Un avión de United Airlines se desplaza por la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Florida. Reuters

Estados Unidos ordena suspender los despegues de todos los vuelos a nivel nacional por "razones de seguridad"

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LO ESENCIAL Las claves La Administración Federal de Aviación (FAA) ha ordenado una suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional en todos los aeropuertos de EE.UU. La medida se ha tomado por razones de seguridad debido a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo. Técnicos de la FAA están investigando el fallo en los equipos para solucionar la incidencia. Se registran alrededor de 7.000 vuelos retrasados o cancelados a causa de la paralización del tráfico aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha emitido una orden de suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos del país por "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad".

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, apunta a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo. Por su parte, la FAA señala "fallos en los equipos", y advierte a los usuarios de que los vuelos sufrirán retrasos en todos los aeropuertos.

Según Duffy, los técnicos están investigando el problema.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La agencia Reuters recoge que actualmente hay 7.000 vuelos retrasados o cancelados por esta paralización del tráfico aéreo a nivel nacional.

Noticia en actualización

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