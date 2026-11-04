Trump revela que lleva semanas atacando en secreto a Irán mientras anuncia el final de la ayuda a Israel: "No la necesitan"

Analistas e informes señalan el agotamiento de hasta el 80% de las reservas estadounidenses de interceptores de defensa aérea THAAD debido al conflicto.

El precio del petróleo de Brent sufre fuertes fluctuaciones, superando los 100 dólares por barril ante el incremento de la tensión militar en Oriente Próximo.

Donald Trump anuncia que Estados Unidos dejará de enviar a Israel su ayuda militar anual de 4.000 millones de dólares a partir de diciembre, argumentando que el país ya no la necesita.

EE.UU. ha mantenido operaciones militares y bombardeos secretos contra Irán durante semanas, con el fin de proteger el comercio en el estrecho de Ormuz y evitar alterar los mercados energéticos.

Estados Unidos bombardeó este lunes la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. No era la primera vez que lo hacía en las últimas semanas, aunque hasta ahora nadie lo había reconocido.

Según reveló The Wall Street Journal, el ataque sería el último de una serie de operaciones limitadas que el Pentágono, a diferencia de lo que hacía al principio de la guerra, ha preferido no hacer públicas.

No deja de ser irónico, por llamarlo de alguna manera, que ese mismo lunes, ante el presentador de Fox News, Sean Hannity, Donald Trump restara importancia a todo el conflicto: "Tampoco es que estemos ante una gran guerra, Sean… hace meses que no hay disparos", declaró el magnate neoyorquino.

Un funcionario del Departamento de Defensa explicó al Journal que el silencio alrededor de estas maniobras era algo deliberado: se trataba de ofrecer un perfil bajo y no asustar a los mercados con la reanudación de los combates.

De ahí, precisamente, que las llamen "defensivas", un adjetivo con bastante margen de interpretación.

Según ABC News, el bombardeo de Qeshm habría respondido a un ataque iraní contra un aparato estadounidense, pero otros altos funcionarios admiten que el objetivo era impedir que Irán atacara con libertad a los mercantes desde la isla, que alberga una base naval y un complejo subterráneo de misiles.

No en vano, octubre ha sido el mes con más ataques a buques desde marzo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presume de que el tráfico por Ormuz ha vuelto a los niveles previos al conflicto, descontando el crudo iraní, pero Amin Nasser, consejero delegado de la petrolera saudí Aramco, afirmó este martes que aún no es así.

Iraníes pasan frente a un mural que muestra a Donald Trump, Benjamin Netanyahu, JD Vance y Steve Witkoff en Teherán. Majid Asgaripour Reuters

Ante el punto muerto en el que se ha instalado el conflicto, John Ratcliffe, director de la CIA, habría recomendado a Trump quedarse donde está: "Ni guerra ni acuerdo", según el digital Axios, apostando a que la asfixia económica fuerce más concesiones o acabe provocando una revuelta.

De su lado están Bessent y el secretario de Estado, Marco Rubio, frente al vicepresidente J. D. Vance y el enviado Steve Witkoff, partidarios de un pacto.

Quien no se queda quieto es, precisamente, el barril de crudo. El de Brent, la principal referencia en Europa, costaba 72 dólares antes de la guerra y volvió exactamente ahí el 25 de junio, tras el memorándum de catorce puntos firmado en Islamabad. Desde entonces lleva cuatro meses subiendo.

Este martes, rozó los 107 dólares al conocerse los ataques sobre Qeshm aunque cayó a unos 101 a primera hora de la tarde. Un récord con poca memoria.

De hecho, Trump había cerrado el lunes su campaña centrando su mensaje en ese descenso del precio del petróleo, lo que se podría considerar un intento desesperado de insuflar optimismo a su electorado.

"Hoy el petróleo ha bajado 10 dólares", dijo en Washington en su último discurso antes de las elecciones de mitad de mandato. En su red social, Truth, añadió que se trataba de "UN RÉCORD", y llegó a hablar de la mayor caída de la historia.

El motivo, según él mismo escribió, era que la gente cree "que no habrá una guerra con Irán". Lo que no dijo fue desde dónde caía. El viernes anterior, el barril de Brent había cerrado en 113,43 dólares, su nivel más alto en seis meses, tras subir casi un 14% en octubre.

Esa subida tuvo mucho que ver con los ataques a petroleros en Ormuz y con el temor a que el propio Trump bombardeara Irán en cuanto pasaran las elecciones, como venía insinuando.

La gasolina, eso sí, lleva semanas bajando en Estados Unidos, aunque el galón (3,8 litros) sigue en 4,17 dólares, frente a los 3,04 de hace un año. Es probable que pronto vuelva a subir.

Con esos precios se entiende mejor, en cualquier caso, por qué convenía el silencio.

Una manifestación de apoyo al régimen pasa frente a un mural que muestra a Trump enjaulado. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Los funcionarios citados en el Journal lo explican por razones militares, no electorales, pero Reuters ya contó en septiembre que los principales asesores de Trump —esto es, Vance y Rubio— querían mantener la guerra en calma hasta noviembre para limitar las pérdidas republicanas.

El propio presidente aseguró el pasado 8 de octubre: "No vamos a volver a atacar Irán hasta que no se celebren las elecciones de mitad de mandato". Los bombardeos "defensivos", al parecer, quedaron fuera de esa promesa y de los focos.

El analista Sina Toossi, del Center for International Policy, se plantea además la pregunta inversa: por qué se filtró todo justo en vísperas de la votación.

Israel se entera por Fox News Con los colegios electorales ya abiertos, Trump llamó este martes al programa Fox & Friends para anunciar otra cosa: Estados Unidos dejará de dar a Israel su ayuda de 4.000 millones de dólares al año a partir de finales de diciembre "porque no la necesitan", según explicó.

Todo apunta a que se refería al acuerdo firmado en 2016 que garantiza a Israel 3.800 millones anuales hasta septiembre de 2028: 3.300 en financiación militar y 500 para defensa antimisiles.

Ese dinero se gasta en su mayor parte en armas estadounidenses, de modo que acaba en manos de los fabricantes del país.

Cuando le preguntaron si lo que iba a cortar era la ayuda militar o el dinero en efectivo, Trump vino a decir que daba igual: "Es una cuestión de cómo lo quieras definir".

Trump sí quiso poner nombre al motivo por el que se cortaba la ayuda: "¿Por qué aguantar los ataques de chiflados como [Abdul] El-Sayed si Israel ya no necesita el dinero?", se preguntó en directo.

El-Sayed, el candidato demócrata al Senado por Míchigan, ha insistido varias veces en la idea de que la ayuda a Israel afecta al bolsillo de los estadounidenses.

Ganó las primarias de agosto por la mínima, pese a que se gastaron más de 60 millones de dólares a favor de su rival, unos 30 de ellos del comité electoral del lobby proisraelí AIPAC.

Trump asegura que hace meses pactó el fin de la ayuda con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que fue este quien lo propuso.

Por su parte, Netanyahu, de momento, ha preferido no contestar.

Hasta ahora, venía hablando de una retirada gradual en 10 años, aunque antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre avisó de que seguir recibiendo esa ayuda no era realista: "Preparaos y acostumbraos porque Estados Unidos ha cambiado", afirmó en una apocalíptica entrevista en la televisión estatal.

En el Ministerio de Finanzas, según el medio israelí Walla, ya conocían las intenciones de Trump, pero no que la decisión fuera tan inminente.

Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en esas elecciones, reprochó al primer ministro en funciones que el aparato de defensa se hubiera enterado por la prensa.

Por supuesto, Israel puede prescindir de ese dinero ahora, algo que no sucedía hace veinte años, cuando esa ayuda suponía el 30% de su presupuesto de defensa. Por comparar, hoy equivale a menos del 10%, y a alrededor de medio punto de su PIB.

El problema es el momento: la deuda pública ha crecido del 60,5% del PIB antes de la guerra de Gaza al 68,5% en 2025 y hay arsenales enteros que reponer tras tres años de combates.

Un alto cargo citado por el diario Ynet calculó en 8.000 millones lo que supone adelantar el final en dos años y se aventuró a afirmar de dónde saldría ahora ese dinero: "De los impuestos de los ciudadanos".

Israel dedica este año unos 49.000 millones a defensa, así que perder 8.000 no lo arruina, pero tampoco es calderilla.

Una hora, diez minutos o nunca Trump ha evitado aclarar qué hará con Irán a partir de ahora, y lo poco que ha dicho resulta contradictorio. Cuando le preguntaron el lunes si atacaría tras las elecciones, respondió que "no"… pero ese mismo día le dijo a Axios que "sea como sea, algo haremos", aunque sin prisa.

Según The Wall Street Journal, lo más probable es que se incline por un gran ataque, pero aún no lo ha decidido.

El objetivo más citado es Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo junto a la planta nuclear de Natanz que, según Reuters, podría quedar fuera del alcance de las bombas antibúnker.

A Trump no parece preocuparle esa dificultad: el sábado dijo que acabaría con los objetivos pendientes en 10 minutos, y el lunes, que en una hora.

Hablamos del mismo hombre que aseguró el domingo, en un mitin en Iowa, que él habría ganado la guerra de Vietnam en una semana.

Trump: I could have won the Vietnam War in a week. They kept bombing forests for years instead of going after Ho Chi Minh City. https://t.co/SZ0Jv3qSCH — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026

Sus arsenales no invitan tanto al optimismo. La cadena CNN calculó este verano que Estados Unidos habría gastado cerca del 80% de sus interceptores THAAD, y el centro de estudios CSIS calculó que había usado ya el 65% de sus Patriot.

Son los misiles que protegen a sus bases y a sus aliados de una represalia iraní, de modo que, si Irán responde, Estados Unidos tendrá menos con qué defenderse.

El Pentágono, como es habitual, niega esas cifras. Netanyahu, en cambio, le pide que ataque cuanto antes. Según Axios, el primer ministro israelí lo presionó el sábado por teléfono para reanudar la ofensiva en cuanto pasaran las elecciones estadounidenses, aunque su embajador ante la ONU lo niega.

Lo hace desde una posición cada vez más débil: su bloque perdió la mayoría el 27 de octubre y el primer encargo de formar gobierno debería recaer en Eisenkot.

La Casa Blanca, mientras tanto, mira más allá. También según Axios, prepara un plan para después de la guerra: la siguiente fase en Gaza, la búsqueda de acuerdos de Israel con Siria y Líbano y la normalización de sus relaciones con Arabia Saudí.

Todo eso, claro, después de salir de Irán.

Lo más probable, a corto plazo, es que siga mandando la receta de Ratcliffe, el director de la CIA: bloqueo, ataques de perfil bajo y rondas de mediación en Catar que no cierran nada.

Teherán mantiene sus siete condiciones, del fin del bloqueo a las reparaciones de guerra, y Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y negociador jefe, asegura que la pelota está en el tejado de Washington.

Durante semanas, Trump ha tenido un motivo para decir que la guerra se había acabado mientras seguía bombardeando en secreto: no perder votos. A partir de este miércoles, con las elecciones ya en el pasado, ese motivo desaparece.

Entonces se verá si de verdad quiere acabar la guerra o si vuelve a los grandes bombardeos, esta vez sin esconderlos.