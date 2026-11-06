El efecto Mamdani avanza en EEUU: la demócrata socialista Nithya Raman se convierte en alcaldesa de Los Ángeles

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LO ESENCIAL Las claves La demócrata progresista Nithya Raman se convierte en la nueva alcaldesa de Los Ángeles tras vencer a la actual regidora, Karen Bass. Raman es la primera mujer de origen asiático en asumir la alcaldía de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Su programa prioriza la justicia social, el control de alquileres, impuestos a grandes fortunas y reducir el sinhogarismo a la mitad para los JJOO de 2028. Su victoria consolida la tendencia del ala progresista y socialista del Partido Demócrata tras el éxito de Zohran Mamdani en Nueva York.

La candidata progresista Nithya Raman se ha hecho con la alcaldía de Los Ángeles, tras unos reñidos comicios en los que desbancó a la actual regidora, la también demócrata Karen Bass.

Raman, de 45 años y origen indio (Kerala, 1981), pertenece al ala más progresista de los Demócratas. Su candidatura ha sido respaldada por organizaciones como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, al igual que ocurrió con el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani o Alexandria Ocasio-Cortez.

Su agenda ha sido clara en los últimos años: justicia social, control de los alquileres e impuestos a las grandes fortunas, y su corta andadura política ha estado ligada al activismo vecinal.

Además, una de sus grandes promesas de campaña ha sido reducir el sinhogarismo a la mitad para los Juegos Olímpicos de 2028, evento que criticó en el pasado. Asimismo, bajo el lema de campaña 'Una ciudad que funcione', apuesta por una mejora de los servicios públicos y por reactivar la industria del cine.

Sin embargo, Raman asumirá la alcaldía de Los Ángeles en un escenario político marcado por la tensión con el sindicato de policía tras años de discrepancias sobre el presupuesto de seguridad pública.

Raman será la primera alcaldesa asiática de la segunda ciudad más poblada de la nación.

Urbanista de formación, se graduó en Harvard y, tras completar un máster de Planificación Urbana en el MIT, regresó a la India para trabajar en organizaciones sociales en Nueva Delhi para frenar el desalojo de barrios más desfavorecidos.

Luego se trasladó a Chennai, en el sur del país asiático, donde fundó Transparent Chennai, una iniciativa que utilizaba mapas y datos para denunciar la falta de servicios básicos en las zonas más pobres de la ciudad.

En 2013, volvió a Estados Unidos y no sería hasta siete años después cuando se uniría a las filas demócratas, momento en el que alcanzó un escaño municipal.

En una publicación en redes sociales Raman ha agradecido su elección y ha alabado la gestión de su predecesora. "Los Ángeles, me siento profundamente honrada de ser su próxima alcaldesa", ha trasladado en un vídeo cuando se había escrutado el 76% de votos.

Además, adelantó que su objetivo como alcaldesa electa era "construir viviendas asequibles, parques para que jueguen nuestros hijos, un sistema de transporte público que lleve a la gente a donde necesite ir y una ciudad segura para sus trabajadores y sus familias".

Los Angeles, I am deeply honored to be your next mayor. I just spoke with Mayor Bass and expressed my deepest gratitude for her leadership and decades of service. Los Angeles would not be the city it is today without her. I love this city. I believe in its people. The work ahead will be hard, and change will take time. And together, we are going to build a future as extraordinary as the city we call home. Thank you, LA. Let’s get to work. — Nithya Raman (@nithyavraman) November 5, 2026

"Quiero rendir tributo a la alcaldesa Karen Bass, alguien que ha dedicado décadas de su vida a hacer de esta ciudad lo que es hoy", ha agregado.

Bass, por su parte, aceptó el resultado de los comicios y felicitó a Raman por teléfono, según trasladó. Su objetivo, ha defendido, es que la transición de poder sea "fluida y sin contratiempos".

La también excongresista y expresidenta de la Asamblea de California sufrió el desgaste de los brutales incendios que asolaron la ciudad en 2025. Lo que se suma al descontento por su gestión municipal y la insuficiente gestión del problema habitacional.

"Durante los últimos cuatro años, hemos afrontado algunos de los desafíos más difíciles a los que se enfrenta cualquier gran ciudad estadounidense", apuntó tras conocer que no renovaría el cargo.

Ambas se presentaban por el mismo partido, ya que el estado de California permite concurrir a las elecciones a los dos candidatos más votados en las primarias, pese a que pertenezcan a la misma formación. En su caso, ambas mujeres derrotaron a Spencer Pratt, candidato republicano y estrella de la televisión, en los comicios del 2 de junio.

El efecto Mamdani

En noviembre de 2025, Zohran Mamdani ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Su elección dio el pistoletazo de salida a una oleada de victorias demócratas que se ha dejado ver en las elecciones de medio mandato.

Los resultados alertaron sobre el desgaste del actual presidente Donald Trump y su partido, al conseguir la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes los demócratas. La jornada dejó titulares como la elección del primer senador abiertamente gay o el primer musulmán en ocupar dicho cargo.

Asimismo, los Republicanos perdieron bastiones importantes como Texas con la elección de James Talarico.

Raman sigue la estela de Janeese Lewis George, otra candidata socialista que se convirtió hace unos días en la primera edil del ayuntamiento de Washington DC.

Mamdani ha desarrollado una comunicación política más cercana con mucha presencia en redes sociales y apelando a los jóvenes empleando el lenguaje digital actual. Como alcalde ha impulsado la congelación del precio de los alquileres en la ciudad.

En varias ocasiones Raman ha sido comparada con el primer alcalde musulmán del país, comparaciones que ha aceptado, puntualizando: "Soy diferente, soy yo misma", a la revista Vanity Fair, por ejemplo.