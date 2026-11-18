La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, se reunieron este miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas. Reuters

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LO ESENCIAL Las claves EEUU reanuda la cooperación militar con Venezuela tras dos décadas de suspensión debido al embargo impuesto en 2006. El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, selló el acuerdo en una visita por sorpresa a Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Se trata de la primera visita oficial del jefe del Pentágono a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero. El viaje forma parte de una gira regional que también incluye una visita a Colombia tras superar un intento de 'impeachment' en el Congreso estadounidense.

La Administración Trump reanudó este miércoles la cooperación militar con Venezuela tras dos décadas suspendida.

Lo ha hecho con un acuerdo firmado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una visita por sorpresa a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Se trata de la primera visita oficial al país del jefe del Pentágono desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

La cooperación militar y la venta de armamento entre Estados Unidos y Venezuela estaba suspendida desde el 15 de mayo de 2006. En esa fecha, la Administración de George W. Bush impuso un embargo total que prohibía la venta de artículos y servicios de defensa al Gobierno de Hugo Chávez, argumentando falta de cooperación en la lucha antiterrorista y vínculos de Venezuela con países como Irán y Cuba.

En su reunión con Delcy, Hegseth abordó además temas de seguridad regional y lucha contra el crimen organizado.

A su llegada a la sede del Ejecutivo venezolano, Hegseth fue recibido por el canciller, Oliver Blanco. En la reunión también participaron el ministro de Defensa, Gustavo González López, el subsecretario adjunto de asuntos de seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Su viaje a Caracas se produjo en el marco de una gira por América Latina que incluye su visita a Colombia y otros países de la región y tras evitar el 'impeachment' en el Congreso.

El jefe del Pentágono fue acusado de mala gestión de la guerra en Irán, de extralimitarse en sus poderes a la hora de realizar cambios de personal y de realizar ejecuciones extrajudiciales con los polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, la mayoría republicana se impuso finalmente y evitó la moción de censura tras el descalabro electoral de Trump en las pasadas legislativas.

A su llegada a la sede del Ejecutivo venezolano, Hegseth fue recibido por el canciller, Oliver Blanco. En la reunión también participaron el ministro de Defensa, Gustavo González López, el subsecretario adjunto de asuntos de seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Esta es la primera visita de Hegseth a Venezuela desde la captura de Maduro en enero pasado, operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes en su contra, que fue bloqueado hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Hasta ahora, han viajado a Caracas el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en junio; y otros funcionarios, como el secretario de Energía, Chris Wright, en febrero y septiembre.

Hegseth tiene previsto viajar esta misma tarde a Colombia para reunirse con su homólogo, Jorge Eduardo Mora, y entregarle el primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.