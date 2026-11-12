Los demócratas amplían su mayoría en el Senado con Scott Colom: será el primer senador negro por Misisipi en 145 años

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LO ESENCIAL Las claves El dem#33;crata Scott Colom arrebata el esca#241;o a la republicana Cindy Hyde-Smith en Misisipi y se convierte en el primer senador negro del estado en 145 a#241;os. Con este triunfo en un basti#243;n conservador, el Partido Dem#33;crata ampl#237;a su mayor#237;a en la C#225;mara Alta a 55 de los 100 esca#241;os. Colom se impuso por algo m#225;s de 4.400 votos tras un ajustado recuento en unas elecciones de medio mandato marcadas por el batacazo de los republicanos de Donald Trump. Alaska queda como el #250;nico estado pendiente de resolver su contienda al Senado, donde la dem#33;crata Mary Peltola aventaja al republicano Dan Sullivan.

El demócrata Scott Colom hizo historia al convertirse en el primer senador negro por Misisipi en 145 años tras arrebatarle el escaño a su oponente republicana y cimentar la mayoría de su partido en el Senado con una campaña de anuncios virales que apeló a la clase trabajadora, sin importar la afiliación.

El Partido Demócrata amplía así, tras su victoria en el histórico bastión republicano, su mayoría en la Cámara Alta a 55 de los 100 escaños. Se trata del octavo que el partido azul ha logrado recuperar en estos comicios, vistos como una derrota "cataclísmica" para la formación de Donald Trump.

Colom, fiscal de distrito de 43 años, será también el primer demócrata elegido al Senado por el estado sureño desde 1982, en una continuación de las arrolladoras victorias de la oposición en las elecciones de medio mandato, en las que lograron un control holgado de ambas cámaras del Legislativo.

Su histórica remontada llegó tras un conteo de infarto donde se impuso a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith después de días de escrutinio, en el que por momentos logró ostentar una ventaja que llegó a ser de apenas 43 votos. Con el 99% escrutado, se ha impuesto por algo más de 4.400 votos. En 2024 los republicanos habían ganado en Misisipi por 22 puntos.

Colom centró su campaña en reducir el costo de vida, aumentar los salarios y proteger la atención sanitaria en Misisipi, un estado que se ha sentido relegado por el resto del país y con una población negra sin poder político durante generaciones, pese a suponer el 37% de los habitantes de ese territorio.

Su padre es un prestigioso abogado exrepublicano que trabajó en el equipo de transición presidencial de Ronald Reagan y en 1987 fue nominado por el partido rojo al cargo de tesorero estatal. Su madre fue la primera jueza afroestadounidense en ser elegida a un tribunal de equidad en su región.

Cristiano bautista y entrenador voluntario de fútbol juvenil, Colom tiene dos hijas con su esposa Nadia y antes de ser fiscal del distrito fue el primer afroestadounidense en ejercer como juez de un tribunal de justicia del condado de Lowndes y, posteriormente, el primer fiscal municipal negro de su natal Columbus.

En 2022, el expresidente Joe Biden lo propuso como juez federal del Distrito Norte de Misisipi, candidatura para la que logró respaldo de varios republicanos. En una decisión que luego le costaría su puesto, la ahora senadora saliente Hyde-Smith bloqueó su nominación y llegó a acusarlo de ser un extremista de izquierda.

Colom ganó notoriedad a nivel nacional por unos anuncios en los que utilizó la ironía y referentes de la cultura pop, entre ellos la exitosa película Los pecadores para distinguirse de su oponente, criticada dentro de su propio partido por llevar una campaña de bajo perfil.

Alaska, el último escaño

El recuento en Misisipi se prolongó por el estrecho margen entre ambos candidatos y porque el plazo para procesar votos anticipados y verificar identidades de votantes no concluyó hasta este martes.

Las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una histórica victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas conquistaron escaños del Senado hasta ahora en manos republicanas en Texas, Iowa, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas y Ohio, a los que se suma ahora Misisipi.

Alaska es el único estado cuya contienda al Senado queda por resolver. Allí, la demócrata Mary Peltola aventaja al senador republicano Dan Sullivan, que aspira a la reelección. La última victoria demócrata en una elección al Senado por Alaska se produjo en 2008.