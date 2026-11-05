Adiós a Texas, Kansas y Carolina del Sur: Trump pierde estados que llevaban décadas sin votar azul y ya grazna como 'pato cojo'

El desastre electoral republicano abre el debate sobre el futuro del partido y la sucesi33n del liderazgo de Donald Trump con miras a 2028.

Entre los triunfos hist33ricos destacan la elecci33n del primer senador musulm31n por M33chigan, Abdul El-Sayed, y la primera gobernadora negra de Georgia, Keisha Lance Bottoms.

El Partido Dem3dcrata asegura el control de ambas c31maras del Congreso y se impone en al menos 28 de las 50 gobernaciones en juego.

Los dem3dcaratas logran una victoria masiva en las elecciones de mitad de mandato, conquistando feudos republicanos tradicionales como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

Más que un tsunami azul, lo que aconteció en estas midterms fue un baño de sangre republicana. El gobernador saliente de Florida, Ron DeSantis, exploró este miércoles otras metáforas para cuantificar el desastre. "Es el equivalente político al impacto de un meteorito", reconoció.

DeSantis no va desencaminado. Es cierto que el partido en el poder había sido derrotado en diez de las últimas once elecciones de mitad de mandato —el presidente George W. Bush sentó el último precedente en los comicios de 2002, tras el atentado del 11-S—, pero nunca de este modo.

Los demócratas masacraron a los republicanos incluso en sus feudos tradicionales, como Kansas, Texas o Carolina del Sur, y en condados donde Trump se impuso a la demócrata Kamala Harris con más de 20 puntos porcentuales en 2024. Eran lugares insospechados hasta para los demócratas más optimistas.

La masacre quedó reflejada en las dos cámaras. En el Congreso, destacaron las victorias de aspirantes como J.D. Ford en Indiana, que desbancó a la titular Victoria Spartz en un distrito que Trump había ganado por unos 17 puntos, y la conquista de tres de los cuatro escaños en Iowa, que contaba hasta la fecha con pleno republicano.

Fueron sonadas las derrotas de legisladores republicanos como Mike Lawler en Nueva York y Tom Kean en Nueva Jersey, y los múltiples vuelcos favorables a los demócratas en estados clave como Texas, Florida, Pensilvania, Ohio, Kentucky, Misuri, Nebraska y Utah.

En el Senado, resonaron las victorias de James Talarico en Texas (el primer cargo estatal demócrata en más de 30 años), de Adam Hamilton en Kansas (el primer senador demócrata del estado desde 1932) y de Annie Andrews en Carolina del Sur (un triunfo del todo inesperado sobre la hermana del difunto Lindsey Graham).

El senador Abdul El-Sayed celebra su victoria en Michigan junto a su esposa Sarah Jukaku. Brian Snyder Reuters

No fueron menos lustrosas las victorias del doctor Abdul El-Sayed en Míchigan (el primer musulmán con asiento en la Cámara alta), de Troy Jackson en Maine, del medallista paralímpico Josh Turek en Iowa, de Roy Cooper en Carolina del Norte, de Chris Pappas en Nuevo Hampshire (el primer senador electo abiertamente gay) y de Jon Ossoff en Georgia.

Falta por saber qué sucede en Misisipi y en Alaska. En el primero, el recuento sigue en el aire con un margen microscópico entre el aspirante demócrata Scott Colom y la senadora republicana Cindy Hyde-Smith. Algo insólito.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola y el republicano Dan Sullivan continúan librando un pulso voto a voto, con un escrutinio enrarecido por la ofensiva judicial de la Casa Blanca para frenar la proclamación de los resultados a cuenta del candidato 'duplicado'.

No obstante, en caso de confirmarse la tendencia en ambos feudos tradicionalmente conservadores, la bancada demócrata podría redondear una mayoría histórica de hasta 55 escaños en el Senado, más que suficiente para maniatar a Trump, convertido a todas luces en un lame duck (pato cojo).

Los demócratas tampoco levantaron el pie del acelerador en la carrera por las gobernaciones. En juego estaban 36 estados en los que reside el 80% de la población total de Estados Unidos, y se impusieron en al menos 28 de las 50 plazas.

El demócrata Josh Shapiro en Pensilvania, JB Pritzker en Illinois, Wes Moore en Maryland, Maura Healey en Massachusetts, Kathy Hochul en Nueva York, Katie Hobbs en Arizona y Tina Kotek en Oregón sellaron su reelección, mientras que el demócrata Xavier Becerra se impuso con comodidad en California para tomar el relevo de Gavin Newsom.

En otra victoria de carácter histórico, la demócrata Gina Hinojosa batió al veterano gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato, y eso que las encuestas no le concedían demasiadas opciones.

Donald Trump apoya a Vivek Ramaswamy en Ohio. Nathan Howard Reuters

Los demócratas asaltaron, además, otros bastiones conservadores como Iowa, donde Rob Sand venció al republicano Zach Lahn, y Ohio, donde la demócrata Amy Acton pasó por encima del candidato republicano Vivek Ramaswamy.

En contra del magnate biotecnológico, un leal de Trump que colaboró el DOGE de Elon Musk, jugó su golpe bajo de difundir un anuncio electoral centrado en la madre de Acton, con quien la demócrata no mantiene relación desde que perdió su custodia décadas atrás, después de que su esposo —el padrastro de Acton— fuera acusado de violarla cuando era niña.

La marea azul consumó, además, un pleno histórico en los seis estados bisagra que fueron decisivos en 2024. A las victorias de Shapiro y Hobbs se sumaron la de Jocelyn Benson en Míchigan, la de David Crowley en Wisconsin, la del fiscal general Aaron Ford en Nevada tras derrocar al republicano Joe Lombardo.

Sorprendió la de Keisha Lance Bottoms en Georgia, que se convertirá en la primera gobernadora negra en la historia del país. Por su parte, Deb Haaland triunfó en Nuevo México para erigirse en la primera mujer nativa americana en liderar un estado.

El vuelco electoral no se limitó a las gobernaciones ni a las dos cámaras del Congreso. Los demócratas consiguieron recuperar el control de territorios que llevaban años —en algunos casos, décadas— bajo dominio republicano.

Texas, donde Trump ganó hace dos años por una diferencia de 14 puntos, fue el gran símbolo de esta transformación, gracias al tándem Talarico-Hinojosa. También Georgia, donde Keisha Lance Bottoms acabó con 28 años de dominio conservador, y Ohio, que no tenía un gobernador demócrata desde 2007.

En Iowa, Sand rompió una racha de más de una década de gobiernos republicanos, un vuelco que se extendió a las legislaturas estatales. Los demócratas recuperaron el control de las dos cámaras en Míchigan, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin, además de conquistar la Cámara de Representantes de Georgia y Carolina del Norte.

La magnitud del desplazamiento electoral se aprecia mejor al comparar los resultados con las presidenciales de 2024. Los demócratas avanzaron en territorios rurales, suburbanos y urbanos, y no sólo entre las minorías étnicas.

Según el análisis del Washington Post, los condados rurales y los de mayoría blanca registraron desplazamientos de al menos 15 puntos hacia los demócratas, mientras que en los de mayoría hispana el movimiento se acercó a los 30 puntos.

Texas ofrece el ejemplo más llamativo: en el condado fronterizo de Starr, donde Trump obtuvo el 58% de los votos en 2024, Talarico alcanzó el 77% en las elecciones al Senado. Kansas también experimentó un vuelco de 21 puntos y Carolina del Norte, de 22, de acuerdo con los datos de The Guardian.

La inflación, el coste de la vida y el endurecimiento de la política migratoria figuran entre los factores que explican el castigo a los republicanos. No parece, por tanto, un fenómeno circunscrito a los votantes tradicionales del Partido Demócrata.

Así las cosas, empieza la carrera por suceder a Trump como líder del Partido Republicano. El primero en hacerse un hueco en la línea de salida ha sido el propio DeSantis, que ya compitió contra el magnate neoyorquino en las primarias de 2024.

El gobernador de Florida sacó pecho y abrió la veda por la nominación republicana para 2028 al celebrar que "el único estado que fue capaz de mantener la línea y resistir" fue el suyo, Florida, donde el congresista Byron Donalds ganó la gobernación frente al demócrata David Jolly, un excongresista republicano que concurrió como demócrata.

Donalds se convirtió, de este modo, en el primer gobernador afroamericano del estado, y donde los republicanos lograron esquivar por la mínima la debacle en el Senado al contener el empuje de la socialista demócrata Angie Nixon.

DeSantis busca convertir la aldea MAGA de Florida en el impulso para reinar sobre las cenizas del trumpismo. Cenizas que él mismo intentó describir: "Los demócratas obtendrán 55 escaños en el Senado y más de 250 en la Cámara de Representantes".

"Mirando el mapa del Senado y considerando un margen tan amplio en la Cámara Baja, es muy poco probable que los republicanos recuperen el Congreso en 2028. Puede que no tengan posibilidades de controlar el Senado hasta 2032", añadió.

Para variar, Trump ha emitido en las últimas horas mensajes contradictorios. Primero amenazó con convertirse en "el señor veto" y bloquear toda la legislación que los demócratas impulsen en las dos cámaras, más tarde aseguró que esperaba poder negociar con la cúpula del partido.

Los demócratas, sin embargo, tienen otros planes y prometen poner en marcha una batería de investigaciones contra los miembros de la Administración Trump. En el punto de mira de la bancada demócrata están el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Musk, el mayor donante en estas midterms.