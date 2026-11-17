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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump afirma que EE.UU. se toma "muy en serio" las informaciones de inteligencia sobre un plan de Irán para atentar en Washington con una 'bomba sucia' o un 'arma química'. El mandatario estadounidense advirtió desde Filipinas de que Teherán pagará "un precio que no ha pagado ningún país antes" si lleva a cabo el ataque. La Casa Blanca asegura que actualmente no existen amenazas creíbles ni indicios de un ataque inminente en territorio nacional, mientras Irán niega las acusaciones tildándolas de ilegítimas. Informes de inteligencia señalan que Irán podría haber almacenado materiales dentro de EE.UU., lo que ha generado reuniones de contingencia en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este martes que su administración se toma "muy en serio" las informaciones de inteligencia de un posible ataque iraní en Washington con una 'bomba sucia' o un 'arma química'.

Un atentado de esta naturaleza supondría una "escalada sin precedentes" en el conflicto con Teherán, advirtió el mandatario, que se encuentra en Filipinas para la cumbre de ASEAN.



"Si lo hacen pagarán un precio que no ha pagado ningún país antes", amenazó Trump durante la foto de familia de los líderes del Quad (Australia, Estados Unidos, India y Japón) en Manila.



"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", indicó Trump, quien añadió que espera que las informaciones reveladas por CNN sobre planes para este ataque con una bomba con una baja carga de material nuclear para elevar los efectos de una explosión no acaben materializándose.



La información, basada en fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses, incluye posibles ubicaciones y objetivos, aunque las autoridades consideran que los planes responden por ahora a un intento de la república islámica para ampliar sus opciones de represalia.



La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que el Gobierno está "vigilando todas y cada una de las posibles amenazas", pero aseguró que "en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional", ni "indicios de un ataque inminente".



Por su parte, un portavoz de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones y aseguró que Teherán "considera totalmente ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia".



Según CNN, la inteligencia estadounidense también ha detectado comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos, aunque los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información.

Irán podría de manera relativamente sencilla usar pequeñas cantidades de material nuclear o agentes químicos para ampliar los efectos de una bomba convencional.

Las autoridades consideran que una 'bomba sucia', que combina explosivos convencionales con materiales radiactivos, podría provocar contaminación en amplias zonas, aunque sus principales víctimas probablemente serían consecuencia de la explosión.



La alerta se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero, y de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz.



Según las fuentes citadas por CNN, las amenazas también han impulsado reuniones de planificación de contingencia en Washington, mientras funcionarios estadounidenses siguen evaluando los riesgos de posibles ataques contra sus instalaciones y personal en Oriente Medio.