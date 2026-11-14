Trump pisa el acelerador para nombrar jueces afines y costear la guerra de Irán antes de ceder el Congreso a los demócratas

A partir de enero, la oposición demócrata tomará el control de las comisiones del Congreso, limitando el margen de maniobra del presidente para financiar la guerra y nombrar magistrados.

Los conservadores deben negociar con los demócratas un pacto presupuestario temporal antes del 11 de diciembre para evitar la paralización de la Administración pública.

El partido busca activar la reconciliación presupuestaria para aprobar por mayoría simple unos 70.000 millones de dólares destinados al Pentágono y reponer el armamento gastado en Irán.

Donald Trump y los republicanos apuran las últimas cinco semanas de su mayoría en el Congreso para acelerar el nombramiento de más de veinte jueces vitalicios afines antes del 3 de enero.

La cuenta atrás ha empezado para Donald Trump. Y no porque vaya a dejar de gobernar, sino porque va a dejar de hacerlo como hasta ahora. Tiene hasta el 3 de enero, cuando los demócratas tomarán el control del Congreso, para apurar la mayoría republicana. Sus objetivos más inmediatos: nombrar jueces y conseguir dinero para el Pentágono.

Quedan unas cinco semanas de sesiones. John Thune, líder republicano del Senado, plantea alargar las jornadas y las votaciones. Para reponer el armamento gastado en Irán, su partido busca una vía presupuestaria que permita prescindir de los votos demócratas.

Pero también deben mantener abierta la Administración. En Estados Unidos, a diferencia de España, los presupuestos no se prorrogan automáticamente. El acuerdo temporal que permite seguir pagando los servicios federales vence el 11 de diciembre. Sin otro pacto, parte de la Administración tendría que paralizarse al día siguiente. Y esta negociación sí exige apoyo demócrata.

Jueces vitalicios

Los jueces no se marchan con el presidente que los nombró. Sus cargos son vitalicios. Pueden seguir interpretando las leyes y los límites del Gobierno durante décadas. Por eso son la prioridad de Thune. Trump nombró 234 en su primer mandato, incluidos tres del Supremo. Ahora el movimiento conservador quiere confirmar más de veinte candidaturas antes de enero.

Para conseguirlo necesita al Senado. El presidente propone a los candidatos y la cámara debe confirmarlos. Después del 3 de enero podrá seguir haciendo propuestas, pero tendrá que negociarlas con los demócratas. Si no hay acuerdo, las plazas pueden quedar vacantes durante años. Los conservadores temen que un futuro presidente demócrata tenga esos puestos disponibles para sus propios candidatos.

Entre los aspirantes figura Elliot Gaiser, de 37 años. Dirige la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, que elabora dictámenes sobre las facultades del Ejecutivo. Trump ha anunciado su candidatura para un tribunal federal de Texas.

Los nuevos congresistas electos se hacen una foto frente al Congreso. REUTERS/Elizabeth Frantz

En abril, Gaiser firmó un dictamen sobre la ley que obliga a conservar los documentos oficiales de la presidencia. Su conclusión fue que se trata de una norma inconstitucional y que Trump puede dejar de cumplirla. Un jurista que ha defendido amplios poderes para el presidente aspira ahora a integrarse en el poder encargado de controlar sus límites.

Las gestiones para proponer a Gaiser como juez empezaron al día siguiente de las elecciones. Así lo recoge el cuestionario que remitió al Senado. Los republicanos quieren que defienda su candidatura ante la comisión judicial el 18 de noviembre. Los demócratas denuncian que ese calendario deja menos tiempo del habitual para revisar su trayectoria y sus antecedentes.

Pero las prisas no garantizan la unanimidad dentro del partido. Uno de los senadores republicanos de Texas cuestiona que Gaiser no haya pasado por el examen previo habitual en su estado. El martes, Trump tuvo que sustituir a otro candidato a un tribunal de apelaciones por la oposición de senadores de su propio partido.

Después queda el trámite de cada candidatura. Se votan individualmente y los demócratas pueden negarse a acortar los debates. Aunque no tengan votos para impedir una confirmación, pueden obligar a consumir más tiempo. Ese es precisamente el recurso de la oposición: retrasar a los jueces también reduce el tiempo disponible para las leyes que Trump quiere sacar adelante.

Dinero para la guerra

Entre esas prioridades está el dinero para el Pentágono. Trump quiere aprobar antes de enero nuevos fondos para reponer las municiones gastadas en Irán.

Los republicanos todavía controlan el Senado, con 53 de los 100 escaños. Pero las reglas permiten a los demócratas alargar el debate y bloquear muchas leyes. Para superar ese bloqueo suelen hacer falta 60 votos. Tener mayoría no les permite, por tanto, aprobarlo todo solos.

La excepción que quieren utilizar para sortear el bloqueo demócrata se llama reconciliación presupuestaria. Limita el debate y permite aprobar determinadas medidas de gasto e impuestos por mayoría simple. Exige primero acordar en las dos cámaras las instrucciones y los límites de gasto de esa ley. Así podrían sacar adelante ese dinero solo con los votos de su partido.

A partir de enero, Trump tendrá que negociar los nuevos fondos militares con los demócratas. Una de sus principales interlocutoras será la senadora Patty Murray. Se prepara para presidir la comisión que negocia el gasto federal. Ya ha adelantado su posición: no apoyará los cerca de 70.000 millones de dólares que el presidente solicita para la guerra de Irán.

Los nuevos congresistas electos se hacen una foto frente al Congreso. REUTERS/Evelyn Hockstein

Si los republicanos aprueban ahora esos fondos, los demócratas heredarán la decisión. Recortarlos exigiría otra ley que Trump podría vetar. El objetivo es reducir el margen de la oposición para utilizar el dinero como presión sobre la guerra.

Pero los republicanos aún deben ponerse de acuerdo entre ellos. Algunos quieren una ley centrada en el gasto militar. Otros pretenden añadir rebajas de impuestos y recortes en otras partidas. Cuantas más demandas incorporen, más difícil será que todos acepten el mismo texto.

Si esa pelea interna se alarga, pueden quedarse sin tiempo para asegurar los fondos. Y tienen pendiente otra negociación que sí exige pactar con los demócratas: las cuentas que mantienen abierta la Administración.

Pactar ahora o en enero

Murray ya ha propuesto una prórroga que traslade la negociación al próximo año, salvo que los republicanos acepten límites a la guerra de Irán. Esa salida permitiría a los demócratas discutir el presupuesto definitivo con ambas cámaras ya bajo su control.

Entonces presidirán las comisiones que redactan los proyectos y podrán decidir qué propuestas llegan al pleno. Seguirán necesitando acuerdos para aprobarlas, pero serán ellos quienes marquen las prioridades de la negociación.

Un pacto hasta septiembre de 2027 cubriría lo que queda del año presupuestario estadounidense. Evitaría encadenar nuevas fechas límite y daría estabilidad a los servicios federales. A cambio, la oposición tendría que cerrar ahora unas cuentas negociadas bajo la mayoría republicana.

La diferencia dentro del partido está en hasta dónde llevar esa presión. Algunos senadores no descartan negar su apoyo a una prórroga si no sirve para frenar la guerra. Otros piden cautela por las consecuencias para la seguridad nacional. Si la disputa desemboca en un cierre, la discusión podría pasar de cómo acabar con el conflicto a quién ha dejado paralizados los servicios públicos.

En el lado republicano, el problema será mantener movilizada a una mayoría derrotada. Los congresistas que se marcharán en enero conservan su voto hasta el último día. La dirección debe conseguir que sigan acudiendo a Washington, aunque sean fechas navideñas, y respetando la disciplina del partido.

Con todos presentes y la oposición en contra, la mayoría de la Cámara de Representantes solo puede permitirse dos deserciones. Una ausencia puede tener tanto efecto como un voto en contra. Para Trump, unas cuantas sillas vacías pueden frustrar lo que intenta dejar finiquitado antes de perder el control del Congreso.