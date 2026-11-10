Pete Hegseth y Donald Trump en un evento en la Casa Blanca el pasado 21 de octubre. Kevin Lamarque Reuters

Juicio político a Pete Hegseth: un congresista republicano inicia el proceso para destituirlo por violar la Constitución

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LO ESENCIAL Las claves El congresista republicano Thomas Massie inicia un juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusándolo de violar la Constitución. Entre los motivos alegados destacan el inicio no autorizado de la guerra con Irán, ataques ilegales a narcotraficantes y la purga de altos cargos militares en el Pentágono. Donald Trump defiende firmemente a Hegseth, calificándolo como un funcionario militar exitoso y atacando la iniciativa de Massie. Aunque la Cámara de Representantes podría aprobar la resolución, una condena final en el Senado se considera poco probable por la mayoría republicana.

El congresista republicano Thomas Massie ha dado el pistoletazo de salida al proceso para someter a juicio político al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, con el que busca la destitución de una de las figuras más controvertidas de la Administración Trump.

Massie leyó este lunes ante la Cámara de Representantes los artículos en los que se basa su reprobación, justificada en una presunta violación de la Constitución estadounidense. La resolución debe ser admitida primero a trámite en la Cámara de Representantes y posteriormente aprobada por su pleno, antes de pasar al Senado, que tiene la potestad de celebrar el juicio político.

Entre la lista de agravios contra Hegseth está el "haber iniciado la guerra con Irán sin la autorización del Congreso y sin haber presentado al Legislativo una amenaza inminente que justificara la intervención militar", "ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico" y la "captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin permiso legal".

El congresista republicano Thomas Masie anuncia el proceso contra Hegseth. Evelyn Hockstein Reuters

También la gestión del secretario de Defensa (o de Guerra, como se ha rebautizado) al frente del Pentágono es motivo de la reprobación, ya que ha llevado a cabo una intensa purga de altos cargos militares, lo que ha provocado la crítica de miembros del Ejército y del Partido Republicano.

El propio Hegseth defendió este lunes su gestión, que calificó como un "éxito", y denunció que gente con "motivaciones políticas" está buscando minar los logros de "las tropas" en Irán o Venezuela.

Thank you Mr. President. Like you, we will never back down. https://t.co/agIcDPjW5e — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 10, 2026

El jefe del Pentágono también recibió el apoyo del presidente de EEUU. "Ha ganado dos guerras, no sé cómo pueden someterlo a un proceso de destitución", lamentó Donald Trump en una entrevista con la agencia Reuters, afirmando que respaldaría a Hegseth aunque sea cesado.

"El congresista republicano derrotado Thomas Massie —un fracasado total— está intentando someter a un proceso de destitución a quien es, posiblemente, el funcionario militar más popular y exitoso del país: el secretario de Guerra, Pete Hegseth", añadió el mandatario en un mensaje publicado en Truth Social.

Varapalo en las urnas

Según informa Reuters, la resolución podría contar con los votos necesarios para ser aprobada, incluso mientras los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes, antes de que los demócratas asuman el poder el 3 de enero. No obstante, parece poco probable que se logre una condena en el Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios y los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestó su oposición a la iniciativa, afirmando que un proceso de destitución "en medio de hostilidades en el extranjero" sería "algo terrible, tanto para nuestros aliados como para nuestros enemigos".

🇺🇸 https://t.co/aIZDHZbTFm — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 8, 2026

El descontento de los votantes respecto a la guerra de Irán contribuyó a que los demócratas obtuvieran el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada, lo que ha intensificado las divisiones entre los republicanos en torno a un conflicto que el vicepresidente JD Vance ha cuestionado públicamente, mientras que Hegseth lo ha defendido calificándolo de "valiente e histórico".

El secretario de Defensa ha puesto en marcha una campaña en redes sociales para defenderse. En un desafiante mensaje en vídeo publicado la semana pasada, afirmó que no daría su brazo a torcer. Asimismo, estableció una comparación con Trump —quien fue sometido a dos procesos de destitución en su primer mandato— al señalar: "No funcionó contra el presidente Trump, y tampoco funcionará conmigo".