Los votantes latinos de EEUU dan la espalda a Trump por su política migratoria y se vuelcan con los demócratas

La nueva mayoría opositora en el Congreso podrá bloquear la agenda legislativa de Trump, abrir investigaciones e influir en decisiones de política exterior.

Destacan victorias históricas en bastiones conservadores como Texas, donde Gina Hinojosa será la primera mujer latina en gobernar el estado.

El 60 % de los votantes latinos respald3d33 a los candidatos dem3dcaratas, impulsado por el rechazo a la política migratoria republicana y el malestar económico.

Los dem3dcaratas han logrado tomar el control de la C3d31mara de Representantes y del Senado tras unas elecciones de medio mandato marcadas por el castigo a Donald Trump.

Los demócratas han logrado victorias electorales en territorios con una importante población latina que habían respaldado al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, en una jornada que reflejó la recuperación del apoyo hispano a la oposición y les permitió tomar el control de ambas cámaras del Congreso para los dos últimos años de su mandato.

Las encuestas anticipaban una clara victoria demócrata en la Cámara de Representantes y una batalla más ajustada en el Senado, pero el castigo al inquilino de la Casa Blanca y a su partido fue mayor de lo previsto y despejó las principales incógnitas de la noche electoral antes de lo que muchos pronosticaban.

Los triunfos del demócrata Abdul El-Sayed en las elecciones al Senado de EEUU por el estado de Míchigan y de la demócrata de origen mexicano Gina Hinojosa, quien se convirtió este miércoles en la primera mujer y también en la primera persona latina que gobernará Texas, tradicional bastión republicano, son solo algunos de los hitos de unos comicios marcados por el cambio.

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Los demócratas recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

La nueva mayoría en la Cámara de Representantes permitirá a la oposición bloquear la agenda legislativa de Trump, abrir investigaciones e impulsar juicios políticos contra el presidente o miembros de su gabinete, aunque una eventual destitución exigiría una mayoría de dos tercios en el Senado.

El control de la Cámara Alta dará además a los demócratas poder para condicionar decisiones de política exterior y bloquear la confirmación de candidatos al Tribunal Supremo.

Trump afrontará así un Congreso hostil, capaz de poner bajo escrutinio a su Administración y complicar el tramo final de su presidencia, sin posibilidad de optar a un tercer mandato en las elecciones de 2028.

Y, aunque los republicanos resistieron sufriendo en bastiones como Florida, la oposición logró también su objetivo más difícil: dar un vuelco al Senado, con victorias tan históricas como simbólicas en Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos y representante del estado de Texas, James Talarico, habla después de su victoria REUTERS/Mike Segar

En Texas

El demócrata James Talarico ganó el escaño del Senado y destacó por su victoria en los condados de Bastrop y Bell, donde Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2024 por 18,4 y 16,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Talarico también amplió la ventaja demócrata en Bexar, un condado con cerca del 60 % de población hispana, donde Kamala Harris ya había vencido a Trump hace dos años. Desde 1994 ningún demócrata había sido elegido a un puesto estatal en Texas, un estado considerado por los republicanos como un bastión simbólico del conservadurismo en Estados Unidos.

La baja popularidad del presidente Trump, el impacto de sus políticas migratorias en la comunidad latina, el malestar económico y el hartazgo con los candidatos republicanos contribuyeron a que los tejanos le dieran la espalda al partido republicano.

"El pueblo se levantó y le mandó un mensaje claro a Washington: todo aquel político que se atreva a meterse una vez más con los hispanos que se prepare para perder no solo dinero sino también poder”, dijo a EFE Bennt Meléndez, uno de los directivos de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, quien cambió después de votar a Trump en las últimas elecciones, ante el impacto de sus políticas en la industria.

"Nosotros teníamos planes para irnos de este estado si la cosa se ponía miedosa y ahora se siente como que nos podremos quedar. Es increíble, Texas va a ser un estado mucho menos tenebroso para nosotros", dijo Zach (que pidió ocultar su apellido por miedo a represalias) un hombre, de 38 años, a EFE.

Irvin Jordan, conductor de camionetas desde hace 19 años, vino desde Houston, a unas 260 kilómetros de distancia, porque quería estar con los seguidores de Talarico cuando ganara.

"Nos quieren excluir, entonces les demostramos que nosotros también tenemos poder", dijo Jordan, afroamericano de 43 años, a EFE: "Pensaron que Texas siempre iba a ser republicana, que todo el sur siempre sería republicano. Y a nosotros no nos importa el partido, nos importan si son buenas personas", añadió.

En el distrito 15 de Texas, donde Trump se impuso en 2024 por unos 18 puntos, el demócrata Bobby Pulido logró victorias en dos territorios relevantes: aventajaba a la republicana Monica De La Cruz por 49,1 puntos en Hidalgo, condado que Trump había ganado por apenas 2,9 puntos, y por 45,6 puntos en Brooks, donde Harris había vencido al republicano por 9,6 puntos.

El candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra, habla durante un mitin la noche de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. REUTERS/Manuel Orbegozo

Voto latino

El demócrata Xavier Becerra se convertirá en el primer gobernador de origen latino al frente del gobierno de California en más de 150 años.

"Qué gran noche para ser californiano. Qué gran noche para ser estadounidense, para ser hijo de inmigrantes de la Unión, para estar de pie en la victoria junto a todos vosotros", dijo Becerra en un discurso en Sacramento, la capital de California, tras conocerse los primeros resultados que lo daban por vencedor de la contienda.

Otro ejemplo de esta tendencia fue la reelección del demócrata Gabriel Vásquez en el segundo distrito de Nuevo México, una circunscripción del sur del estado con una importante presencia hispana que Trump había ganado en 2024 por 1,8 puntos.

En Colorado, el demócrata Manny Rutinel recuperó el octavo distrito, de mayoría hispana, al derrotar al republicano Gabe Evans en una circunscripción donde Trump se había impuesto por 1,8 puntos en las últimas presidenciales. El escaño había pasado a manos republicanas hace dos años, cuando Evans venció por menos de un punto a la demócrata Yadira Caraveo.

La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, será la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia, venciendo al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

La victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance significativo tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

Interior de un colegio electoral en Corona, Queens, Nueva York. Claudia Rosel Claudia Rosel

Según la encuesta a pie de urna de NBC News, el 60 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026, frente al 51 % que votó por Harris en 2024. El apoyo republicano cayó al 35 %, frente al 46 % que obtuvo Trump hace dos años.

El respaldo demócrata igualó el registrado en las elecciones legislativas de 2022, aunque quedó por debajo del 69 % alcanzado en las de mitad de mandato de 2018.

Victoria ajustada

Florida, donde los republicanos lograron victorias muy ajustadas, fue la única gran excepción de la noche electoral para los demócratas.

En este estado que Trump ganó con el 56 % de los votos en 2024, los demócratas conquistaron tres distritos clave con una población hispana significativa que habían sido rediseñados por iniciativa de los republicanos de manera anticipada (normalmente se redibujan al término de cada década cuando se renueva el censo).

A su vez, la candidata al Senado de los Socialistas Democráticos de América (DSA), Angie Nixon, obtuvo el 56 % del apoyo de los votantes latinos, según la encuesta a pie de urna de NBC, lo que le permitió quedar a menos de tres puntos porcentuales de la ganadora, la republicana Ashley Moody.

En los precintos de mayoría latina del condado de Miami-Dade, el más poblado de Florida, los demócratas recuperaron niveles de apoyo similares a los de 2020, después de que Trump se convirtiera en 2024 en el primer candidato presidencial republicano en ganar en ese condado desde 1988, según publicó en sus redes sociales Juan Machado, director de análisis de la firma Equis Research.

Política exterior

El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, consideró este miércoles que los resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, con una contundente victoria de los demócratas en las dos cámaras del Congreso, van a tener un "efecto" en la política exterior estadounidense, y auguró que Iberoamérica será "aún más importante" en un mundo "en reconfiguración".

"El Gobierno de Estados Unidos ha sido muy importante en los últimos años, en término de los cambios que se están produciendo en el escenario internacional, y, en consecuencia, el resultado de la elección creo yo sí va a tener efectos en esa política exterior en este mundo en reconfiguración", argumentó el secretario general iberoamericano.

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.