El secretario de Defensa, Pete Hegseth, asiste a una ceremonia del Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington en Arlington. Kylie Cooper Reuters

Varios congresistas demócratas culpan al tráfico de Washington de su ausencia en la votación para destituir a Hegseth

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LO ESENCIAL Las claves Al menos tres congresistas demócratas culpan a un intenso atasco en Washington de su ausencia en la votación para procesar a Pete Hegseth. La moción para llevar a juicio político al secretario de Defensa fue remitida al Comité Judicial por 211 votos a favor frente a 204 en contra. La ausencia de los once representantes demócratas impidió que la votación para el 'impeachment' del jefe del Pentágono saliera adelante. El tropiezo parlamentario aumenta la presión sobre Hakeem Jeffries por no haber asegurado la presencia de su bancada en una votación clave.

Un intenso atasco en Washington impidió este martes que la Cámara de Representantes sacara adelante el proceso de impeachment contra el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, en el punto de mira por ordenar acciones militares de espaldas al Congreso.

Al menos es lo que alegan tres de los once congresistas demócratas que se ausentaron de la votación del martes y que, en caso de haber estado presentes, habrían mantenido a flote la iniciativa para sacar a Hegseth del Pentágono.

"Mientras me dirigía al hemiciclo para oponerme a esa moción, un incidente de tráfico y un autobús escoltado por la Policía provocaron un retraso que hizo que la votación concluyera antes de que yo, junto con otros miembros, pudiera llegar a la Cámara", aseguró Jonathan Jackson, representante por Illinois.

Un portavoz de Melanie Stansbury, de Nuevo México, señaló que el mismo incidente de tráfico impidió a la congresista acceder al Capitolio y que, cuando llegó al hemiciclo, la votación ya había terminado.

Por su parte, la congresista de Nueva York Laura Gillen alegó que también había quedado "atrapada detrás de la misma camioneta de policía" y que, si hubiera llegado, habría votado a favor del juicio político contra el expresentador de Fox News.

Los tres regresaban de una recepción para nuevos miembros organizada por el PAC Elect Democratic Women, según el digital Axios. La rama de ese grupo, EDW Action Fund, ha servido como un conducto importante para fondos de United Democracy Project, un súper PAC formado por el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí.

La votación del martes evitó que el pleno tuviera que pronunciarse sobre los ocho cargos presentados por el congresista Thomas Massie, uno de los pocos miembros del Partido Republicano que se han mostrado abiertamente críticos con Trump.

La Cámara decidió remitir la iniciativa al Comité Judicial por 211 votos frente a 204, lo que en la práctica evitó que el pleno se pronunciara sobre los cargos contra el secretario de Defensa, entre los que figuran la guerra en Irán, la captura de Nicolás Maduro o la destrucción de lanchas en el Caribe.

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró este martes que no había hablado con ninguno de sus compañeros ausentes, aunque intentó aclarar que esa votación no suponía el final del proceso contra Hegseth, sino "el principio".

El revés parlamentario intensifica la presión sobre Jeffries, sin embargo, a quien se le reprocha su falta de liderazgo para articular una oposición firme frente a la Administración Trump, que quedó patente al no ser capaz de asegurar el quórum de su propia bancada en una votación clave.

Tras el tropiezo, Jeffries evitó señalar culpables y declaró a Politico no haber abordado aún con los coordinadores parlamentarios lo ocurrido en el hemiciclo, aunque intentó restar dramatismo a la derrota. "Esto no ha terminado. Es solo el principio", afirmó.

A partir de enero la nueva Cámara de Representantes surgida de las elecciones del 3 de noviembre contará con una amplia mayoría demócrata de más de 250 congresistas, que podría impulsar de nuevo la iniciativa.