushner, el yerno del presidente, así que nadie le identifica con ese fracaso. Tiene detrás catorce años en el Senado y una candidatura presidencial, la de 2016, en la que cayó precisamente ante un Trump que se refería a él como 'el pequeño Marco'.

El problema es que suceder a Trump puede ser un regalo envenenado. Las elecciones del 3 de noviembre han dejado a los republicanos con 44 de 100 senadores y cuesta imaginar que, dentro de dos años, un candidato bendecido por el presidente pueda ganar a los demócratas.

Rubio, además, tendría que cargar con un pasado de republicano clásico que le restaría apoyos en unas primarias dominadas aún por el trumpismo MAGA. Puede que por eso no tenga ninguna prisa: a Vance le bastaron dos años en el Senado para llegar a la vicepresidencia y ya vemos de qué le está sirviendo.

No es país para MAGA

Sea como fuere, lo de Vance y Rubio no es más que el síntoma de algo más importante: el trumpismo ha entrado en fase de "sálvese quien pueda". El pasado miércoles, Elon Musk intervino por videoconferencia en un foro del New York Times para decir algo que hace unos meses habría sido impensable: "Yo no soy MAGA", afirmó.

Donald Trump condecoró a Elon Musk en octubre de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Hablamos de un hombre que en 2024 se presentaba como "un MAGA de pura sangre" y que este año se ha gastado más de 445 millones de dólares en apoyar a candidatos republicanos. Musk aseguró que ni siquiera tiene muy claro lo que significa la etiqueta y reconoció sentirse "bastante estúpido" por haber invertido semejante fortuna. Su objetivo era que los republicanos llegaran a 2029 con 51 senadores y se ha quedado lejísimos.

No ha sido el primero en huir del barco. Al día siguiente de las elecciones, Tucker Carlson, aquel gran valedor de Vance, proclamó "el final de la era Trump" y el senador Ted Cruz comparó el varapalo con el que sufrieron los republicanos tras el Watergate.

Todos han hecho la misma cuenta: a partir de enero, al presidente le quedan dos años sin mayoría en el Congreso y nadie quiere que le pillen pegado a él si en 2028 llega a la Casa Blanca un demócrata. A Vance, en cambio, todo esto le coge en el peor sitio posible: le queda medio mandato como número dos de Trump, cada gesto propio se lee como una deslealtad y no acaba de encontrar apoyos sólidos por sí mismo.

En cuanto a Trump, diga lo que diga ante las cámaras, no va a quedarse al margen. Querrá elegir sucesor y querrá que gane, porque un presidente que se despide con el Congreso perdido y una guerra impopular a cuestas no puede permitirse que alguien de los suyos naufrague por completo en las urnas. Arruinaría su legado.

De ahí que lo de Vance le duela tanto. El problema no es que su vicepresidente se equivocara en el diagnóstico, que él mismo dio por bueno. El problema es que señaló su decisión de bombardear Irán como la causa de una de las peores derrotas republicanas que se recuerdan y, encima, se niega a desdecirse.

El elegido podrá ser Rubio o podrá ser cualquier otro, pero lo que difícilmente hará Trump será premiar al único miembro de su equipo que se atrevió a decirle la verdad.