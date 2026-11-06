Trump elige como nuevo jefe de gabinete a Stephen Miller, el arquitecto de su campaña de deportaciones masivas

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LO ESENCIAL Las claves Donald Trump nombra a Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete tras el descalabro republicano en las elecciones midterms. Miller es considerado el arquitecto principal de la política de deportaciones masivas y de la línea dura en materia migratoria. Los demócratas han criticado duramente el nombramiento, calificando a Miller de extremista y anunciando futuras investigaciones. Susie Wiles deja la jefatura de gabinete tras presentar su renuncia y pasará a encargarse de la estructura política.

Donald Trump reorganizó este viernes su núcleo duro tras el tsunami demócrata de las midterms, que arrebató a los republicanos el control del Congreso, y lejos de abrir una vía a la moderación, el inquilino de la Casa Blanca escogió a un ideólogo de línea dura como nuevo jefe de gabinete.

El perfil elegido por el presidente es Stephen Miller, el arquitecto de la campaña de deportaciones masivas de la Casa Blanca, una política draconiana que, como habían anticipado las encuestas, pasó factura en las urnas a los republicanos al erosionar el respaldo de la comunidad latina, principal afectada.

"Quería hacer un cambio", se justificó Trump este viernes al salir de la Casa Blanca. "Stephen ha estado genial, y a veces en la vida hay que tomar decisiones. Stephen ha estado conmigo desde el principio. Lo entiende, es muy bueno políticamente y es un muy buen hombre", insistió.

Los demócratas no tienen la misma percepción. "Apenas unos días después de que el pueblo estadounidense rechazara su presidencia corrupta y al margen de la ley, Donald Trump redobla la apuesta", reaccionó el congresista demócrata Robert Garcia, llamado a liderar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el próximo Congreso.

Garcia recordó que Miller, a quien los demócratas pretenden investigar en cuanto tomen el control de ambas cámaras, es "el artífice de las redadas inconstitucionales del ICE que han aterrorizado a nuestras comunidades y que han secuestrado y asesinado a ciudadanos estadounidenses y familias inmigrantes".

El congresista Hakeem Jeffries, que se perfila como el próximo presidente de la Cámara de Representantes, fue un paso más allá. "Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista imprudente que tiene sangre estadounidense en sus manos. Su presencia en el gobierno debería extirparse como un tumor maligno", remató.

Ajeno a las críticas, Trump anunció a través de Truth Social que Miller tomará el relevo de la veterana Susie Wiles, quien pasará a encargarse de la estructura política. Wiles, a quien Trump reconoció este viernes "su trabajo extraordinario", presentó su renuncia el jueves por la noche tras verse señalada por el presidente, según la cadena CNN.

Diagnosticada de cáncer en marzo, Wiles manifestó en un comunicado publicado en X que servir a Trump fue "el honor de toda una vida" y que se sentía "orgullosa de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos". "Aunque mi función cambie, mi compromiso con el presidente y con la misión jamás lo hará", sentenció.

Miller no es un recién llegado, más bien todo lo contrario, como recordó el propio Trump. Formó parte de la primera campaña presidencial del magnate neoyorquino, y desde entonces no se ha separado de él, respaldando sus ataques contra la Justicia, los demócratas o los aliados internacionales de Estados Unidos.

A diferencia de Wiles, Miller no se caracteriza por la discreción. No marca perfil bajo. El asesor de Trump es un especialista en crispar y generar polémica, como cuando tachó de "golpe judicial" el bloqueo de los tribunales a los aranceles del gobierno o tildó de "marxistas y comunistas chiflados" a los magistrados.

Miller tampoco ha actuado como un mero asesor en el organigrama de la Casa Blanca, sino que ha llegado a dirigir con mano de hierro reuniones diarias con los mandos del ICE y otras agencias de seguridad, a los que suele dar órdenes directas y establecer cuotas de detenciones.