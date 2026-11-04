Vance achaca la derrota de los republicanos en las 'midterms' a la guerra en Irán pero Trump asegura que volvería a atacar

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LO ESENCIAL Las claves J. D. Vance atribuye la dura derrota electoral de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato al descontento por la guerra en Irán. Donald Trump coincide en que el conflicto influyó en los resultados, pero asegura que volvería a atacar al país persa porque «no había otra opción». El tsunami demócrata ha despojado al Partido Republicano de la mayoría en ambas cámaras del Congreso y de decenas de gobernaciones. Vance señala que los votantes buscaban centrarse en la inflación, el coste de la vida y una política de «Estados Unidos primero».

Las discrepancias entre Donald Trump y su vicepresidente J. D. Vance sobre la conveniencia de atacar a Irán eran de sobra conocidas, pero la brecha se ahondó este miércoles tras el tsunami demócrata en las elecciones de mitad de mandato, que despojó a los republicanos de la mayoría en las dos cámaras del Congreso y de decenas de gobernaciones en todo el país.

Y es que Vance achacó la derrota a la guerra en Irán. "El propio presidente lo dijo anoche", se justificó el vicepresidente en la red social X. "Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo. Argumenten que fue un coste que merecía la pena pagar".

Dicho y hecho, el propio Trump recogió el guante este mismo miércoles y declaró desde obras de construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca que "en gran parte" la interpretación de Vance era cierta, pero que "si tuviera que hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer".

"¿Siente que valió la pena [atacar a Irán]?", le preguntó un periodista. "Sí. No hay otra opción", le respondió el mandatario republicano, señalado entre sus propias filas como el principal responsable del colapso electoral del partido y del castigo sin precedentes infligido por los votantes en las urnas.

Vance consideró que los votantes que hace dos años escogieron la papeleta de Trump habían acudido en esta ocasión a las urnas para "poner fin a la guerra", "centrarse en la inflación y el coste de la vida", "poner a Estados Unidos primero" y "cambiar nuestra relación con Israel".

"Pero todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos a partir de aquí debe comenzar por ahí", remató Vance, llamado a suceder a Trump como candidato republicano en las presidenciales de 2028.

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