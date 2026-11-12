Nvidia ultima el despido de su CEO tras revelarse que tuvo otra relación extramarital con una alta directiva de la compañía

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LO ESENCIAL Las claves La junta directiva de Nvidia evalúa de urgencia la destitución del CEO y cofundador Jensen Huang tras salir a la luz una segunda relación extramarital con una alta directiva de la compañía. El escándalo comenzó tras admitir el magnate una relación sentimental con Alice Huang, una empresaria vinculada a un financiero sancionado e investigada por el FBI como presunta espía china. Se sospecha que Alice Huang adquirió semiconductores avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a través de una empresa en Singapur para enviarlos a Pekín esquivando los vetos comerciales. La crisis reputacional y la posible salida del directivo han provocado la caída de un 8% en las acciones de Nvidia, borrando cerca de 430.000 millones de dólares en valor de mercado.

El escándalo de Nvidia sigue escalando. El CEO de la tecnológica, Jensen Huang, se encuentra al borde del cese tras revelarse que tuvo otra relación sentimental con una directiva de la compañía, que se suma al affaire que mantuvo con una presunta espía china, Alice Huang.

Según informa The Wall Street Journal, la junta directiva de Nvidia, el mayor fabricante de microchips del mundo, se ha reunido de emergencia para abordar la posible destitución de su consejero delegado. Esta cumbre marca una ruptura con la posición expresada el pasado domingo, cuando el consejo de administración ratificó su confianza en Huang y su equipo.

Según los estatutos de Nvidia, el CEO puede ser destituido "con o sin causa" mediante el voto mayoritario de los miembros de la junta directiva. La tecnológica, cuyas acciones se han desplomado un 8% tras filtrarse el posible despido de Huang, cuenta con 11 consejeros y considera independientes a todos ellos, a excepción del protagonista del escándalo, que es también uno de los cofundadores.

Una foto muestra al CEO de NVIDIA, Jensen Huang, con una mujer que una fuente de Reuters confirmó que es Alice Huang en Taipéi, Taiwán, publicada el 7 de junio de 2024. REUTERS

Huang reconoció el pasado fin de semana en una misiva dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de sus trabajadores.

La mujer con la que mantuvo la relación extramatrimonial es Alice Huang, una empresaria china que llegó a controlar el 25% de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según el medio económico Caixin.

Según funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mujer habría sido reclutada por los servicios de inteligencia chinos para acercarse al CEO de Nvidia. Alice Huang, que trabaja en Megaspeed, una empresa con sede en Singapur, compró semiconductores avanzados de IA a la tecnológica para enviarlos a Pekín y así esquivar los vetos.

La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

La controversia ya afectó a la compañía en la bolsa de valores en las últimas jornadas. Pese a un repunte del 2,87% en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia había dilapidado unos 430.000 millones de dólares en valor bursátil en los dos días posteriores a la confesión de su cofundador.

Además de su relación con la presunta espía china, The New York Times ha desvelado este miércoles que Huang, de 63 años, habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

El código de conducta de Nvidia exige a los empleados que "eviten situaciones en las que sus acciones generen conflictos", incluidas las "relaciones personales", y la empresa afirma que "investiga de inmediato las denuncias de mala conducta".

Tanto el consejo de administración de Nvidia como el FBI han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Huang ha sido uno de los asesores del presidente Donald Trump en materia de inteligencia artificial. Ha viajado con él en el Air Force One en varias ocasiones y en septiembre asistió a la cena de Estado para Xi Jinping en la Casa Blanca. "Es una persona honorable", dijo el mandatario el pasado domingo, que habría sido alertado del escándalo meses antes de salir a la luz.