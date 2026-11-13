Un buque choca contra un crucero con 129 personas a bordo cerca de Nueva Orleans y lo deja semihundido

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LO ESENCIAL Las claves Un buque embistió a un crucero fluvial con 129 personas a bordo en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans. El barco afectado, el American Heritage, se encontraba atracado descargando pasajeros en el momento de la colisión. La embarcación quedó volcándose de costado y semihundida tras el impacto, activando un operativo de rescate masivo. Las autoridades y equipos de emergencia acudieron a la zona para rescatar a los pasajeros y controlar la situación sin informar por ahora de víctimas.

Un buque chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU), sin que por el momento se haya informado de víctimas.



Las autoridades locales informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.



La portavoz del puerto, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por un buque.

Terrifying scenes on the Mississippi River in New Orleans today as the Atlantic Asphalt tanker slammed straight into the docked American Cruise Lines ship, the American Heritage, tipping it completely on its side near the Crescent City Connection Bridge. Around 129 passengers and crew were onboard when the crash hit around 12:30 p.m. outside the Port of New Orleans, sending at least 12 people into the water. The U.S. Coast Guard and New Orleans Fire Department rushed in for massive water rescues while shocked passengers clung to the sideways decks. — Austin Wells (@AustinWells_R) November 13, 2026

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.



El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando recibió el golpe.



Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.