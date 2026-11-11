Republicanos y demócratas unen fuerzas para hacer caer a Hegseth, jefe del Pentágono y 'guerrero americano' de Trump

La acusación constitucional requerirá mayoría simple en la Cámara de Representantes y dos tercios en el Senado para lograr su destitución definitiva.

Donald Trump mantiene por ahora su respaldo al jefe del Pentágono al considerar que apartarlo supondría cuestionar su propia gestión militar e ideológica.

Sectores de su propio partido le reprochan debilitar a las Fuerzas Armadas tras la purga de más de 80 generales y almirantes destituidos o bloqueados.

Pete Hegseth afronta un proceso de destitución impulsado por el republicano Thomas Massie y respaldado por los demócratas por dirigir la guerra de Irán sin permiso del Congreso.

Pete Hegseth, el responsable de Defensa de Donald Trump, se enfrenta a un intento de destitución impulsado desde su propio partido. El congresista republicano Thomas Massie le acusa de dirigir la guerra de Irán sin autorización del Congreso. Pero afronta ese proceso, conocido como impeachment, con un problema añadido: otros republicanos consideran que también está debilitando las Fuerzas Armadas.

Los ceses de altos mandos y sus enfrentamientos con el Congreso le han restado numerosos apoyos. El senador Thom Tillis, que votó a favor de su nombramiento, quiere ahora echarlo. Don Bacon, congresista republicano y general retirado de la Fuerza Aérea, cuestiona su liderazgo.

Apartarlo permitiría a ese sector exigir responsabilidades sin enfrentarse directamente a Trump. Para el presidente, sin embargo, perder a quien ha ejecutado sus órdenes también supone poner en cuestión su propia gestión.

La grieta republicana

El malestar viene de antes de las elecciones. Hegseth ha presentado la renovación de la cúpula militar como una forma de reducir la burocracia y acabar con las políticas de diversidad. Sin embargo, sus críticos conservadores cuestionan cómo elige a los mandos: temen que la afinidad ideológica esté pesando más que la experiencia y los méritos profesionales.

En septiembre, el New York Times contabilizó más de 80 generales y almirantes destituidos o con sus ascensos bloqueados. Esos relevos han afectado también a la relación del ministro con los senadores que deben respaldar sus decisiones.

El cese del general Randy George, jefe del Ejército de Tierra, explica cómo se ha producido ese deterioro. La senadora republicana Joni Ernst había negociado con Hegseth los relevos militares y creía haber recibido garantías de que George terminaría su mandato, previsto hasta mediados de 2027. Cuando lo apartó, acudió a Trump para protestar.

Para seguir nombrando a los altos mandos, Hegseth necesita la aprobación del Senado. Si los legisladores dejan de confiar en los compromisos que adquiere con ellos, tendrá más dificultades para conseguir su respaldo. Al destituir a esos oficiales, puede estar debilitando los apoyos que necesita para formar una nueva cúpula y llevar adelante su reforma.

La derrota electoral hace ahora más difícil contener esas críticas. Los congresistas que han perdido su escaño o abandonan la política tienen menos que temer de las represalias electorales de Trump. Quienes seguirán en el Congreso deben explicar por qué mantienen su respaldo al responsable de una guerra que ha contribuido al desgaste del partido.

Hegseth ha respondido cerrando filas con el presidente. Ha presentado su proceso como una continuación de los dos impeachments contra Trump. Esa demostración de fidelidad puede ayudarle a conservar la protección de la Casa Blanca, pero ofrece pocas respuestas a los republicanos que esperan cambios en su gestión.

Thomas Massie habla sobre el 'impeachment' de Hegseth frente al Congreso de EEUU. REUTERS/Evelyn Hockstein

El dilema de Trump

Esa identificación con el presidente ayuda a explicar por qué resulta difícil sustituirlo. Trump protege a Hegseth porque está defendiendo también sus propias decisiones. Marco Rubio, responsable de la política exterior, lo ha respaldado por cumplir "una orden directa del comandante en jefe". Cesar al secretario obligaría a explicar qué ha fallado en una guerra que el presidente sigue presentando como una victoria.

Hegseth encarna, además, su forma de ejercer el poder: confrontación con la prensa, batallas ideológicas y rechazo de las críticas como ataques partidistas. Apartar al antiguo presentador de Fox News supondría reconocer límites a un estilo que Trump ha hecho suyo.

Conservarlo también tiene un coste. La guerra y la subida de precios han contribuido a la derrota republicana. Mantener al ministro y repetir que todo ha sido un éxito ofrecen pocas señales de que la Casa Blanca esté dispuesta a rectificar después del castigo electoral.

A ese desgaste se suma una dificultad para gobernar. Trump necesita que su secretario pueda trabajar con el Congreso para financiar la guerra, reponer arsenales y sacar adelante una propuesta presupuestaria de Defensa de 1,5 billones de dólares.

Antes de las elecciones, senadores republicanos ya dudaban de su capacidad para conseguir esos fondos. La confianza del presidente difícilmente puede sustituir a la de quienes aprueban el gasto.

Desde enero, la negociación será más complicada: los demócratas controlarán ambas cámaras. Ese cambio también condiciona un posible relevo. Trump dispone hasta entonces de un Senado con mayoría republicana para intentar confirmar a otro secretario. Después tendrá que negociar el nombramiento con sus adversarios, que además podrán investigar la gestión del Pentágono.

Por ahora, sostener a Hegseth permite a Trump defender su política militar. Si la guerra continúa desgastándolo, el cálculo puede cambiar: despedirlo le ofrecería un responsable al que atribuir los errores y una manera de anunciar un nuevo rumbo. El peligro para el secretario de Defensa aumentará cuando resulte más útil como culpable de las consecuencias del conflicto que como defensor de sus supuestos éxitos.

Pete Hegseth recibe en el Pentágono al ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. REUTERS/Evelyn Hockstein

La oportunidad demócrata

Los demócratas intentan aprovechar esa división para exigir responsabilidades por la guerra a través de Hegseth. Al apoyar una iniciativa presentada por Massie, un republicano de Kentucky, pueden buscar coincidencias con sus adversarios y reducir el riesgo de que se perciba como otra ofensiva exclusivamente partidista.

Conseguir esos votos, sin embargo, exige algo más que compartir las críticas al ministro. Bacon ha dicho que probablemente votará en contra. Su posición muestra la diferencia entre querer otro responsable de Defensa y considerar que existen motivos para destituir al actual mediante una acusación constitucional.

El impeachment es el instrumento de control político más severo del Congreso estadounidense y puede acabar con el cese de un alto cargo. Los ocho argumentos de Massie incluyen la guerra de Irán sin autorización parlamentaria, los ataques contra supuestas narcolanchas y las represalias contra el senador demócrata Mark Kelly por pedir a los militares que rechacen órdenes ilegales.

La primera votación de procedimiento está prevista en la Cámara de Representantes. La dirección republicana puede intentar archivar la resolución o enviarla a comisión para frenar su avance. Si no consigue bloquearla, se abriría el camino al debate y la votación de los cargos.

La mayoría republicana es estrecha. Con los demócratas unidos, unas pocas deserciones o ausencias podrían bastar para aprobar la acusación por mayoría simple. Eso no supondría la destitución automática: el Senado podría desestimar los cargos o celebrar un juicio. Para condenarlo y apartarlo del puesto se necesitan dos tercios de los senadores presentes, una mayoría que se considera improbable.

Aunque el procedimiento no prospere, la presión puede continuar. Desde enero, los demócratas controlarán las comisiones del Congreso y podrán llamar a declarar a funcionarios y militares. Cada comparecencia puede obligar a la Casa Blanca a explicar decisiones que ha respaldado.

Para la oposición, el reto será conectar esas investigaciones con las preocupaciones de los votantes: el precio de la gasolina, el coste de la vida y los recursos destinados a la guerra. Si las reduce a un enfrentamiento personal con Hegseth, puede alimentar la defensa del ministro y relegar la agenda económica que le reclaman sus electores.

El resultado de la votación decidirá cuánto avanza la acusación. El coste político puede prolongarse mucho más: Hegseth puede conservar el cargo y seguir haciendo más difícil para Trump defender la guerra y su gestión.