EEUU sufre una caída de la red interna de comunicaciones de la Agencia Nacional de Seguridad según la CNN

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LO ESENCIAL Las claves La red interna de comunicaciones de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que alberga información altamente clasificada, ha sufrido una caída. Según informaron fuentes a la CNN, por el momento no hay evidencias de que la caída de la 'NSA Net' se deba a un ciberataque. Este fallo en la NSA coincide con recientes problemas técnicos en el sistema aéreo de EEUU y en los servicios de los principales bancos del país.

La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, según informó el medio CNN.



De acuerdo a seis fuentes consultadas por el medio, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red 'NSA Net' que permite a los empleados intercambiar información sensible.



El incidente se produce después de un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y de que varios usuarios denunciaran este lunes problemas para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

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