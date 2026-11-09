Fotograma del vídeo en el que un automivil se estrella con un cartel en el parque Lafayette Square. Redes sociales.

La Casa Blanca cierra por seguridad tras empotrar un hombre su coche contra un letrero en el parque Lafayette

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LO ESENCIAL Las claves El Servicio Secreto activó un protocolo de seguridad y blindó la Casa Blanca tras estrellarse un vehículo cerca del parque Lafayette Square. El incidente ocurrió a unos 100 metros del Despacho Oval después de que el automóvil colisionara contra un panel de información. El conductor salió alterado del vehículo, intentó agredir a un agente y fue reducido por las fuerzas de seguridad. Se ordenó resguardar a los periodistas presentes en la sala de prensa mientras el vehículo desprendía humo blanco rodeado por agentes.

El Servicio Secreto presidencial estadounidense activó este lunes un protocolo de seguridad en la Casa Blanca con el que cerraba sus puertas a modo de blindaje tras haberse estrellado un coche contra un panel de información cerca del parque Lafayette Square, ubicado a unos 100 metros del Despacho Oval.

A través de un vídeo difundido en X se puede ver cómo sale un humo blanco del automóvil y varios agentes rodeándolo.

Por el momento se desconocen más datos del motivo del accidente, ni del estado de salud del conductor. No obstante, en los fotogramas del vídeo se puede ver cómo el conductor sale alterado del vehículo intentando propinarle un puñetazo a un agente y tiene que ser reducido por los cuerpos de seguridad.

Fue el Servicio Secreto quien indicó a los periodistas presentes en el exterior de la Casa Blanca que se resguardaran en la sala de prensa en torno a las 10:02 hora local (15:02 GMT), mientras que imágenes compartidas poco antes en redes sociales por reporteros locales mostraban un coche estrellado en la entrada del parque.

JUST IN: White House on lockdown after car crashes into sign near Lafayette Square Park https://t.co/Rfs7gvmDGW — BNO News (@BNONews) November 9, 2026

Noticia en actualización

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