Mary Peltola en un mitin electoral en Anchorage antes de las 'midterms'. Kerry Tasker Reuters

Mary Peltola arrebata a los republicanos el escaño al Senado por Alaska y amplía la mayoría demócrata a 56-44

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LO ESENCIAL Las claves Mary Peltola vence al republicano Dan Sullivan con el 50,1% de los votos y convierte a Alaska en el noveno escaño arrebatado por los demócratas en el Senado. La victoria demócrata amplía la mayoría de su partido en la Cámara Alta de Estados Unidos a 56 escaños frente a los 44 republicanos. Peltola es la primera demócrata en ganar un escaño al Senado por Alaska desde 2008, tras unas disputadas elecciones marcadas por el lento recuento del voto remoto. La contienda estuvo rodeada de polémica por la presencia de un candidato independiente homónimo al senador republicano, cuya votación no alteró el resultado final.

La demócrata Mary Peltola ha logrado de forma muy ajustada el escaño al Senado por Alaska, el último pendiente de asignar tras las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, ampliando a 56 escaños la mayoría de su partido en la Cámara Alta, frente a los 44 republicanos, según las proyecciones difundidas por los medios estadounidenses.

Con el 99% de los votos escrutados, Peltola ha obtenido el 50,1% de los sufragios (141.637) y aventaja en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, que ha alcanzado el 46,1% (130.162), de acuerdo con las proyecciones de CNN.

Peltola, de 53 años, que se ganaba la vida en la industria de la pesca comercial antes de entrar en la política, se convierte así en la primera demócrata en ganar unas elecciones al Senado por Alaska desde 2008, cuando Mark Begich derrotó al republicano Ted Stevens.

Alaska se suma a la ola de victorias demócratas en el Senado, donde el partido arrebató a los republicanos otros ocho escaños: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

La contienda en Alaska estuvo marcada por las acusaciones de los republicanos contra los demócratas de haber orquestado la inscripción de un candidato independiente también llamado Dan Sullivan para dividir el voto republicano. Una polémica ante la que incluso el Departamento de Justicia tuvo que abrir una investigación.

Sin embargo, el candidato independiente, Daniel J. Sullivan Jr., obtuvo 4.684 votos, una cifra inferior a la ventaja de Peltola sobre el actual senador.

"Como alguien que ha vivido toda su vida en Alaska y ha dedicado su carrera a servir a nuestro estado, no hay mayor honor que contar con el apoyo de sus habitantes en nuestra lucha por hacer frente a la codicia corporativa, reducir los costos y poner a Alaska en primer lugar", ha expresado Peltola en redes sociales tras materializarse su victoria.

El triunfo demócrata en el Senado se suma al de Jonathan Kreiss-Tomkins en las elecciones a gobernador de Alaska, proyectado el pasado sábado por los medios. Kreiss-Tomkins se convierte así en el primer candidato de su partido en ganar esos comicios desde 2002.

Del Congreso al Senado

El escrutinio en Alaska se ha prolongado por las dificultades logísticas de sus comunidades más remotas y por los plazos del voto por correo, que permiten recibir papeletas enviadas desde el extranjero hasta quince días después de las elecciones.

En 2022, Peltola se convirtió en la primera persona nativa de Alaska elegida para el Congreso tras ganar una elección especial para ocupar el único escaño del remoto estado en la Cámara de Representantes, vacante tras el fallecimiento del veterano congresista republicano Don Young.

We did it, Alaska! https://t.co/4bDrCCl10d — Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026

En aquella elección, logró una victoria inesperada al derrotar a dos figuras republicanas de gran renombre en Alaska: la exgobernadora Sarah Palin y Nick Begich III. Para ello, contó con el respaldo de la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, así como del personal legislativo que había trabajado con Young. Tras ser elegida para un mandato completo de dos años; en 2024 perdió la contienda frente a Begich.

Nacida en Anchorage, Peltola creció en diversas comunidades a lo largo del río Kuskokwim, en el suroeste de Alaska. Su madre pertenecía al grupo étnico yup'ik —uno de los pueblos nativos de Alaska—, mientras que su padre era un estadounidense de origen alemán que se trasladó a Alaska desde Nebraska.