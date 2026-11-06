Rubio emerge como esperanza republicana tras las 'midterms': podría dimitir para preparar su carrera presidencial en 2028

Estrategas republicanos consideran a Rubio una figura pragmática, elocuente y con perfil de consenso para reconstruir el rumbo del Partido Republicano.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado niegan una renuncia inminente, mientras JD Vance, el favorito del trumpismo, intenta desmarcarse de la derrota del partido.

Fuentes citadas por la prensa de EE.UU. apuntan a que el secretario de Estado baraja dimitir para distanciarse de la impopularidad de Trump y de la controvertida guerra en Irán.

Marco Rubio emerge como posible alternativa republicana para las elecciones presidenciales de 2028 tras la debacle del partido de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

La debacle del partido Republicano en las elecciones legislativas, que otorga una amplia victoria a sus rivales en ambas Cámaras del Congreso de EEUU con candidatos progresistas elegidos en feudos tradicionalmente conservadores, ha desnudado la debilidad del movimiento MAGA (Make America Great Again) liderado por Donald Trump.

Caracterizado por un populismo de extrema derecha sin complejos, la ideología no ha sobrevivido a los dos primeros años de la segunda legislatura de Trump. El motivo no es otro que su lista de promesas incumplidas: de no meter a EEUU en nuevas guerras a reducir el coste de la vida, cuando en realidad no ha hecho más que subir.

Y aunque el presidente ha tratado de distanciarse de la derrota asegurando que "él no estaba en las papeletas", lo cierto es que influyó en las primarias republicanas para que los candidatos fueran MAGA, y se implicó personalmente acudiendo diariamente a sus mítines en múltiples estados del país.

Dado que Trump -fantasías aparte- no puede presentarse a un tercer mandato presidencial en 2028, los republicanos buscan ahora con desesperación un líder que pueda corregir el rumbo. El problema es que el 'delfín' más natural para el electorado trumpista, el vicepresidente JD Vance, también está profundamente implicado en el movimiento MAGA.

Sin embargo, Trump ha hecho poco por avivar las esperanzas de Vance, guardando silencio cuando se le preguntó si le apoyaría como candidato presidencial. Vance le devolvió la cortesía achacando la derrota republicana a la guerra con Irán en lo que se interpreta como un intento de desligarse de un presidente amortizado políticamente.

En medio del caos, los republicanos se aferran a una de las principales figuras de la administración Trump que lleva meses en perfil bajo: el secretario de Estado, Marco Rubio. Según The Independent, la Casa Blanca lo habría colocado en 'alerta de dimisión' (resignation watch) ante la posibilidad de que abandone su puesto para salvar su carrera.

Con Trump convertido en un activo político tóxico, es de esperar que los activos más prometedores de su gabinete lo abandonen para no verse arrastrados por su impopularidad. El presidente se ha convertido además en lo que los estadounidenses denominan un lame duck ('pato cojo'): su debilidad parlamentaria le impedirá legislar y entierra en la práctica su proyecto.

Peor todavía, los demócratas tienen ahora una mayoría holgada para investigar mediante comisiones parlamentarias todos los escándalos hasta la fecha, desde los documentos del 'caso Epstein' que fueron divulgados de manera truncada a los numerosos escándalos de corrupción y tráfico de influencias. Eso podría inducir a Rubio a optar por una retirada anticipada.

Marco Rubio durante la reunión de los ministros de Exteriores del G20 en Atlanta. REUTERS/Megan Varner

Las fuentes citadas por The Independent apuntan que Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, valoraría dimitir para "distanciarse de las políticas controvertidas, incluida la guerra en Irán, para mejorar sus perspectivas frente a su rival clave, el vicepresidente JD Vance".

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado han negado "rotundamente" que Rubio vaya a dimitir de forma inminente. Sin embargo, las ambiciones presidenciales de Rubio nunca han dejado de ser motivo de debate en los círculos políticos. Se le ha considerado como republicano clásico y pragmático en comparación con los antisistema que rodean al trumpismo.

Eso no significa que no sea un "duro": Rubio se ha mostrado partidario de la inflexible política antimigratoria de la Casa Blanca y ha sido uno de los azotes contra los aliados de la OTAN que no contribuyeron a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán. España, en concreto, ha sido uno de sus objetivos.

Sin embargo, se le considera un político "serio" que puede devolver a los republicanos la capacidad de alcanzar pactos transversales y recuperar la influencia internacional de EEUU. Tampoco le debe lealtad a Trump: se enfrentó a él durante la campaña electoral de 2024, que le ridiculizaba llamándole Little Marco.

Además, ha sido durante años una de las voces más duras del Partido Republicano contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Ahora participa directamente en la estrategia de presión sobre ambos regímenes, en un momento en el que Washington intenta redefinir su presencia en el hemisferio.

El medio estadounidense Mediaite ha consultado a un estratega republicano de Florida, que confirma que los rumores apuntan a que Rubio dará pronto el paso. "Los tambores de guerra ya están sonando", insinúa.

Otro republicano que colaboró anteriormente con Rubio valora que "este es el momento para moverse y entrar temprano en la contienda, dar el paso antes de que cualquier otro republicano decida lanzarse".

Esta fuente considera a Rubio como un claro favorito porque "es increíblemente inteligente", "muy elocuente" y "domina prácticamente cualquier tema, ya sea de política económica o exterior". "Creo que sería un candidato fenomenal", concluye.